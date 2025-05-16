Преимущества трудоустройства в Европе с гражданством ЕС

Средняя зарплата в Европе за последний год составила 3150 EUR в месяц, а минимальная в половине стран ЕС превышает 1000 EUR. Доход местных жителей стабильно растет, а вместе с этим и улучшается их качество жизни. Учитывая растущую экономику ЕС, множество иммигрантов задумываются о переезде, а затем и о работе в Европе.

Однако вместе с повышением зарплат ужесточаются условия трудоустройства для мигрантов. Страны Европы резервируют все вакансии для местных граждан и владельцев паспортов ЕС. Только если среди этих кандидатов нет подходящего сотрудника на должность, тогда контракт можно подписать с иностранцем. Более того, в некоторых государствах Европы рабочие визы выдают только высококвалифицированным кандидатам с дипломами или многолетним опытом работы.

Как вы можете получить работу в Евросоюзе

Вакансии в европейских компаниях публикуются на интернет-площадках по трудоустройству — EURES, LinkedIn, EuroJobs, Glassdoor. В каждой стране ЕС действуют отдельные государственные биржи труда, которые публикуют вакансии от прямых работодателей. Чаще всего с этими предложениями можно ознакомиться онлайн на официальных сайтах, а вот подать свое резюме можно только зарегистрированным работникам.

Низкоквалифицированные должности в небольших европейских городах легче найти лично или при помощи знакомых. Сарафанное радио никто не отменял, а рекомендациям европейцы склонны верить больше, чем резюме. Можно воспользоваться услугами агентств по трудоустройству в Европе. За отдельную плату специалисты подыщут вакансию и помогут с оформлением разрешения на работу.

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Процесс трудоустройства отличается в зависимости от того, в каком статусе вы его начинаете: как иностранец или как гражданин ЕС. В первом случае вам предстоит пройти полную процедуру иммиграции с обращением в консульство. Работу в странах Европы нужно найти удаленно или при помощи посредников.

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Затем следует обратиться в посольство выбранной страны по месту жительства за въездными документами. Если по контракту вы будете трудоустроены не больше года, то для сезонной работы выдадут национальную визу. Если возможна многолетняя занятость, то после въезда нужно будет получить карту ВНЖ. По приезде вы будете привязаны к работодателю и, чтобы сменить компанию, потребуется уведомлять об этом миграционную службу.

Если у вас есть паспорт ЕС, для вас открыто трудоустройство в Европе без каких-либо дополнительных документов. То есть, вы можете прилететь без визы в страну, посетить несколько собеседований, пообщаться с местными агентствами или поискать вакансии в интернете. В целом порядок такой же, как и для коренных жителей.

Европейские компании более охотно нанимают граждан ЕС, поскольку их проще оформить. Для этого не нужно обращаться в миграционную службу или ждать сотрудника, пока он получит визу. Сегодня подписали контракт, а завтра можно приступать к обязанностям. На месте всегда работу найти легче, особенно без знания языка или без опыта.

Паспорт Евросоюза сейчас можно получить довольно быстро без обязательного переезда. То есть, вы подаете документы на гражданство, уезжаете домой, а затем через год-полтора возвращаетесь для принятия присяги.

В Евросоюзе действует несколько упрощенных программ, которые позволяют оформить паспорт ЕС в срок от 12 месяцев. Второе гражданство освободит вас от лишней бюрократии при трудоустройстве в Европе и позволит получить высокооплачиваемую должность в самые краткие сроки.

Паспорт ЕС даст вам приоритет среди кандидатов при трудоустройстве

В Евросоюзе действует порядок приема на работу, который определяет процедуру найма для граждан ЕС и иммигрантов. И это не просто предпочтения местных компаний (хотя это тоже бывает), а положение Директивы ЕС 2011/98. Согласно этому документу, каждая компания, которая ищет сотрудника на открытую должность, изначально должна рассмотреть кандидатов из числа граждан страны.

Например, германская фирма ищет людей для расширения штата. Изначально на должности будут рассматриваться немцы, во вторую очередь — граждане ЕС (французы, поляки, болгары, румыны, хорваты). В третью очередь компания может поискать кандидатов с немецким ВНЖ. И только если среди всех вышеуказанных категорий не удается найти сотрудника, разрешается заключить договор с иностранцем.

