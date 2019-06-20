Телеграм «Клерка» атаковали. Сотни людей забанены

В бухгалтерском чате «Клерка» в Телеграме злоумышленники забанили около 700 участников, используя бот для автоматической борьбы со спамом - Banof.
Вот так выглядело "ночное избиение бухгалтеров":
Вот так выглядел черный список сообщества.
Все настоящие бухгалтеры разбанены, а злоумышленики забанены. Бот Banof остановлен. Внимательно следим за последствиями, если испытываете какие то проблемы с доступом к чату пишете на tot@klerk.ru или @totttttt в Телеграме.
Приносим извинения нашим пользователям. Возвращайтесь!
Чтобы подписаться на чат для бухгалтеров, пользователям Telegram достаточно перейти по ссылке https://t.me/klerkonline или набрать @klerkonline в поиске мессенджера.