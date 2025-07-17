Как получить гражданство Болгарии и переехать в Германию

Порядок оформления разрешений на въезд в Германию за последние годы существенно ужесточился, а гражданам России многолетние визы вовсе перестали выдавать. Соответственно, иммигрировать в эту страну россиянам сейчас по стандартной процедуре крайне сложно.

Чтобы убрать любые ограничения, связанные с оформлением документов на проживание для россиян, можно изначально получить гражданство ЕС по упрощенной процедуре. Переезд в Германию с паспортом Болгарии, например, освободит вас от визовых требований и получения разрешения на пребывание. Все, что останется — это просто купить билет и улететь в Берлин.

В Болгарии действует упрощенная программа оформления гражданства для россиян, которая позволяет получить паспорт всего за 12–18 месяцев. Для этого вам не нужно переезжать, учить язык или же покупать недвижимость. Статус гражданина Евросоюза закрепляется за вами навсегда и позволяет легко переезжать в рамках ЕС без виз или видов на жительство.

Зачем получать гражданство Болгарии, если цель переезда — Германия

Стандартный путь иммиграции в Германию все еще открыт для россиян. Если у вас есть предложение о квалифицированной работе в стране, собственная компания или же вы состоите в браке с немцем — вполне вероятно, что вам удастся оформить вид на жительство. Карта ВНЖ выдается на 1–3 года, в зависимости от цели, с которой вы приехали в страну. Но учтите, иммигрантов из России разрешено нанимать только на квалифицированные должности, требующие специальной подготовки или образования.

Чтобы продлить действие документа, нужно продемонстрировать успехи в интеграции в местное сообщество. Например, перейти на следующий уровень в языковой школе или завершить курс по основам культуры и общества. Немецкие законы требуют, чтобы иммигранты прилагали все усилия для ассимиляции в общество и адаптировались к местному укладу жизни. Только в таком случае ВНЖ продлевается.

Нужно учитывать, что не каждый вид на жительство автоматически дает право работать в стране. Если вы переехали по учебе, то сможете устроиться только на частичную занятость — до 20 часов в неделю.

Снять с себя эти ограничения можно, если переехать в Германию с готовым паспортом Болгарии. Как гражданин ЕС, вы получаете полное право на свободное передвижение и работу в странах Европейского союза, включая Германию, без прохождения сложных миграционных процедур. Вам не нужно сдавать экзамены на знание языка или проходить интеграционные курсы, как это требуется для обладателей ВНЖ.

Сразу после переезда можно устраиваться на работу в местную компанию или открывать собственный бизнес. Более того, у вас будет приоритет при трудоустройстве: работодатели обязаны нанимать в первую очередь европейцев, а уже потом за неимением таковых — иностранцев. С гражданством ЕС вам легко зарегистрируют счет в немецком банке или же оформят ипотеку, поскольку для них вы будете своим.

Иллюстрация: International Expert

Как происходит переезд в Германию с болгарским гражданством

Чтобы переехать в Германию из России, потребуется пройти следующие шаги:

Комплектация досье.

Соберите все данные, подтверждающие право на упрощенную процедуру оформления паспорта ЕС в Болгарии. На данном этапе полезно проконсультироваться с миграционным специалистом, который в курсе актуальных требований при оформлении второго гражданства ЕС. Подача заявки.

Необходимо лично посетить Министерство юстиции Болгарии в Софии, чтобы зарегистрировать запрос на приобретение гражданства. На прием можно прийти со своим переводчиком. Оформление заграничного паспорта.

После одобрения заявки на гражданство нужно второй раз посетить страну и получить все документы болгарского гражданина, включая загранпаспорт. Весь процесс обычно занимает от 12 месяцев. Переезд в Германию на ПМЖ.

Вы можете поселиться в любом немецком городе с паспортом Болгарии без оформления дополнительных документов. От граждан ЕС, как и от коренных немцев, требуется только регистрация места проживания в местном бюро — Einwohnermeldeamt. Получение доступа к медицине и социальной службе.

Если вы работаете в Германии, то получите номер социального страхования (Sozialversicherungsnummer) через работодателя. Он нужен для социальных взносов (пенсии, больничные). Если вы не работаете, то Sozialversicherungsnummer можно оформить отдельно по запросу. На правах гражданина ЕС также можно получить бесплатную медицинскую страховку от государства.

Кто может получить гражданство Болгарии

Получить второе гражданство в Болгарии имеют право многие россияне, но часто они даже не догадываются о такой возможности. За прошлый год паспорта ЕС в этой стране оформили более 16 тыс. человек, 11 тыс. из них — по упрощенной процедуре. Это рекордный показатель числа одобренных заявок за последние 5 лет.

Если вы решите получить гражданство Болгарии по упрощенной процедуре, то вам не нужно:

приобретать дорогостоящую или любую другую недвижимость на территории страны;

вкладывать деньги в бизнес или инвестиционные фонды;

переезжать в Болгарию на ПМЖ;

устраиваться на работу в одну из местных компаний;

демонстрировать стабильный высокий доход или сбережения;

ждать на гражданство более 10 лет;

отказываться от российского паспорта;

учить болгарский язык до определенного уровня;

сдавать интеграционные тесты или экзамены;

переносить свой центр жизненных интересов в Болгарию;

проходить сложные административные процедуры натурализации.

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Упрощенная процедура оформления гражданства в Болгарии включает несколько важных этапов:

Подготовку документов.

Юристы комплектуют досье справками, которые доказывают ваше право на болгарский паспорт, истребуют выписки из архивов и государственных реестров. Подачу запроса.

В Министерство юстиции вы отправляетесь в сопровождении миграционного юриста. После подачи документов выдается регистрационный номер, по которому можно отслеживать статус заявки. Прохождение интервью.

Кандидатов на гражданство приглашают на небольшое собеседование в Министерстве юстиции. Юристы заранее подготовят вас к шаблонным вопросам. Знание болгарского языка не требуется, поскольку на интервью допускается переводчик. Получение гражданства.

Когда выйдет приказ Министерства о предоставлении вам статуса гражданина, нужно второй раз приехать в Болгарию. Получать внутренний и заграничный паспорта важно лично. После этого можно больше никогда не возвращаться в эту страну. Документы по истечении срока действия обновляются в любом болгарском консульстве.

С готовым паспортом ЕС переехать в Германию на ПМЖ можно сразу. Вам не нужно оформлять визы или дополнительные разрешения. Если вы планируете лететь в Германию на самолете, то в аэропорту проходите на отдельный коридор паспортной проверки — для граждан ЕС. То есть, в качестве болгарского гражданина вы пройдете контроль гораздо быстрее, чем с российским удостоверением личности. Ваш супруг(а) получит в Германии ВНЖ с доступом к рынку труда, как член семьи гражданина ЕС.

Как видите, получить ВНЖ в Германии для россиян стало настоящим вызовом — процессы ужесточились, а требований стало больше. Но не стоит отчаиваться! Гражданство Болгарии — это отличный способ решить все вопросы быстро и без лишних заморочек. Путь к гражданству ЕС через Болгарию прост и доступен, а с таким паспортом вам не нужно будет сталкиваться с бюрократическими преградами, можно просто спокойно переехать и строить новую жизнь в Германии.

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