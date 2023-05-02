Клерк.Премиум со скидкой 25% — до конца акции осталось всего 5 дней

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Забудете о тех временах, когда искать новый закон или решать вопросы с декларациями и другими отчетами нужно было сутками.

Например, вы не знаете, как заполнить новый 6-НДФЛ в части выплат по договорам ГПХ или не можете понять, какой код указать в уведомлении по налогам. Приходите в Клерк.Консультации (для подписчиков Премиума они бесплатны и без ограничений) и получаете ответ от профи.

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источник: Клерк.ру

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46 онлайн-курсов. Темы: ФСБУ, ЕНП, защита персданных, налоговая оптимизация и другие.

+560 вебинаров . Записи эфиров, по времени 1 — 2 часа. Самые важные темы по налогам, праву, законам, ЕНС, Соцфонду. Есть доп.материалы, сможете скачать.

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