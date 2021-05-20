Как банки лезут к нам в личную жизнь: опасайтесь слива данных

Пару лет назад мы делали обзор премиальных банковских карт и обзор как экономить на страховках, если нет премиалки. А сейчас мы проанализировали порядка сотни приложений банков на права доступа, которые они требуют при установке их мобильного приложения на андроид. Результаты свели в таблицу.

Банковские приложения и сами банки ведут себя очень наглым образом. Уже при установке они запрашивают права доступа, которые им необязательны или совсем не нужны для работы. Например, приложение Сбербанка сразу требует доступ к звонкам и фоткам. Я категорически против. Отказываю. А приложение не хочет работать при таком раскладе.

Банки, конечно, говорят, что всё во благо народа.

Нам же и пенсионный возраст, и НДС повышают по просьбам трудящихся, и даже старого деда до 2036 года продлили. Мы не хотим. А они делают всё, чтобы нам было им проще дать, чем объяснить почему не хочется.

Ответ Сбера просто поражает:

Сбер не одинок. Такая же ситуация и с ВТБ, с которым мы год судимся за закрытие счёта.

Ответ ВТБ:

Кто-то даёт добро банкам к с своим личным данным не глядя, а потом банки используют эти данные.

Когда сталкиваешься со спамом целенаправленным и понимаешь, что кое-кто слил персональные данные, то уже начинаешь относиться к ним куда бережнее.

Ещё у нас тут Ситибанк и Совкомбанк отличились, если вы клиент этих банков и живёте за границей, то банк считает, что приложение вам не должно быть доступно.

Анализ приложений известных банков

Мы решили сделать анализ приложений основных банков. Проанализировать три типа мобильных приложений банка:

Для физических лиц. Для юридических лиц. И брокерские приложения для инвестиций в ценные бумаги.

Все сведения мы свели в таблицу. Теперь вы можете заранее выбирать нормальный банк, которые не лезет вам нагло в штаны ваш смартфон за вашими данными.

Скрины тестов.

Ситуация не такая уж и угрожающая. Но пока неизвестно куда тренд идёт. Важно, чтобы все клетки в таблице стали зелёными, а не количество красных увеличилось.

Права доступа запрашивают почти все. И в идеале надо зелёными отмечать только тех, кто не запрашивает никаких прав доступа, а жёлтым цветом отмечать тех, кто запрашивает, но работает, если в правах доступа отказано. Если представители банков всё же отреагируют на наши недовольства, то через годик будет уместно повторить тестирование.

Проблема копий паспорта

И чтобы два раза не вставать поговорим про копии паспортов ещё. Нигде никаким законом не предписано коллекционировать копии паспортов. Смысла в их коллекционировании нет. Например, у нас в ITSOFT были перегибы на местах, когда сотрудники брали копии паспортов, но я это запретил делать категорически.

Рынку вообще нужна система идентификации по одному ИНН TOTP вместо кучи реквизитов и персональных данных.

Никогда никому старайтесь не давать копии паспортов. Всегда требуйте законное обоснование, чтобы потом кредит на вас не повесили или ещё что, а вам не пришлось доказывать, что подпись не ваша. Если же там упираются, то когда снимаете копию с паспорта нужно приложить 2-3 листочка на пустое место в паспорте с указанием куда предоставляется копия паспорта. Потом такой копией невозможно воспользоваться, если она уйдёт на чёрный рынок. А у вас будет хотя бы теоретическая возможность привлечь виновника к ответственности в суде.

Банки пока в массе не применяют ЕБС (единую биометрическую систему).

63-ФЗ об электронной подписи принят уже лет 10 как. Но банки его игнорируют и упорно не хотят работать с документами подписанными УКЭП, хотя согласно п. 1 ст. 6 63-ФЗ они обязаны. По сути мы уже год с ВТБ за это и судимся.

Возможные решения проблемы

Пинать и стыдить постоянно банки и всех, кто пытается без нужды получить доступ к нашим данным.

Проверьте какие права имеют все ваши мобильные приложения и запретить всё лишнее. Это можно сделать в Настройки → Приложения → Менеджер настроек. Не бойтесь запретить нужные права, если потребуются, потом можно всегда разрешить.

Если вы не пишете видео со звуком из Facebook и Instagram, то этим приложениям не нужен доступ к микрофону.

Если вы используете приложения соцсетей только для чтения и не постите фотки, то и доступ к камере им ни к чему.

Зачем доступ к камере смартфона имеют некоторые банковские приложения вообще непонятно. Ещё они доступ к диску имеют. Они вполне могут работать и без него.

Тем банковским приложениям, которые отказываются работать без прав ставим единицу в рейтингах Google Play, пишем отзывы на банкиру.

С этим нужно что-то делать на законодательном уровне. Отчасти даже сделано — ст. 5 152-ФЗ. Там сказано, что собирать персональные данные можно только те, которые реально нужны. Есть ст. 15 152-ФЗ, где запрещено без нашего согласия использовать наши данные для того, чтобы нам что-то впарить. Но банки в своих кабальных договорах уже получают от нас согласие и большинство это подписывает не глядя. Хотя согласно закону мы можем отказать банку в части его хотелок. Тут нужно внимательно читать договор и приложения к нему.

Совсем отвратительно то, что согласно ст. 14 152-ФЗ мы не можем получить информацию об обработке наших данных указанную в п. 7, так как согласно подпункту 3) п. 8 наше право может быть ограничено. Банк же всегда может сослаться, что он залезает к нам в трусы смартфон не чтобы лучше нам рекламу показывать и продвигать свои услуги, а чтобы с терроризмом бороться. Мало ли кто чего не то думает про власть.

Банки ловили уже за руку на утечке персональных данных, но им ничего не было по сути, а пострадавшие клиенты существенных компенсаций не получали.

Сейчас пора предвыборных кампаний начинается. Можно обратиться к депутатам и к кандидатам в депутаты, что есть конкретная проблема. Отличный повод с ними познакомиться. Со своими я знакомился в битве за поправками против судебных приказов. В очередной раз напишу письма со ссылкой на данную статью. Тема очень больная. Статей и откликов много. Давно пора навести порядок в том, какие данные банки могут получать, а какие не могут. Ст. 5 152-ФЗ должна работать, а те, кто без необходимости собирает данные, должны за это дело отвечать очень серьёзно и не перед государством, а перед физическими лицами. А то права нарушаются наши, а штрафы собирает государство обычно. В результат я, конечно, не верю, но времени это тоже много не занимает.

В ЦБ РФ жалобы писать бесполезно, они там одни отписки дают, что не вправе вмешиваться в деятельность банков.

Если у вас есть возможность совсем не пользоваться телефонной связью, то лучше не пользуйтесь. Банки почему-то не внедряют общение через Telegram. Мы давно внедрили и всем рекомендуем телебота. Телефонная связь пишется в нескольких местах. Все данные озвученные по телефонной связи почти в открытом доступе. Прослушки сливают регулярно в сеть и к вашим телефонным переговорам имеет доступ большой круг лиц.

Не светите личную мобилу для банков.

В идеале СМС принимать на одном телефоне, а приложение банка на другом. Совсем в идеале банкам уйти от СМС и сим-карт. Сим-карты бывает и подделывают в смысле перевыпускают незаконно. И СМС-ки дорого стоят. Ведь TOTP куда безопаснее и дешевле. Но банкам, за редким исключением, почему-то проще за смски платить, чем перейти на аппаратные токены. Сейчас начали внедрять некоторые банки программные генераторы кодов, но они инициализируются через смс, т. е. деньги они экономят, а безопасности не дают.