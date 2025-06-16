ВНЖ для финансово независимых лиц: 6 стран куда стоит переехать

Стандартный алгоритм переезда за рубеж включает выбор основания (работа, бизнес, воссоединение семьи) и оформление по нему ВНЖ. Но дело в том, что не каждому такие цели иммиграции могут подойти. Что делать, если у вас нет близких за границей и в планы не входит трудоустройство или открытие бизнеса? Для таких случаев в некоторых странах есть специальные программы оформления ВНЖ для финансово независимых лиц. Они сориентированы на тех, кто просто имеет деньги на жизнь за границей и может это подтвердить.

Финансовая независимость — основное условие получения ВНЖ

Финансово независимые личности в контексте иммиграционных программ — это люди с постоянным и стабильным доходом из таких источников, как дивиденды, роялти, пенсии, выплаты за сдачу недвижимости в аренду. Не стоит путать ФНЛ с цифровыми кочевниками и инвесторами, для которых также предусмотрены специальные программы. Между ними есть существенная разница.

Например, цифровые кочевники — это удаленные сотрудники, которые работают за пределами страны иммиграции с использованием цифровых технологий. Такие мигранты работают официально на иностранные компании или как самозанятые специалисты на фрилансе. Финансово независимые личности не обязаны подтверждать наличие удаленной работы, у них просто должен быть постоянный доход из любого законного источника.

От инвесторов требуется вложение финансов на территории страны переезда. В зависимости от действующих законов это могут быть вклады в недвижимость, бизнес-проекты, банковские депозиты. В таком случае в экономику страны инвестируется большая сумма, преимущественно с неплохой окупаемостью, но в долгосрочной перспективе. ФНЛ не должны куда-либо вкладывать свои финансы — они просто подтверждают их наличие и живут на эти деньги в свое удовольствие.

Иммигрировать по такой программе достаточно выгодно. Если рабочий мигрант для сохранения ВНЖ не может уволиться и потерять работу, а инвестор — забрать свои вложения, то финансово независимое лицо подобных обязательств не имеет. Да, доход должен быть постоянным, но даже если вам кто-то из родных будет переводить нужную сумму на счет, этого окажется достаточно для сохранения ВНЖ.

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Что касается остальных требований к ФНЛ, они такие же, как и при получении ВНЖ других типов. В каждой стране перечень условий свой, но преимущественно он включает:

отсутствие судимостей;

наличие места жительства в стране;

оформление местной медицинской страховки.

5 причин получить ВНЖ для финансово независимых лиц

Тем, кто колеблется в выборе основания для ВНЖ, стоит оценить объективные причины выбора именно программы для ФНЛ:

🤵 Доступ ко всем правам резидента

Финансово независимые лица получают такой же статус, как иностранцы по другим основаниям. Соответственно, вы будете иметь все резидентские права, такие как

длительное проживание, въезд в страну без визы, доступ к медицине, образованию, банковским услугам.

🪪 Выдача ВНЖ на длительный период с правом продления

В большинстве случаев ВНЖ для ФНЛ выдается на год. Это стандартный период, на который зачастую предоставляется временное резидентство, а продление возможно любое количество раз без ограничений.

👩‍👧‍👦 Возможность переезда с семьей

По многим программам для ФНЛ основной заявитель может переехать со своими близкими — супругой/-ом, несовершеннолетними детьми. Зачастую родные вправе сразу с ФНЛ получить ВНЖ, а не оформлять его позже по воссоединению семьи.

📄 Простота сохранения основания для ВНЖ

В отличие от рабочих мигрантов и бизнесменов, финансово независимым лицам проще сохранять ВНЖ. Если первые не могут потерять работу или потерпеть неудачу в бизнесе, то ФНЛ главное — сохранять стабильный доход и демонстрировать это властям.

🪪 Перспектива получения ПМЖ и гражданства

Финансовая независимость наравне с остальными основаниями позволяет начать натурализацию, чтобы в будущем получить ПМЖ и паспорт. В отличие, например, от обучения, где засчитывается лишь половина срока проживания с этой целью, для ФНЛ отсчет начинается сразу после приезда.

Иллюстрация: International Expert

Единственное ограничение для финансово независимых лиц — запрет на трудовую деятельность. Вы не сможете официально работать в стране или открыть свой бизнес. Во Франции даже есть требование подписать специальный документ об отказе от прибыльной деятельности в стране. Если у вас появится такое желание или потребность, оставаться по программе для ФНЛ далее не удастся, придется сменить основание. Но обычно проблем с переходом на другой тип ВНЖ не возникает, поэтому смена планов в будущем для вас ничем не грозит.

Страны, где финансово независимые лица могут получить ВНЖ

Временный вид на жительство для ФНЛ доступен не во всех странах. Поэтому при желании воспользоваться программой выбор государств для переезда будет ограничен. Но среди них можно найти отличные варианты с выгодными условиями.

Испания

Испанская программа для ФНЛ одна из самых популярных. Этому способствует общая простота условий и сравнительно небольшая сумма обязательного дохода. Среди стандартных требований для всех претендентов на ВНЖ по финансовой независимости:

не быть гражданином ЕС;

не пребывать в Испании нелегально и не получать запретов на въезд;

не иметь судимостей в Испании и других странах, где проживали последние 5 лет;

оформить медицинскую страховку;

не страдать инфекционными заболеваниями, опасными для окружающих.

Чтобы получить ВНЖ, сумма дохода для ФНЛ должна быть на уровне 400 % от IPREM — это показатель прожиточного минимума в стране. На 2025 год он составляет 600 EUR, то есть прибыль требуется не менее 2400 EUR в месяц. При переезде с близкими на каждого дополнительно нужно иметь еще по 600 EUR. Вид на жительство предоставляется на год с правом продления.

