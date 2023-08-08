Бухгалтеры очень просят: дадим ответы на вопросы об изменениях 2023 в прямом эфире. Анонс вебинаров на «Клерке»

Как считать отпускные в 2023 году с учетом всех изменений? Как снизить налоговый штраф в 2 раза? Как найти подходящих сотрудников? Как вести внешнеэкономическую деятельность в 2023 году? Спикеры «Клерка» ответят на ваши вопросы в прямом эфире.
Вебинар «Отпускные-2023, новые правила: от оформления до НДФЛ, взносов и отчетности»
Дата проведения: 9 августа в 11:00
Спикер вебинара:
Разберем:
✅ График отпусков.
✅ Выплаты отпускных и зарплаты. Сроки.
✅ НДФЛ и Страховые взносы. Их уплата.
✅ Отпускные в новых регионах России.
Вебинар «Как снизить налоговый штраф»
Дата проведения: 17 августа в 11:00
Спикеры вебинара:
Разберем:
✅ Какие смягчающие обстоятельства учитывают инспектора и судьи: новейшая практика.
✅ Как снизить штраф за непредоставление документов по требованиям.
✅ Как снизить штраф по итогам камеральной или выездной налоговой проверки на досудебной стадии и в суде.
Вебинар «ВЭД: как работать с последними изменениями»
Дата проведения: 16 августа в 15:00
Спикер вебинара:
Разберем:
✅ Новый порядок расчетов с иностранными контрагентами.
✅ Новые КБК в сфере ВЭД.
✅ Последния разъяснения ФНС для учета импорта из ЕАЭС.
Вебинар «Изменения по НДФЛ в 2023 году: налоговые вычеты. Что нужно знать бухгалтеру»
Дата проведения: 9 августа в 11:00
Спикер вебинара:
Разберем:
✅ За какие расходы можно получить вычет? Краткий обзор.
✅ За какие спортивные секции можно получить вычет.
✅ Нюансы получения вычета по договору долевого участия с 2023 года.
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