Зови меня моим именем

Если вы знаете никнейм пользователя, то его можно пригласить в дискуссию на «Клерке». Юзер получит уведомление и ссылку на пост где упомянули его ник.
Как это сделать? Рассказываю в картинках:
1. Написать в окне ввода комментария символ @ или по-русски "собаку" :-)
2. В выпадающем окне написать ник пользователя, выбрать его из выпадающего списка и сохранить.
3. После того как вы сохраните, получится ник с "собакой" перед именем. Это то что нужно. Пишите комментарий и сохраняйте текст.
Получится примерно вот так:
После публикации пользователь получит уведомление и ссылку. Пока тестируем систему, мы посылаем уведомление только в колокольчик на сайте. Позже сделаем также уведомление на e-mail.
Выглядит уведомление следующим образом:
Упоминание пользователя во всех известных социальных сетях работает именно так. Я думаю, все будет удобно и привычно. Всем чмоки.
Борис Мальцев, руководитель «Клерка»