В Германии, например, компания должна доказать документами, что среди местных кандидатов нет подходящего сотрудника. Для этого нужно обратиться в Федеральную службу труда (Bundesagentur für Arbeit), чтобы получить соответствующую справку. Далеко не каждый работодатель готов ввязываться в эти бюрократические процессы с иммиграцией для сотрудника и оформлять приглашение, поэтому чаще выбирают кандидатов из стран ЕС.

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С гражданством ЕС вам не нужна виза, ВНЖ и разрешение на работу

Граждане Европейского союза имеют право переезжать в любую из стран ЕС по контракту или без него. Весь процесс иммиграции сводится к покупке билетов и путешествию в выбранное государство. Вы можете съездить на собеседование и посетить лично офис компании. Если у вас есть паспорт ЕС, то вам не нужна виза для переезда. Даже в аэропорту вы идете в отдельный коридор контроля исключительно для граждан Евросоюза.

Для европейцев не нужны разрешения на работу или ВНЖ. Право на труд гарантировано для каждого гражданина ЕС во всех странах, которые входят в это объединение. То есть, с румынским паспортом, например, вы сможете работать в Швеции, Германии, Бельгии и других государствах Евросоюза без дополнительных документов.

Иммиграционный процесс сводится к обычной регистрации в местной администрации. Вы приезжаете в город, в котором трудоустроились, снимаете жилье и отмечаете свой адрес проживания. Этого достаточно, чтобы гражданину ЕС остаться в стране Европы на ПМЖ. Члены вашей семьи получают ВНЖ по воссоединению.

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С паспортом ЕС к вам не будет требований по уровню дохода

Чтобы устроиться на работу в ЕС гражданину другой страны за пределами Евросоюза, нужно подтвердить достаточный доход для проживания. То есть, предполагаемая зарплата должна покрывать затраты на аренду жилья и содержание семьи, если вы переезжаете все вместе. Это позволит не создавать дополнительную нагрузку на систему социального страхования.

Иммиграционная служба обычно требует продемонстрировать действующий договор долгосрочной аренды жилья или же право собственности на недвижимость в том городе Европы, куда вы переезжаете. А вот снять квартиру удаленно — дополнительная задача. Для страны и арендодателей вы — иммигрант, поэтому понадобится крупный первый взнос за несколько месяцев вперед.

В качестве гражданина ЕС уехать на работу в Европу куда проще. Вам не нужно беспокоиться о доказательствах стабильного дохода или наличия сбережений, не требуется подтверждать жилье в стране. Первое время можно остановиться в отеле, хостеле или вообще у знакомых.

Чтобы переехать в европейскую страну, иностранцу из-за пределов ЕС нужно найти работу в Европе с зарплатой, превышающей минимальную. Если устраиваться на высококвалифицированные должности, порог требуемого дохода устанавливается еще выше.

Например, во Франции минимальная зарплата в 2025 году составила 1800 EUR. Местные компании могут нанять иностранцев, только если по контракту они будут получать эту сумму или больше в месяц. Учитывайте, что каждый год минимальный показатель меняется, а вам, как иммигранту, всегда нужно соответствовать этому условию.

Граждане ЕС более свободны в плане поиска вакансий и зарплат — у них нет никаких пороговых сумм или лимитов. Им можно поработать в одной компании, подыскать другую и сменить место работы без дополнительной бюрократии. А можно не работать несколько месяцев, путешествовать и жить на сбережения без угрозы депортации. Граждане других стран за пределами ЕС такой роскошью похвастаться не могут.

Если вы рассчитываете на высокооплачиваемую работу в Европе, стоит обратить внимание на высококвалифицированные должности. Чтобы претендовать на такие вакансии, гражданам других стран нужно зарабатывать минимум в полтора раза больше минимальной зарплаты в государстве. Для сравнения, во Франции разрешение на работу для высококвалифицированных сотрудников выдается при зарплате от 43 тыс. EUR в год. То есть, даже если у вас есть высшее образование, подтвержденный диплом и соответствующий опыт в деле, не всегда можно занять квалифицированную вакансию в Европе.

В данном случае паспорт ЕС также снимает все ограничения по доходу. В статусе поляка, румына или болгарина вы сможете легко трудоустроиться во французской компании без особых требований к зарплате. Более того, со вторым гражданством вы гораздо быстрее приступите к занятости. Согласитесь, европейская компания охотнее наймет сотрудника, для которого не нужно подавать запрос в иммиграционную службу и платить ему более 3,5 тыс. EUR с первого месяца.

