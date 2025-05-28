Безвизовый въезд в США с гражданством Румынии

Получить визу в США сегодня — задача не из простых. Многомесячные ожидания, жесткие требования, непредсказуемость решений консульств — все это часто становится непреодолимым барьером для тех, кто хочет поехать к родственникам, учиться в американском вузе или даже переехать за океан.

Все больше людей начали искать альтернативные, но при этом легальные пути. Одним из таких стал въезд в США с румынским паспортом. Его можно оформить по действующей государственной программе за 1,5 года — и уже с ним в перспективе въезжать в США благодаря программе Visa Waiver Program (VWP). На данный момент участие Румынии в программе VWP приостановлено, но США готовы вернуть безвизовый режим при выполнении необходимых условий и улучшении системы безопасности. Сейчас виза в США для граждан Румынии требуется, даже если планируется туристический или деловой непродолжительный визит.

Условия въезда в США с паспортом Румынии: когда нужна виза

Румыния на пути к присоединению к программе безвизового въезда — Visa Waiver Program (VWP). В перспективе румынские граждане вместо традиционной визы от консульства США смогут оформить онлайн-разрешение ESTA и отправляться в Соединенные Штаты Америки на срок до 90 дней. Это избавит от долгих ожиданий, собеседований и прочих бюрократических формальностей. Граждане Румынии смогут без визы въезжать в США — это станет одним из значимых преимуществ европейского паспорта в будущем.

По VWP разрешен въезд в США с туристическими, деловыми и транзитными целями. Однако если речь идет о трудоустройстве, получении вида на жительство или длительном обучении, потребуется соответствующая иммиграционная виза. С румынским паспортом становятся доступными варианты переезда в США, которые закрыты или затруднены для граждан других стран, включая Россию:

Инвесторская виза Е-2. Дает возможность открыть бизнес или инвестировать в него в США и жить там на законных основаниях. Доступна только гражданам стран, у которых с США подписан договор об инвестициях — Румыния входит в этот список, а Россия — нет. Виза выдается на срок до 5 лет с возможностью продления неограниченное число раз, пока действует бизнес. Разрешено проживание с семьей и получение социального номера, водительских прав и других прав резидента. Прямой путь к грин-карте E-2 не дает, но может быть ступенью к другим иммиграционным визам.

Рабочая виза для специалистов Н-1В. Подходит квалифицированным работникам с высшим образованием (чаще всего в ИТ, инженерии, финансах, медицине и т. п.), если есть предложение от американского работодателя. У румын больше шансов попасть в квоту из-за меньшей конкуренции и более стабильного доступа к консульствам. Виза выдается на 3 года с возможностью продления до 6 лет и дает возможность подать запрос на грин-карту.

Виза талантов О-1. Предназначена для тех, кто добился признания в науке, искусстве, бизнесе, спорте или других сферах. Нужно иметь серьезное портфолио и подтверждение достижений в выбранной сфере. Отличается высокой гибкостью и возможностью многократных продлений. Часто используется как альтернатива H-1B, особенно в творческих и научных профессиях.

Даже с учетом отмены включения Румынии в программу VWP румынские граждане все равно быстрее и проще оформляют американские визы по сравнению с россиянами. Они освобождены от дополнительных проверок, а в некоторых случаях — и от собеседований с офицерами консульства.

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Когда гражданам Румынии будет открыт въезд в США без визы

Румыния, как страна ЕС, последовательно расширяет международные возможности для своих граждан — от участия в Шенгенской зоне до безвизовых программ. В январе 2025 года она была официально включена в американскую программу безвизового въезда (Visa Waiver Program), что должно было позволить ездить с румынским паспортом в США без визы. Однако уже в марте американская сторона приостановила запуск, а 2 мая Министерство внутренней безопасности США официально отозвало решение.

Формально причиной стало несоответствие требованиям VWP, хотя многие наблюдатели связывают перемены с изменениями во внутренней политике США. В результате на сегодня граждане Румынии обязаны получать визу для поездок в США. Тем не менее, американская сторона подчеркивает: возвращение к безвизовому режиму возможно, если страна устранит выявленные недостатки и подтвердит соответствие стандартам безопасности и информационного обмена.

Что нужно, чтобы получить визу в США на румынский паспорт

Если у вас на руках румынский паспорт — именно его и нужно использовать для оформления американской визы. Это не только логично, но и выгодно: граждане ЕС в целом рассматриваются консульством США как заявители из стабильных и благополучных стран, что повышает шансы на одобрение. При этом российский паспорт в этом процессе не участвует — он нужен только для выезда из России и возвращения обратно. Все остальное — на румынских документах.

