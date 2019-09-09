Василий Свиткин: история «Клерка» могла быть написана и на глиняных табличках

Сегодня на Клерке произошла важная для нас техническая революция. Мы наконец переключили кодировку сайта с windows-1251 на UTF-8.

Мы терпели это десяток лет, мы постоянно были вынуждены конвертировать информацию по много раз из одной кодировки в другую, а потом — обратно. И наконец сегодня эта необходимость отпала. Мы сделали примерно две с половиной тысячи правок в коде и в результате ничего не изменилось визуально. Как раз в этом и заключалась наша цель – чтобы революция, так необходимая для повышения нашей продуктивности, прошла незамеченной для посетителей.

UTF-8 – самая распространённая кодировка на сегодня. Она включает в себя более двух миллионов символов: это все возможные современные алфавиты, цифры, знаки препинания, математические и специальные символы, музыкальные знаки и символы вымерших форм письменности. А резерва UTF-8 хватит для размещения более двух миллиардов символов. Так что о смене кодировки в ближайшее время задумываться не придётся.

Почему же мы использовали windows-1251 до этого? Всё просто – история нашего сайта тянется из такой глубины веков, что он вполне мог бы быть написан и на глиняных табличках. Ведь не просто же так мы аккумулируем всю бухгалтерскую мудрость и опыт столько лет.

Клерк.ру — интернет-издание, специализирующееся на бухгалтерской, юридической и налоговой тематике. Проект был основан 25 октября 2001 года как некоммерческий интернет-ресурс с целью объединения людей по сфере профессиональных интересов и обсуждения вопросов бухгалтерского и налогового учета. — Википедия

На момент создания сайта windows-1251 считалась довольно современной по сравнению с ещё более древней KOI8. А UTF поддерживался далеко не всеми браузерами и устройствами. Можно привести такую аналогию для тех времён: KOI – повозка на лошадиной тяге, windows-1251 – бензиновый автомобиль, UTF-8 – электромобиль, который не понятно пока где заправлять и как обслуживать.

В общем, очередная выплата нами нашего технического долга состоялась. И хочется верить, что никто не узнает об этом иными способами, кроме этой статьи.

Василий Свиткин, технический руководитель «Клерка».