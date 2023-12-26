🎄Внимание! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок!

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Топ-курсы для бухгалтера

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации или красный диплом о профпереподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Курс повышения квалификации Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2024 года. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платеж, вести экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков! Цена: 9 900 вместо 32 000 руб. Скидка 69% + месяц Клерк.Премиум в подарок! Купить курс

Курс повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность Вы разберетесь в деталях и сложностях отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите:

практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях, актуальные знания по изменениям 2024 года, экспертную поддержку.

Сможете сдать отчетность без ошибок и штрафов! Цена: 4 990 вместо 26 000 руб. Скидка 80% + месяц Клерк.Премиум в подарок! Купить курс

Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер по зарплате На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам-2024. Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75% + месяц Клерк.Премиум в подарок! Купить курс

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