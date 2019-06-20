Клерк

Телеграм «Клерка» атаковали. Сотни людей забанены

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В бухгалтерском чате «Клерка» в Телеграме злоумышленники забанили около 700 участников, используя бот для автоматической борьбы со спамом - Banof.

Вот так выглядело "ночное избиение бухгалтеров":

Вот так выглядел черный список сообщества.

Все настоящие бухгалтеры разбанены, а злоумышленики забанены. Бот Banof остановлен. Внимательно следим за последствиями, если испытываете какие то проблемы с доступом к чату пишете на tot@klerk.ru или @totttttt в Телеграме.

Приносим извинения нашим пользователям. Возвращайтесь!

Чтобы подписаться на чат для бухгалтеров, пользователям Telegram достаточно перейти по ссылке https://t.me/klerkonline или набрать @klerkonline в поиске мессенджера.

Телеграм Клерк.Ру
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