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Обучение для бухгалтеров

Клерк.Премиум со скидкой 25% — до конца акции осталось всего 5 дней

Если вдруг пропустили, напоминаем — на майских можно отдохнуть и сделать себе подарок — выгодно оформить подписку. Рассказываем, за что вы платите и как это вам поможет в работе.
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Клерк.Премиум со скидкой 25% — до конца акции осталось всего 5 дней
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

И что я получу от подписки Клерк.Премиум?

Забудете о тех временах, когда искать новый закон или решать вопросы с декларациями и другими отчетами нужно было сутками.

Например, вы не знаете, как заполнить новый 6-НДФЛ в части выплат по договорам ГПХ или не можете понять, какой код указать в уведомлении по налогам. Приходите в Клерк.Консультации (для подписчиков Премиума они бесплатны и без ограничений) и получаете ответ от профи.

Получить безлимитные консультации

источник: Клерк.ру

Или вам нужно понять, как работать с учетом аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С. Потому что там черт ногу сломит и разбираться придется неделю. Все это не проблема, потому что для вас открыты:

  • 46 онлайн-курсов. Темы: ФСБУ, ЕНП, защита персданных, налоговая оптимизация и другие.

  • +560 вебинаров. Записи эфиров, по времени 1 — 2 часа. Самые важные темы по налогам, праву, законам, ЕНС, Соцфонду. Есть доп.материалы, сможете скачать.

  • +120 мини-курсов. Выходят каждый день. По времени 2 — 3 минуты. Коротко о важном для бухгалтера и кадровика.

  • 7 электронных книг. Налоговые решения по НДС, налогу на прибыль. Работа с ФСБУ 25/2018 и другие.

1 556 492 ₽ — столько бы вы потратили, если бы покупали все курсы, вебинары, разборы и консультации по отдельности.

Но для всех наших читателей Клерк.Премиум со скидкой 25% — за 13 500 ₽. Успейте оформить до 9 мая.

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А я могу заказать статью, чтобы мне разобрали новый непонятный закон?

Можете. Сервис Клерк.Разборы тоже входит в подписку. Главный редактор «Клерка» и команда экспертов разберут для вас любой рабочий вопрос.

Как заполнить платежку на страховые взносы, заполнить новую отчетность 2023, правильно рассчитать зарплату и другое. Разберут новые законы и соберут самую нужную судебную практику и письма Минфина и ФНС. 

В разборе понятная структура, удобное меню, дополнительные материалы — таблицы, шаблоны документов и отчетов, чек-листы и напоминалки бухгалтеру. Скачиваете и пользуетесь в работе.

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Клерк

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Клерк.Премиум со скидкой 25% — до конца акции осталось всего 5 дней

    Если вдруг пропустили, напоминаем — на майских можно отдохнуть и сделать себе подарок — выгодно оформить подписку. Рассказываем, за что вы платите и как это вам поможет в работе.

    Клерк.Премиум со скидкой 25% — до конца акции осталось всего 5 дней
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