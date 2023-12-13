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Карьера бухгалтера

Как пробить зарплатный потолок и куда расти бухгалтеру

Иногда кажется, что вы достигли своего максимума в профессии, но никогда не поздно перешагнуть свой максимум и выйти на новый уровень. Давайте разбираться, как выйти на новый профессиональный виток и увеличить доход.
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Как пробить зарплатный потолок и куда расти бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Начнем с того, что расти можно вверх по карьерной лестнице и претендовать на повышенную зарплату, а можно расти горизонтально и приращивать компетенции, за счет которых ваш средний чек будет увеличиваться.

Вертикальный рост

Карьерная лестница бухгалтера:

  1. Младший бухгалтер или помощник бухгалтера. Как правило это должность для начала карьеры, основные компетенции – умение формировать и обрабатывать первичную документацию.

  2. Старший бухгалтер или бухгалтер участка. Это следующая ступень, когда вам доверяют управление конкретным отделом или ведение участка (например, налоговый учет или расчетный отдел), по сути это менеджер среднего звена, только в бухгалтерии.

  3. Главный бухгалтер – руководитель всей бухгалтерской службы и, по совместительству, ответственный за весь учет в организации.

  4. Финансовый директор – это уже уровень топ-менеджмента в компании, ответственен за финансовую стратегию, бюджеты, денежные потоки и т. п.

Чтобы расти по карьерной лестнице нужно:

  • не бояться брать на себя ответственность и принимать решения;

  • уметь работать в коллективе и слышать других;

  • уметь находить общий язык;

  • постоянно повышать уровень своей квалификации, ведь знания просто так на дороге не валяются.

Повысить уровень квалификации сейчас можно не покидая рабочего места, ведь есть много профессиональных онлайн-курсов. Если хотите шагнуть выше, то рекомендуем курс повышения квалификации «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров на 2024 год». Финансовое моделирование сделает из простого бухгалтера финдира, позволяя эффективно управлять деньгами и прогнозировать развитие компании. После курса можно делать смелый шаг на новую ступень карьерной лестницы. Записаться на курс.

Горизонтальный рост

Вы не хотите управлять отделом или расти вверх, но и сидеть на месте вам тоже не интересно? Тогда вам нужно прирастить компетенции, освоить смежные знания и стать классным специалистом. Ведь иногда именно за такими специалистами и охотятся конкуренты.

Почему так бывает? Ну, во-первых, не все рождены быть руководителями, а во-вторых, люди просто любят выполнять свою работу качественно и гордиться этим.

Например, бухгалтер получил новые навыки и перешел на участок по ВЭД, по сути это новая должность в рамках одного подразделения, но с другой оплатой.

Чтобы стать бухгалтером по ВЭД, рекомендуем курс повышения квалификации для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по новым правилам 2024 года  «Бухгалтер ВЭД». Вы научитесь правильно составлять контракты, рассчитывать НДС и таможенные платежи, ставить на учет товар после таможенного оформления. Записаться на курс.

Стратегии роста

Если вы не хотите развиваться в компании и желаете уйти из найма, то тут тоже есть несколько вариантов, как быть и как развиваться.

Освоить новую нишу

После пандемии маркетплейсы просто взорвали рынок и теперь огромное количество продавцов находят там своих покупателей. И большинству из этих продавцов нужны помощники в виде бухгалтеров, потому что далеко не все знакомы с тонкостями бухучета, да еще и на маркетплейсах.

Если вы тоже не сталкивались с такими задачами, то не беда. Займите самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы после курса «Бухгалтер маркетплейса». Курс сделан практиками, которые досконально знают специфику работы бухгалтеров на маркетплейсах. Записаться на курс.

Уйти в свободное плавание

Можно полностью выйти из найма и работать на себя. Вы можете стать бухгалтером-аутсорсером и брать на обслуживание то количество клиентов, с которым готовы качественно работать. А далее, можете открыть собственную бухгалтерскую компанию или масштабировать имеющийся бизнес. 

Если вы боитесь громко хлопнуть дверью и уйти из найма, несмотря на то, что опыта и знаний в области бухучета у вас хоть отбавляй, но вы просто не знаете с чего начать и как найти клиентов, тогда скорее регистрируйтесь на курс «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».

По статистике, директоры компаний в 2 раза чаще обращаются на аутсорс, чем к штатным бухгалтерам. Да и заработок на аутсорсе зависит только от вас и иногда, он почти на 50% выше, чем в найме. Записаться на курс.

Покорить новые горизонты

Если вы уже долго работаете на себя и понимаете, что нужно развиваться, чтобы оказывать дополнительные услуги и повышать свою стоимость.

Например, вы хотите развиваться в консалтинге и консультировать не только по вопросам бухгалтерского учета, но и смотреть шире, формировать финансовую стратегию организации, бюджетирование или финансовое планирование, то тогда вам точно пригодятся знания в области финансового анализа.

На курсе «Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров на 2024 год» вы научитесь использовать современные удобные инструменты и сможете:

  • анализировать развитие бизнеса, это особенно важно в начале года,

  • строить разные финансовые модели и прогнозы на год,

  • делать понятные дашборды для собственника.

Освойте навыки финансовой аналитики, повысьте свою ценность как эксперта и станьте востребованным специалистом! Записаться на курс.

Чтобы повысить свой доход важно решиться сделать это, а большое количество курсов от профессионалов своего дела позволит вам быстро получить новые знания и применить их на практике.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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