Присоединение Румынии к безвизовому режиму со США (VWP) было бы идеальным вариантом для путешествующих. Однако на данный момент безвиз в США для граждан Румынии не действует и все равно потребуется въездное разрешение. Подавать документы можно в любой стране, где вы находитесь легально, но лучше всего выбрать саму Румынию или другие страны ЕС, где очередь на собеседование может быть короче.

Допустим, у вас есть румынский паспорт и вы собираетесь посетить США — будь то для отпуска или для встречи с близкими. Вот как будет выглядеть ваш путь к визе:

Подготовка документов. 📄 Вы заполняете анкету DS-160 онлайн, уплачиваете консульский сбор и собираете необходимые документы, подтверждающие будущую поездку. Запись на интервью. 👨‍💼 Пройти собеседование на визу можно в консульстве США на территории любой страны ЕС, например, в Румынии или Польше. Вы можете выбрать любое посольство, где меньше срок ожидания или куда удобней добираться. Прохождение собеседования. 🤵‍♂️ При личной встрече с уполномоченным сотрудником консульства вам зададут несколько вопросов о предстоящей поездке и планах на будущее. Для граждан ЕС — это больше формальность, поскольку доля отказов для румынских кандидатов минимальная. Получение визы. 💳 После собеседования и одобрения заявки консульство отправит сообщение о необходимости забрать паспорт с вклеенной американской визой.

Сроки и стоимость оформления визы

Если вы решили получить визу в США с румынским паспортом, важно заранее спланировать процесс, учитывая сроки и затраты. На данный момент консульский сбор (MRV fee) за визу B1/B2 составляет 185 USD. Дополнительные сборы — reciprocity fee или visa issuance fee для граждан Румынии не требуются, так как между США и Румынией действует взаимное соглашение, отменяющее эти дополнительные платежи.

Что касается сроков, то в Бухаресте, согласно последним данным, среднее время ожидания собеседования для визы составляет до 2 недель. Это означает, что при подаче заявки вам могут назначить интервью практически сразу. Рассмотрение запроса после собеседования обычно составляет несколько рабочих дней, в течение которых вы можете оставаться в Бухаресте.

Граждане Румынии, которые постоянно проживают в этом государстве, вовсе освобождаются от необходимости проходить собеседование на американскую визу. Это существенно сокращает срок оформления документов для будущей поездки в США.

Необходимые документы

Чтобы оформить визу в США для румын, потребуется базовый пакет документов, который желательно собрать заранее:

румынский паспорт со сроком действия, превышающим на 3 месяца дату предположительного выезда из США;

подтверждение заполненной анкеты DS-160 (для визы В1/В2);

электронное фото, загруженное во время заполнения анкеты;

справку с работы с указанием должности и оклада (можно и выписку со счета со сбережениями);

бронирование жилья и другие данные о маршруте поездки.

В зависимости от вашего типа визы, нужны документы, подтверждающие основание для путешествия. Если это деловая встреча, понадобится приглашение от американской стороны. Если конференция — входной билет или программа события. А вот если вы планируете открыть собственный бизнес и переехать в США по визе Е-2, то нужно предоставить бизнес-план и другие доказательства жизнеспособности вашей идеи.

Чтобы пересечь границу США, помимо наличия визы, нужно быть готовым к вопросам иммиграционного офицера. Офицер пограничной службы может попросить уточнить цель поездки, подтвердить финансовую состоятельность или показать обратный билет. Может даже позвонить вашим близким или друзьям из США, к которым вы едете. Но для румынских граждан, как правило, процесс проходит быстро.

Посольство США в Румынии

Граждане Румынии могут подавать заявку на визу в США через консульский отдел посольства в Бухаресте по адресу: 4–6, Dr. Liviu Librescu Blvd.,

District 1, Bucharest, Romania. Запись на собеседование осуществляется через официальный сайт посольства.

Контактная информация посольства в Бухаресте: Телефон: (+40) 21 200-3300

Электронная почта: Support-romania@ustraveldocs.com

Консульства США в России больше не принимают запросы на оформление виз. Для подачи визовой заявки можно обратиться в американские представительства других стран, например, в Польше, Эстонии, Латвии или же Казахстане. Владельцам паспорта ЕС проще подавать запрос в консульства США на территории Евросоюза, где меньше всего срок ожидания. Например, румынским гражданам довольно быстро визу можно получить в Бухаресте.

Румынское гражданство — это практичный и стратегически выгодный выбор для тех, кто планирует поездки или переезд в США, даже несмотря на то, что безвизовый режим пока не действует. Обладатели румынского паспорта значительно легче получают американские визы и реализуют свои цели за рубежом. При этом вы получаете не только возможность свободно путешествовать по странам ЕС, но и надеж ный документ, который оформляется один раз и остается с вами на всю жизнь — без продлений или обязательного проживания в Румынии.

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