Что должно быть в счёте на оплату, а чего быть не должно

Мы уже разбирали «Одностраничный устав ООО с двумя директорами электронно и открытие счёта в банке дистанционно» и «Хороший договор — короткий договор», теперь поговорим про счёт.
Счёт на оплату очень простой основной документ, но он же и доставляет много боли и лишних трудозатрат, если составлен криво или по нему криво платят.
Попробуем выкинуть всё лишнее и сделать понятно и красиво. Здесь в основном речь пойдёт о России, но и заграничные счета бывают запутанными. Немного скажу и про Европейский Союз.
Счета, которые взрывают мозг
Не заставляйте клиента думать и суетиться!
- Счёт в формате картинки или сканированный в pdf. Убейтесь, сволочи, об стену, кто так делает. Всегда требуем прислать в формате, где можно легко копипастить реквизиты.
- В счёте два банковских счёта. Аааа... на какой платить?!
- Нет назначения платежа. Бухгалтер начинает думать и пишет дичь, из которой потом невозможно понять за что платили.
- НДС указан мелким шрифтом не на самом видном месте. Ой... опять оплатили сумму без НДС.
- Не сказано, что НДС не облагается. Ой... а в платёжку автоматом подставилось: «включая НДС».
- Полно лишней информации.
- Нет телефона и email кому задавать вопросы.
- Реквизиты не совпадают с теми, что подставляются по ИНН и БИК.
Факты о счёте
- Счёт — необязательный документ. Платить можно без счёта, по договору, по акту, на основании счёта-фактуры, УПД, товарной накладной и т. п.
- Счёт — это просто приглашение к платежу. Сам по себе он не порождает обязательств оплаты.
- Никто не обязан выставлять счёт, если только это не прописано в договоре.
- Счёт не является первичным учётным документом согласно ст. 9 402-ФЗ, т. к. не отражает факта хозяйственной деятельности в общем случае. Следовательно, нет требований закона что там должно быть.
- Счёт может быть совмещён с договором или актом. А может быть всё в одном: договор-счёт-акт.
- Счета не нужны для постпоплаты. Постоплату правильнее производить по акту выполненных работ или счёту-фактуре, или УПД, тем самым, сразу понятно, что это постоплата.
- В отличии от счёта-фактуры, УПД, акта, у счёта нет утверждённого правительством XML-формата. Но есть XML-форматы у отдельных программ, например, у 1С. Но реально никто ими не пользуется, во всяком случае, среди наших контрагентов.
- Оплата счёта может означать акцепт договора, согласие со стоимостью, принятие услуг, если это написано в счёте или следует из назначения платежа.
- В ЕС, например, в Словении, счёт соответствует нашему счёт-фактуре, а нашему счёту соответствует предварительный счёт. Однако, нередко бывает присылают на предоплату именно счёт-фактуру.
Минимальный набор что должно быть в счёте
Для оплаты по безналу плательщику нужно:
- ИНН получателя.
- Расчётный счёт получателя в банке и БИК этого банка.
- Назначение платежа.
- Сумма с указанием без НДС или с НДС и суммой НДС.
Этих данных достаточно для заполнения платёжного поручения. Жаль, минимализм не все любят. А то было бы прикольно выставлять такие счета в одну строку:
7730588444 40702810201500019616 044525999 За услуги дата-центра 1000р. без НДС.
Такой формат счёта можно обернуть в XML-тэги и делать де-юре или де-факто стандартом обмена для ЭДО.
Если оплата картой, то счёт может содержать только URL страницы оплаты. Хорошо, если ещё и QR-код рядом будет.
Если оплата наличными, то можете, хоть на салфетке написать сумму.
В Словении для перевода внутри страны достаточно IBAN, по нему подставляются все реквизиты в банке автоматически. Конечно, сумма и назначение перевода ещё потребуются. Есть ещё пара опциональных параметров.
