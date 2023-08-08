Бухгалтеры очень просят: дадим ответы на вопросы об изменениях 2023 в прямом эфире. Анонс вебинаров на «Клерке»

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Как считать отпускные в 2023 году с учетом всех изменений? Как снизить налоговый штраф в 2 раза? Как найти подходящих сотрудников? Как вести внешнеэкономическую деятельность в 2023 году? Спикеры «Клерка» ответят на ваши вопросы в прямом эфире.

Дата проведения: 9 августа в 11:00

Спикер вебинара:

Основатель консалтинговой компании ПАРТНЕР. Член комитета по налогам и бюджету предпринимателей ООО МСП "ОПОРА РОССИИ". Стаж в области бухгалтерского и налогового учёта 28 лет.

Разберем:

✅ График отпусков.

✅ Расчет отпускных.

✅ Выплаты отпускных и зарплаты. Сроки.

✅ НДФЛ и Страховые взносы. Их уплата.

✅ Отпускные в новых регионах России.

Вебинар «Как снизить налоговый штраф»

Дата проведения: 17 августа в 11:00

Спикеры вебинара:

Налоговый юрист, бухгалтер и аудитор, управляющий партнер юридической фирмы "Гин и партнеры". Колумнист Forbes Russia.

Старший налоговый юрист юрфирмы "Гин и партнеры". Имеет 10-летний опыт в разрешении налоговых споров, сопровождении налоговых проверок.

Разберем:

✅ Какие смягчающие обстоятельства учитывают инспектора и судьи: новейшая практика.

✅ Как снизить штраф за непредоставление документов по требованиям.

✅ Как снизить штраф по итогам камеральной или выездной налоговой проверки на досудебной стадии и в суде.

Дата проведения: 16 августа в 15:00

Спикер вебинара:

Основатель аудиторско-консалтинговой компании "Стандарты Аудита", аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Разберем:

✅ Новый порядок расчетов с иностранными контрагентами.

✅ Новые КБК в сфере ВЭД.

✅ Последния разъяснения ФНС для учета импорта из ЕАЭС.

Дата проведения: 9 августа в 11:00

Спикер вебинара:

Юрист, налоговый консультант, спикер Сибирского Жилищного конгресса.

Разберем:

✅ За какие расходы можно получить вычет? Краткий обзор.

✅ За какие спортивные секции можно получить вычет.

✅ Нюансы получения вычета по договору долевого участия с 2023 года.