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Клерк
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры очень просят: дадим ответы на вопросы об изменениях 2023 в прямом эфире. Анонс вебинаров на «Клерке»

Сейчас мы снизили цену на ближайшие вебинары до 299 рублей. Успевайте записаться, чтобы быть в курсе всех изменений.
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Как считать отпускные в 2023 году с учетом всех изменений? Как снизить налоговый штраф в 2 раза? Как найти подходящих сотрудников? Как вести внешнеэкономическую деятельность в 2023 году? Спикеры «Клерка» ответят на ваши вопросы в прямом эфире. 

Вебинар «Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности»

Дата проведения: 9 августа в 11:00

Спикер вебинара:

Основатель консалтинговой компании ПАРТНЕР. Член комитета по налогам и бюджету предпринимателей ООО МСП "ОПОРА РОССИИ". Стаж в области бухгалтерского и налогового учёта 28 лет.

Разберем:

✅ График отпусков.

✅ Расчет отпускных.

✅ Выплаты отпускных и зарплаты. Сроки.

✅  НДФЛ и Страховые взносы. Их уплата.

✅  Отпускные в новых регионах России.

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Вебинар «Как снизить налоговый штраф»

Дата проведения: 17 августа в 11:00

Спикеры вебинара:

Налоговый юрист, бухгалтер и аудитор, управляющий партнер юридической фирмы "Гин и партнеры". Колумнист Forbes Russia.
Старший налоговый юрист юрфирмы "Гин и партнеры". Имеет 10-летний опыт в разрешении налоговых споров, сопровождении налоговых проверок.

Разберем:

✅ Какие смягчающие обстоятельства учитывают инспектора и судьи: новейшая практика.
✅ Как снизить штраф за непредоставление документов по требованиям.
✅ Как снизить штраф по итогам камеральной или выездной налоговой проверки на досудебной стадии и в суде.

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Вебинар «ВЭД: как работать с последними изменениями»

Дата проведения: 16 августа в 15:00

Спикер вебинара:

Основатель аудиторско-консалтинговой компании "Стандарты Аудита", аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Разберем:

✅ Новый порядок расчетов с иностранными контрагентами.

✅ Новые КБК в сфере ВЭД.

✅ Последния разъяснения ФНС для учета импорта из ЕАЭС.

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Вебинар «Изменения по НДФЛ в 2023 году: налоговые вычеты. Что нужно знать бухгалтеру»

Дата проведения: 9 августа в 11:00

Спикер вебинара:

Юрист, налоговый консультант, спикер Сибирского Жилищного конгресса.

Разберем:

✅ За какие расходы можно получить вычет? Краткий обзор.

✅ За какие спортивные секции можно получить вычет.

✅ Нюансы получения вычета по договору долевого участия с 2023 года.

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Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

47326 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Бухгалтеры очень просят: дадим ответы на вопросы об изменениях 2023 в прямом эфире. Анонс вебинаров на «Клерке»

    Сейчас мы снизили цену на ближайшие вебинары до 299 рублей. Успевайте записаться, чтобы быть в курсе всех изменений.

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