При переводе денег в Revolut или из него нужно указать наименование получателя, IBAN и BIC (SWIFT) и адрес. ИНН не указывается. Платежи доходят и с ошибкой в наименовании. То есть ключевыми являются только IBAN и BIC (SWIFT), а остальные просто как описание.
Назначение платежа
Назначение платежа часто в счёте нет вообще. Бывает предмет счёта или наименование товаров, услуг или просто какие-то слова. И плательщик при оплате начинает думать и изобретать велосипед, пишет всякую чушь в назначении платежа. А ему следует копировать назначение платежа как есть.
При необходимости добавлять свои коды, тэги, пояснения. В назначение платежа получатель может сразу указать что он хочет, чтобы там был: номер счёта или номер договора, чтобы его программа могла автоматически распознать платёж, зачислить на лицевой счёт клиента или договора, автоматически запустить отгрузку или выполнить какие-то действия.
Ещё назначение платежа может содержать слова: «за выполненные работы, оказанные услуги, полученный товар», тем самым фиксируется факт отгрузки.
Самая большая боль — непонятное назначение платежа. Просматривая банковские выписки за квартал или за год, приходится натыкаться на какие-то левые платежи с непонятным назначением. И нужно время, чтобы установить, за что же платили. К тому же, платежи с непонятным назначением добавят вам вопросов со стороны банка. А могут и к блокировке счёта привести.
В счёте не помешает указать
Счётом пользуется бухгалтер плательщика, когда отправляет деньги, сотрудники плательщика, которые получают товар или услугу. У бухгалтера потом возникают вопросы, и он начинает создавать нагрузку на своих сотрудников, а они — на сотрудников получателя денег. Поэтому следует сократить трудозатраты.
Стоит указать в счёте:
- Номер и дату счёта. Они нужны, чтобы ссылаться и искать счёт в базе.
- Фактический адрес, если к вам приезжают.
- Наименование плательщика без его реквизитов.
- Логотип для красоты и солидности.
- Адрес ЛК получателя, где доступны все копии документов в электронном виде, включая акт сверки, который так любят запрашивать, отвлекая нашего бухгалтера от работы.
- Телефон и email, чтобы они всегда были под рукой.
- Почтовый адрес, куда не перешедшие на ЭДО динозавры должны отправлять свою макулатуру, губя природу.
- QR-код для загрузки реквизитов в мобильное приложение банка, чтобы не копипастить реквизиты. Пока такая фишка есть только в мобильных приложениях банков физлиц, но, надеюсь, когда-нибудь появится и у юрлиц.
- Прочую реально полезную информацию.
Делать ли детальную расшифровку суммы в счёте по позициям?
Если счёт одновременно и договор, то да. Счёт является одновременно сметой или детализацией заказа. Закон этого не обязывает, но это общепринято, что нужно объяснить из чего получилась сумма.
Если есть договор со сметой или каким-то иным документом, где уже есть детализация, то смысла дублировать информацию нет.
Чего в счёте быть точно не должно
Поскольку бухгалтеры, юристы и прочие бюрократы любят из простого делать сложное и плодить сущности без необходимости, то захламляют счёт ненужной информацией:
- Реквизиты плательщика помимо его наименования.
- Реквизиты получателя из ЕГРЮЛ помимо ИНН. КПП указывать нужно только, если есть филиалы с разными КПП.
- Корреспондентский счёт банка получателя и наименование банка, так как по БИК это автоматически подставляется.
- Подписи руководителя предприятия и главбуха — куда ж без них, они же ещё бывает и настоящие подписи и печати шлёпают на бумажный счёт, не создавая при этом никакой добавочной стоимости. Если уж так хочется печать и подпись иметь для красоты, то руководителя организации там достаточно, но лучше и его убрать. Сканированные подпись и печать ничего не дают. Если уж так нужна подпись, то нужно подписывать файл счёта усиленной квалифицированной ЭЦП.
Итог, пример нашего счёта: