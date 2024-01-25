Какую отчетность надо и не надо сдавать предпринимателю за 2023 год / БухСтрим

В этом выпуске мы разбираем отчетность для предпринимателей по итогам 2023 года. И по многочисленным просьбам расскажем про уведомления на фиксированные взносы ИП: для всех ли процедура подачи уведомлений стала обязательной?

В отличии от организаций предпринимателям не нужно сдавать такую финансовую и бухгалтерскую отчетность, как баланс и отчет о прибылях и убытках. На этом преимущества заканчиваются, а точное число отчетов и деклараций будет зависит от системы налогообложения и наличия наемных сотрудников.

КУДиР

Предприниматели на ОСНО, как и плательщики упрощенного и сельхоз налогов обязаны в течение года вести книгу учета доходов и расходов. Даже владельцы патентов заполняют в ней сведения о доходах. Но так же как и все остальные под конец 2023 года все должны книгу распечатать, сшить и заверить.

С 1 января 2024 года не забудьте обновить КУДиР, вести налоговый учет нужно по новой форме, которая утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@. Одновременно с этим плательщики единого сельхоналога наконец-то получили освобождение от регистрации КУДиР в налоговой. Теперь как и остальные они предоставляют книгу только по требованию.

Хотя КУДиР не является официальным отчетом, но вести её все-таки нужно. За отсутствие или наличие ошибок налоговая инспекция выпишет штраф 10 000 ₽.

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Отчетность за работников

Переходим к официальной отчетности, которую обязаны сдать предприниматели с наемными сотрудниками, в том числе с исполнителями по договорам ГПХ.

До 25 января нужно сдать сразу несколько расчетов и деклараций, среди них:

Форма ЕФС-1 в Социальный фонд России. Годовой отчет будет отличаться от квартальных. Помимо заполнения Раздела 2 о взносах на травматизм, в отчет нужно включить Подразделы 1.2 и 2 Раздела 1, если в отчетном году были работники с особыми условиями исчисления стажа для назначения пенсии. Если вы производили уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, то добавьте в отчет Подраздел 3 Раздела 1. Если в декабре были кадровые изменения, например, перевод или переход на электронную трудовую книжку, то заполняем и прикрепляем Подраздел 1.1 Подраздела 1.

В ноябре прошлого года СФР успел подготовить и утвердить новую форму. Будьте внимательны, её нужно применять начиная с годового отчета 2023 года (приказ СФР от 17.11.2023 № 2281.)

РСВ за 2023 год. Его также отправляем до 25 января по форме, утвержденной приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (в ред. от 29.09.2023). Не забываем в него включить вознаграждения и страховые взносы за исполнителей по ГПХ. Если вы сотрудничаете с самозанятыми, то отчетность за них никакую сдавать не надо.

Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь до 25 января. Этот отчет сдают все ИП, которые сотрудничали с физлицами по ГПХ и трудовым договорам. И хотя налоговики разрешили за декабрь его не сдавать, многие бухгалтеры предпочитают это сделать, пока нет изменений в НК. Форма отчета была утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

На подготовку расчета 6-НДФЛ отводится чуть больше времени. В этом году из-за выходных до 26 февраля нужно прислать расчет, включив в него сведения о доходах и НДФЛ, т. е. бывшие справки 2-НДФЛ. Форма расчета утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022).

Даже если под конец года вы успели уволить всех сотрудников, отчеты придется сдать.

Налоговые декларации

Дальнейший состав годовой отчетности будет зависеть от применяемой системы налогообложения. Начнем с самой сложной — это, конечно же, ОСНО.

За НДС начисленный в четвертом квартале, нужно отчитаться до 25 января. Форма не поменялась. Если вы ранее заявили освобождение от НДС в соответствии со ст. 145 НК, то декларацию не отправляете.

Вместо налога на прибыль организаций предприниматели платят НДФЛ. Декларацию 3-НДФЛ налоговые органы будут ждать по 2 мая включительно. Форма утверждена приказом ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ (ред. от 11.09.2023).

Предприниматели на УСН к 25 апреля должны приготовить единственную декларацию, которая расскажет о доходах и расходах 2023 года. В отличие от прошлого года нужно заполнить немного обновленный отчет. Проверьте, чтобы ваша форма соответствовала приказу ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

Если упрощенец в четвертом квартале работал в роли налогового агента по НДС, т. е. начислял и выставлял счет-фактуру по НДС, то обязан до 25 января отправить декларацию по НДС.

Обязанность по декларированию НДС есть и у сельхозпредпринимателей. Только если плательщик ЕСХН заранее не оформил освобождение по ст. 145 НК. Вместо упрощенной декларации они сдают декларацию по ЕСХН по форме, которая утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ (ред. от 18.12.2020). Крайний срок сдачи — 25 марта 2024 года.

Самый упрощенный из всех упрощенных режимов это конечно патент. Купили и забыли про отчеты, кроме конечно расчетов за сотрудников. Предприниматели, которые платят налог на профессиональный доход, они же самозанятые, также не берут в руки отчеты. Налог за них считает налоговая в приложении Мой налог.

Ещё от отчетов могут отдыхать участники нового налогового режима - автоматизированная УСН. Даже за сотрудников отчитывается обслуживающий банк. ИП придется декларировать импортный НДС из стран ЕАЭС, если в декабре были такие операции.

Если ИП в прошедшем месяце ввозил в РФ товары из стран ЕАЭС, он должен подать в налоговую инспекцию декларацию по НДС, даже если он освобожден от уплаты НДС по ст. 145 НК или работает на специальном режиме. Крайний срок сдачи декларации — 22 января 2024 года.

Думаю, что после перечисления всех возможных отчетов, многие предприниматели задумываются о смене налогового режима на более простой. Однако, как правило, для перехода нужно дождаться конца года, чтобы подать заявление или уведомление в налоговую.

Нулевая отчетность

Если ИП на ОСНО в 2023 году доходы не получал, он должен подать в налоговую нулевые декларации: 3-НДФЛ и НДС. Также существуют нулевые декларации по УСН и ЕСХН.

Если у предпринимателя на УСН в 2023 году не было движения по счетам, он может подать Единую упрощенную декларацию (ЕУД) вместо нулевого отчета по упрощенному налогу.

ИП на ОСНО тоже может сдать ЕУД взамен декларации по НДС. Но по НДФЛ все равно придется подать нулевую декларацию отдельно, вместо нее ЕУД использовать нельзя.

Хорошая новость. Обязательной статистической отчетности в этом году нет. Однако, Росстат может сформировать свой выборочный список из предпринимателей. Остается либо ждать требования о предоставлении отчета, либо самостоятельно на сайте Росстата по ИНН проверить перечень форм статистической отчетности.

Уведомление по взносам ИП — нужно или нет

С 2024 года все налоги и взносы уплачиваются строго в виде ЕНП на единый налоговый счет с обязательной отправкой уведомлений, исключение — фиксированные взносы ИП. Этому есть вполне логичное объяснение — размер и срок уплаты взносов и так известен налоговикам — 31 декабря 2024 года.

Уведомление нужно для того, чтобы налоговики понимали, какую именно сумму списывать с вашего ЕНС в счет погашения обязательств по тому или иному налогу/взносу.

Но фиксированные взносы ИП за 2024 год уменьшают упрощенный налог или патент за 2024 год независимо от факта уплаты. Дополнительный взнос в размере 1% с доходов 2023 года по выбору налогоплательщика может уменьшить УСН как за 2023 год, так и за 2024 год. Однако, уже допвзносы за 2024 год не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году. Эти взносы будут уменьшать налог за 2025 год.