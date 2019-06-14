Как отписаться от великолепных уведомлений на «Клерк»

Я считаю, что на «Клерке» должно быть много разных уведомлений. Оставил свое мнение в статье и получил 342 письма о новом комментарии. Лайкнули ваш комментарий, ждите письма. Прекрасно же? Прекрасно! Потому что это обеспечивает Customer Retention.

Но мне говорят, что Customer Retention волнует только меня, а клерков раздражает неиссякаемый поток е-маилов, которые генерирует «Клерк».

Поэтому мы тайно занялись настройкой уведомлений пару месяцев назад и сегодня можем показать, что у нас получилось.

Для настройки прошу пройти в раздел "Уведомления" в новом сверкающем профиле «Клерка».

Профиль, кстати, стал крутым. Кроме, настройки уведомлений, стало возможным, менять ник, аватар, пользоваться "избранным". Если давно не были, добро пожаловать на экскурсию.

Итак, "Уведомления". Стало возможным настраивать тип событий о которых нужно/ненужно уведомлять и каналы, в которые будут приходить уведомление. Каналов пока два - это почта и "колокольчик" на верхнем черном меню «Клерка».

Мы тестируем сейчас этот важный элемент сообщества «Клерка». Буду благодарен за обратную связь. Пишите тут в комментариях о замеченных недостатках.

Кстати, вы знали о том, что если в комментариях написать ник пользователя, то он получит уведомление во все свои каналы и, скорее всего, придет посмотреть?

Это делается вот так:

Буду ждать обратной связи.

Борис Мальцев, создаватель «Клерка»