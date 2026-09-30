Октябрьский капкан для бухгалтера: как не утонуть в отчетности за 9 месяцев и подготовиться к реформам 2027 года

Почему именно октябрь так выматывает

На 26 октября приходится сразу несколько важных отчетных задач за 9 месяцев: 6-НДФЛ, РСВ, декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль для тех, кто ее сдает, соответствующий раздел ЕФС-1 для работодателей и уведомления по ЕНП. А параллельно никто не отменяет обычную работу: кадровые изменения, сверки, инвентаризация, вопросы от руководителя и подготовка к закрытию года. И все это в условиях, когда привычные алгоритмы учета приходится пересматривать.

Особенно много вопросов возникает у компаний на УСН. В 2026 году порог доходов для автоматического освобождения от НДС снизился до 20 млн рублей. Если обязанности по НДС возникают, нужно разобраться с выбором ставки, счетами-фактурами и самим порядком учета.

На бумаге все эти изменения можно свести к нескольким пунктам. А в работе бухгалтера они превращаются в десятки конкретных вопросов.