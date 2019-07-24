«Клерк» версия 6.41: рейтинг программ, кто онлайн, зови меня по имени

Мы выложили апдейт изменений за неделю на «Клерке». О важных хочу рассказать подробнее, они классные.

1. Рейтинг бухгалтерских продуктов

В рейтинге собрали самые популярные программы и сервисы, которыми пользуются бухгалтеры.

На данный момент в нем лидирует программа 1С:Предприятие 8.3. и КонсультантПлюс. Похоже, это надолго.

Добавлять свои программы очень легко. Для этого не нужно заходить в профиль, просто нажмите на крестик возле названия программы или добавьте свою на странице рейтинга. Свои добавленные программы и сервисы можно найти во вкладке "Мои продукты".

Получилось увлекательно. Например, в нашем рейтинге "Гарант" проиграл продукту от "Актиона" - "Система Главбух".

Кликнув на названии программы, разработчики программ могут посмотреть на своих пользователей:

Смотреть на рейтинг можно вот тут https://www.klerk.ru/user/products/. Все изменения происходят в режиме реального времени.

2. Профили

Наша техническая команда активно занимается работой над профилями пользователей. Уже сейчас можно легко поменять аватар, никнейм, заполнить список используемых бухгалтерских и не очень бухгалтерских программ, добавить должность и место работы.

3. Зови меня моим именем

Мы вернули старую и удобную опцию, потерянную в процессе перестройки.

При нажатии на ник пользователя в комментариях он падает в окно для оформления комментариев. И теперь его и не нужно его писать руками. Мелочь, а очень приятно.

Как в старом и ламповом форуме. Уф, аллилуйя.

А если кликнуть на аватар, но можно попасть в профиль пользователя и увидеть его комментарии на Клерке, место работы, должность. Если пользователь, конечно, заполнил свой профиль.

4. Кто же онлайн?

Теперь на Клерке видно пользователей, которые на сайте прямо сейчас.

Такие пользователи отмечены зеленой точкой и их видно везде.

В ленте мнений:

В списке всех пользователей:

Ну, и конечно в комментариях у каждой статьи:

Кроме того, можно узнать сколько зарегистрированных на «Клерке» пользователей онлайн:

Спасибо за внимание!

Борис Мальцев, руководитель «Клерка»