Иллюстрация: International Expert

Испанская программа популярна, так как требуемые суммы хорошо соотносятся с ценами на жилье, продукты, услуги. В стране достойный уровень жизни, но ее стоимость — небольшая. На одного в месяц нужно около 700 EUR. Поэтому на указанные суммы действительно можно себя чувствовать независимо и обеспечивать комфортную жизнь у моря.

Португалия

В Португалии программа для ФНЛ действует по стандартным принципам — ВНЖ выдается при подтверждении дохода и не позволяет работать. Этот способ переезда популярен также среди пенсионеров с желанием провести преклонные годы в стране с приятным климатом возле океана. Общие требования для запроса ВНЖ:

подтверждение личности с помощью актуального паспорта;

наличие адреса проживания в Португалии;

оформленная медицинская страховка;

открытый банковский счет в стране.

Сумма дохода очень лояльная — на уровне минимальной заработной платы. В 2025 году в Португалии это всего 870 EUR. При переезде с близкими для супругов требуется 50 % от общей суммы дохода, а для несовершеннолетних детей — всего 30 %. Такие суммы доходов связаны с невысокой стоимостью жизни в Португалии — примерно 600 EUR в месяц на одного. По процедуре сначала открывается виза типа D7, а после приезда в страну выдается временный вид на жительство для ФНЛ на год.

Иллюстрация: International Expert

Франция

Во Франции ВНЖ для финансово независимых лиц называется «виза визитера». Среди общих условий:

подтверждение адреса в стране;

оформление медицинской страховки;

отсутствие инфекционных заболеваний, что подтверждается справкой;

подписание обязательства не работать во Франции.

Требуемый доход подтверждается за год — не менее 17 115,69 EUR. В месяц это примерно 1426 EUR. Финансы могут поступать от близкого человека в виде спонсорства. В таком случае необходимо предоставить справку о поддержке и удостоверение личности гаранта. ВНЖ выдается на год и продлевается, если доход сохраняется.

Иллюстрация: International Expert

Считается, что во Францию выехать непросто, а большинство программ связаны с крупными инвестициями. На самом деле выбор способов иммиграции разнообразный, но этот вариант для ФНЛ — один из самых выгодных. Вы не имеете обязательств поддерживать какую-либо деятельность в стране, сумма дохода сравнительно небольшая, поэтому молодые люди могут спокойно выехать при финансовой поддержке родителей, а пожилые — детей.

Италия

Для подачи заявки на ВНЖ необходимо иметь действительный паспорт и место жительства в стране. Оценка достаточности финансовых ресурсов возложена на полицейское управление, которое занимается выдачей ВНЖ. Стандартные требования — иметь не меньший доход, чем трехкратная сумма, установленная как минимальная для въезда и пребывания иностранцев. Показатели установлены Межведомственным указом № 850 от 2011 года и на сегодня составляют примерно 31 159 EUR. Переезжать можно с членами семьи, которым выдается аналогичный вид на жительство.

Иллюстрация: International Expert

Для совместной иммиграции нужно подтвердить наличие средств и на семью. Но установленных процентов дохода на членов семьи нет и, очевидно, они оцениваются индивидуально уполномоченными лицами. ВНЖ выдается стандартно на год и продлевается. Особенность программы в Италии в том, что на этот тип резидентства можно перейти с рабочего, предпринимательского или семейного ВНЖ. Если у проживающего в стране мигранта так сложились обстоятельства, что он не может или не хочет работать, вышел на заслуженную пенсию, то есть вариант оформить именно этот вид на жительство.

Греция

ВНЖ Греции для финансово независимых лиц выдается на 2 года и продлевается. Общие условия совпадают с применяемыми в других странах:

оформление медицинской страховки;

наличие места жительства в стране.

Дополнительно будущему резиденту необходимо открыть счет в Греции и положить на него не меньше 1000 EUR. Обязательная сумма месячного дохода на одного — 2000 EUR. При переезде с семьей на супругу/-а дополнительно требуется иметь 20 % от указанной суммы, а на каждого ребенка — 15 %. Подтверждается доход пенсионными выплатами или просто наличием нужной суммы на счету.

Иллюстрация: International Expert

Австрия

В Австрии ВНЖ для финансово независимых лиц называется разрешением на проживание без права трудоустройства. Обязательны к соблюдению общие условия для резидентства:

оформление медицинской страховки;

наличие жилья в стране;

отсутствие угрозы общественному порядку и безопасности.

Доход на одного должен быть в размере не менее 2547,98 EUR. Если вы переезжаете с супругой/-ом, сумма увеличивается до 4019,70 EUR, а на каждого ребенка дополнительно нужно иметь по 393,14 EUR в месяц. Сумма дохода для ФНЛ — одна из самых высоких среди всех стран, где есть подобные программы. Но и стоимость жизни в Австрии соответствующая. В месяц на одного без учета аренды нужно порядка 1080 EUR. Поэтому примерно на сумму от 2500 EUR и можно чувствовать себя комфортно в стране.

Иллюстрация: International Expert

Еще одно важное требование, которое выделяет программу для ФНЛ — необходимость знания немецкого языка на базовом уровне. Дело в том, что в Австрии особое внимание уделяется языковой интеграции иностранцев. Поэтому по большинству программ даже при первом запросе ВНЖ нужно хотя бы минимально знать язык.

Переезжать по финансовой независимости проще, чем по другим основаниям. Вам не нужно искать работу на новом месте, волноваться о ее сохранении или пытаться продвигать бизнес. Если есть достаточно финансов, можно просто наслаждаться жизнью за рубежом и спокойно ожидать получения гражданства. Программ иммиграции достаточно, чтобы выбрать наиболее выгодную в вашем случае, а помочь в этом всегда готовы опытные специалисты.

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