Клерк.Премиум со скидкой 25% — до конца акции осталось всего 5 дней

И что я получу от подписки Клерк.Премиум?
Забудете о тех временах, когда искать новый закон или решать вопросы с декларациями и другими отчетами нужно было сутками.
Например, вы не знаете, как заполнить новый 6-НДФЛ в части выплат по договорам ГПХ или не можете понять, какой код указать в уведомлении по налогам. Приходите в Клерк.Консультации (для подписчиков Премиума они бесплатны и без ограничений) и получаете ответ от профи.
Получить безлимитные консультации
Или вам нужно понять, как работать с учетом аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С. Потому что там черт ногу сломит и разбираться придется неделю. Все это не проблема, потому что для вас открыты:
46 онлайн-курсов. Темы: ФСБУ, ЕНП, защита персданных, налоговая оптимизация и другие.
+560 вебинаров. Записи эфиров, по времени 1 — 2 часа. Самые важные темы по налогам, праву, законам, ЕНС, Соцфонду. Есть доп.материалы, сможете скачать.
+120 мини-курсов. Выходят каждый день. По времени 2 — 3 минуты. Коротко о важном для бухгалтера и кадровика.
7 электронных книг. Налоговые решения по НДС, налогу на прибыль. Работа с ФСБУ 25/2018 и другие.
1 556 492 ₽ — столько бы вы потратили, если бы покупали все курсы, вебинары, разборы и консультации по отдельности.
Но для всех наших читателей Клерк.Премиум со скидкой 25% — за 13 500 ₽. Успейте оформить до 9 мая.
А я могу заказать статью, чтобы мне разобрали новый непонятный закон?
Можете. Сервис Клерк.Разборы тоже входит в подписку. Главный редактор «Клерка» и команда экспертов разберут для вас любой рабочий вопрос.
Как заполнить платежку на страховые взносы, заполнить новую отчетность 2023, правильно рассчитать зарплату и другое. Разберут новые законы и соберут самую нужную судебную практику и письма Минфина и ФНС.
В разборе понятная структура, удобное меню, дополнительные материалы — таблицы, шаблоны документов и отчетов, чек-листы и напоминалки бухгалтеру. Скачиваете и пользуетесь в работе.
Вы сможете смотреть все разборы в подписке бесплатно.
Как получить Клерк.Премиум со скидкой 25%?
Вот три шага, чтобы получить подписку:
Успейте до 9 мая. После этого скидка сгорит и вы уже не сможете получить выгоду.
Заполните форму ниже. Так вы забронируете скидку, и мы сможем с вами связаться.
Вместе с менеджером оформите подписку со скидкой и работайте полгода с подпиской Клерк.Премиум.
Либо вы можете сделать это сами. Для этого нажмите на ссылку «Оформить Клерк.Премиум».
Оформите подписку Клерк.Премиум
Получите онлайн-курсы, консультации экспертов, разборы законов
Заполните форму — забронируйте скидку на подписку
Мы свяжемся с вами и поможем оформить Клерк.Премиум
Комментарии