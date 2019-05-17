Зови меня моим именем

Если вы знаете никнейм пользователя, то его можно пригласить в дискуссию на «Клерке». Юзер получит уведомление и ссылку на пост где упомянули его ник.

Как это сделать? Рассказываю в картинках:

1. Написать в окне ввода комментария символ @ или по-русски "собаку" :-)

2. В выпадающем окне написать ник пользователя, выбрать его из выпадающего списка и сохранить.

3. После того как вы сохраните, получится ник с "собакой" перед именем. Это то что нужно. Пишите комментарий и сохраняйте текст.

Получится примерно вот так:

После публикации пользователь получит уведомление и ссылку. Пока тестируем систему, мы посылаем уведомление только в колокольчик на сайте. Позже сделаем также уведомление на e-mail.

Выглядит уведомление следующим образом:

Упоминание пользователя во всех известных социальных сетях работает именно так. Я думаю, все будет удобно и привычно. Всем чмоки.

Борис Мальцев, руководитель «Клерка»