В 2025 году у вас есть возможность стать гражданином Евросоюза без знания языка или сдачи дополнительных экзаменов. Паспорт ЕС будет у вас на руках через год-полтора после подачи документов. Обращайтесь к юристам International Expert, чтобы узнать детали.

Зарплата граждан ЕС выше, чем у иностранцев, и это не миф

Даже с учетом того, что для европейцев не устанавливают требования по доходу, зарабатывают они все равно больше. На законодательном уровне, конечно, закреплено, что все работники равны, независимо от происхождения. Но на практике такая особенность все же есть, поскольку зарплаты в частном секторе устанавливают сами работодатели.

На равноправие можно рассчитывать в государственной сфере и топ-менеджменте компаний. Специалистов с высшим образованием в востребованном секторе ценят, независимо от их гражданства. Например, врачи-иммигранты во всех странах Европы получают так же, как и их коллеги — коренные жители.

С рабочими специальностями ситуация обстоит по-другому. Многие иммигранты (особенно вначале своего пребывания) устраиваются на менее квалифицированные позиции или работают в отраслях, где платят меньше (сельское хозяйство, строительство, гостиничный бизнес). Для граждан стран, не входящих в ЕС, важно найти любую стабильную работу, чтобы оформить ВНЖ и легально закрепиться в стране.

Гражданам Евросоюза это не нужно, поскольку у них есть автоматическое право на бессрочное проживание. Их не депортируют из государства ЕС, даже если они будут целый год жить только на сбережения. Как уже было указано выше, компаниям проще их оформить: меньше затрат на миграционный процесс и не нужно ждать, пока работник получит все документы. Граждане ЕС могут работать уже завтра, если сегодня подписывают договор.

Иллюстрация: International Expert

С паспортом ЕС вы не ограничены в выборе страны для работы

Гражданство Евросоюза позволяет построить жизнь и найти высокооплачиваемую работу в Европе без дополнительных ограничений по ВНЖ или визе. С паспортом ЕС можно легко менять компанию, род занятости, переводиться в другие отделы или даже филиалы фирмы. Для граждан третьих стран каждое изменение ведет к необходимости уведомлять миграционную службу, обновлять карту ВНЖ. А перевод в другую страну ЕС вовсе меняет все планы.

Если вы переехали в Европу по визе и ВНЖ, то накапливаете годы, чтобы в итоге оформить постоянное место жительства или паспорт. Когда вы покидаете страну, даже для временного перевода по работе, то прерываете этот стаж, и по возвращении нужно будет начинать сначала.

Гражданам ЕС вовсе не нужно беспокоиться о таких деталях, поскольку их статус бессрочный. Все паспорта Евросоюза равны между собой, независимо от того, какая страна их выдала. Вы спокойно можете жить где-то в Испании у моря, устроиться на удаленную работу в немецкую компанию, а в отпуск летать за границу без визы. Паспорт ЕС позволит обрести свободу и расширить горизонт перспектив для карьеры. Согласитесь, работа в нескольких странах Евросоюза неплохо смотрится в резюме.

С гражданством ЕС вам не нужны интеграционные курсы

При переезде в Европу и получении там работы во многих странах требуется пройти специальные курсы, чтобы выучить местный язык, историю и культуру. Даже если ваш работодатель не требует знания государственного языка, государство может выдвигать такое условие для успешного продления ВНЖ. Например, в Германии важно, чтобы иммигранты разговаривали на немецком и совершенствовали свои навыки на специальных занятиях.

Гражданство ЕС освобождает от этих требований полностью. Вы переезжаете как европеец, которого немецкое правительство считает полностью интегрированным. Вы легко можете выбирать работу и самостоятельно решать, продлевать ли рабочий контракт или нет. В данном случае ваше проживание в стране ЕС не зависит от решения миграционной службы, а только от вас.

Для граждан государств постсоветского пространства действует упрощенная программа оформления второго паспорта в Евросоюзе. Гражданство можно запросить для вас и несовершеннолетних детей в рамках одной процедуры. Уже через 12–18 месяцев вы станете владельцем паспорта ЕС и сможете построить успешную карьеру в Евросоюзе.

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