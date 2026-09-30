Октябрьский капкан для бухгалтера: как не утонуть в отчетности за 9 месяцев и подготовиться к реформам 2027 года

Почему именно октябрь так выматывает
На 26 октября приходится сразу несколько важных отчетных задач за 9 месяцев: 6-НДФЛ, РСВ, декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль для тех, кто ее сдает, соответствующий раздел ЕФС-1 для работодателей и уведомления по ЕНП. А параллельно никто не отменяет обычную работу: кадровые изменения, сверки, инвентаризация, вопросы от руководителя и подготовка к закрытию года. И все это в условиях, когда привычные алгоритмы учета приходится пересматривать.
Особенно много вопросов возникает у компаний на УСН. В 2026 году порог доходов для автоматического освобождения от НДС снизился до 20 млн рублей. Если обязанности по НДС возникают, нужно разобраться с выбором ставки, счетами-фактурами и самим порядком учета.
На бумаге все эти изменения можно свести к нескольким пунктам. А в работе бухгалтера они превращаются в десятки конкретных вопросов.
Что делать, если готовой инструкции нет?
Наверное, знакомая ситуация: появляется нестандартная операция, и вместо того чтобы спокойно решить задачу, приходится открывать поиск и собирать ответ по кусочкам из нескольких статей.
А потом еще проверить, подходит ли найденное решение именно для вашей компании.
И в этот момент особенно хорошо понимаешь: бухгалтеру не обязательно знать наизусть ответ на каждый вопрос. Гораздо важнее уметь самостоятельно в нем разобраться.
Посмотреть на операцию целиком. Понять, какие налоги и участки учета она затрагивает. Проверить данные в 1С. Найти ошибку, если что-то не сходится. Оценить последствия и объяснить свое решение руководителю.
Такой навык сложно получить, просто читая новости законодательства. Нужна практика, причем такая, где можно спокойно разбирать рабочие ситуации, задавать вопросы и ошибаться без последствий для реальной компании.
Именно на такой практике построена программа «Главный бухгалтер» от «Клерка»
Постепенно складывается общая картина: уже не только «мой участок», а понимание того, как устроен бухгалтерский учет целиком и как принимать решения, когда готового ответа в инструкции нет.
Что входит в программу «Профессия Главный бухгалтер»
У курса есть важное отличие: знания можно сразу связывать с практикой.
Что входит в обучение
Что это дает в работе
6 месяцев доступа к 1С
Можно отрабатывать практические задачи в 1С: Бухгалтерии и 1С: ЗУП, в том числе закрытие периода и исправление ошибок
Кейсы по маркетплейсам и производству
Разбираетесь с более сложными участками учета, где недостаточно знать только базовые проводки
6 живых встреч с экспертами каждый месяц
Можно задавать вопросы и разбирать сложные рабочие ситуации с преподавателями и практиками
Практические задания
Не просто читаете материал, а проверяете, насколько умеете применять знания
512 часов профессиональной переподготовки
Получаете системную программу обучения, а не набор отдельных вебинаров
Диплом о профессиональной переподготовке
По итогам обучения получаете официальный документ о квалификации в рамках программы
И это важно именно для действующего бухгалтера. Можно годами накапливать отдельные знания: новый налоговый режим, очередная поправка в НК, новая форма отчетности, особенности работы с маркетплейсами. Но в какой-то момент полезно остановиться и собрать все это в единую систему. Чтобы не каждый раз искать ответ заново, а понимать логику учета и самостоятельно находить решение.
Сколько стоит обучение
Хорошее обучение — это инвестиция не только в диплом, но и в ежедневную работу.
Если благодаря системным знаниям вы быстрее разбираетесь со сложной операцией, увереннее работаете в 1С и понимаете, почему отчетность не сходится, это остается с вами и после окончания курса.
При этом оплачивать обучение сразу целиком необязательно.
Сейчас на программу действует скидка до 25%, а беспроцентную рассрочку можно оформить от 3 611 ₽ в месяц.
Обучение также можно оплатить за счет работодателя. В предусмотренных законодательством случаях часть расходов на обучение можно вернуть через социальный налоговый вычет.
А по итогам программы вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 512 часов.
Если вы давно собирались систематизировать знания, сейчас самое время занять свое место на курсе. Посмотрите, какие темы входят в обучение, кто преподает, как устроена практика и подходит ли программа именно под ваши рабочие задачи.