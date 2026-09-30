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Октябрьский капкан для бухгалтера: как не утонуть в отчетности за 9 месяцев и подготовиться к реформам 2027 года

Октябрьский капкан для бухгалтера: как не утонуть в отчетности за 9 месяцев и подготовиться к реформам 2027 года

Октябрь для бухгалтера — месяц, когда дедлайны идут плотной стеной. Уже 26 октября сходятся 6-НДФЛ, РСВ, НДС, прибыль, ЕФС-1 и уведомления по ЕНП. Плюс сверки, инвентаризация и подготовка к закрытию года. В новых правилах уже недостаточно знать сроки, нужны крепкие базовые знания и практика. Здесь помогают экспертиза и материалы «Клерка».

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Почему именно октябрь так выматывает

На 26 октября приходится сразу несколько важных отчетных задач за 9 месяцев: 6-НДФЛ, РСВ, декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль для тех, кто ее сдает, соответствующий раздел ЕФС-1 для работодателей и уведомления по ЕНП. А параллельно никто не отменяет обычную работу: кадровые изменения, сверки, инвентаризация, вопросы от руководителя и подготовка к закрытию года. И все это в условиях, когда привычные алгоритмы учета приходится пересматривать.

Особенно много вопросов возникает у компаний на УСН. В 2026 году порог доходов для автоматического освобождения от НДС снизился до 20 млн рублей. Если обязанности по НДС возникают, нужно разобраться с выбором ставки, счетами-фактурами и самим порядком учета.

На бумаге все эти изменения можно свести к нескольким пунктам. А в работе бухгалтера они превращаются в десятки конкретных вопросов.

Что делать, если готовой инструкции нет?

Наверное, знакомая ситуация: появляется нестандартная операция, и вместо того чтобы спокойно решить задачу, приходится открывать поиск и собирать ответ по кусочкам из нескольких статей.

А потом еще проверить, подходит ли найденное решение именно для вашей компании.

И в этот момент особенно хорошо понимаешь: бухгалтеру не обязательно знать наизусть ответ на каждый вопрос. Гораздо важнее уметь самостоятельно в нем разобраться.

Посмотреть на операцию целиком. Понять, какие налоги и участки учета она затрагивает. Проверить данные в 1С. Найти ошибку, если что-то не сходится. Оценить последствия и объяснить свое решение руководителю.

Такой навык сложно получить, просто читая новости законодательства. Нужна практика, причем такая, где можно спокойно разбирать рабочие ситуации, задавать вопросы и ошибаться без последствий для реальной компании.

Именно на такой практике построена программа «Главный бухгалтер» от «Клерка»

В процессе обучения вы отрабатываете задачи, с которыми бухгалтер действительно сталкивается в работе: работаете в 1С, разбираете сложный учет, ищете и исправляете ошибки, анализируете налоговые последствия и обсуждаете вопросы с экспертами.
В процессе обучения вы отрабатываете задачи, с которыми бухгалтер действительно сталкивается в работе: работаете в 1С, разбираете сложный учет, ищете и исправляете ошибки, анализируете налоговые последствия и обсуждаете вопросы с экспертами.

Постепенно складывается общая картина: уже не только «мой участок», а понимание того, как устроен бухгалтерский учет целиком и как принимать решения, когда готового ответа в инструкции нет.

Что входит в программу «Профессия Главный бухгалтер»

У курса есть важное отличие: знания можно сразу связывать с практикой.

Что входит в обучение

Что это дает в работе

6 месяцев доступа к 1С

Можно отрабатывать практические задачи в 1С: Бухгалтерии и 1С: ЗУП, в том числе закрытие периода и исправление ошибок

Кейсы по маркетплейсам и производству

Разбираетесь с более сложными участками учета, где недостаточно знать только базовые проводки

6 живых встреч с экспертами каждый месяц

Можно задавать вопросы и разбирать сложные рабочие ситуации с преподавателями и практиками

Практические задания

Не просто читаете материал, а проверяете, насколько умеете применять знания

512 часов профессиональной переподготовки

Получаете системную программу обучения, а не набор отдельных вебинаров

Диплом о профессиональной переподготовке

По итогам обучения получаете официальный документ о квалификации в рамках программы

И это важно именно для действующего бухгалтера. Можно годами накапливать отдельные знания: новый налоговый режим, очередная поправка в НК, новая форма отчетности, особенности работы с маркетплейсами. Но в какой-то момент полезно остановиться и собрать все это в единую систему. Чтобы не каждый раз искать ответ заново, а понимать логику учета и самостоятельно находить решение.

Сколько стоит обучение

Хорошее обучение — это инвестиция не только в диплом, но и в ежедневную работу.

Если благодаря системным знаниям вы быстрее разбираетесь со сложной операцией, увереннее работаете в 1С и понимаете, почему отчетность не сходится, это остается с вами и после окончания курса.

При этом оплачивать обучение сразу целиком необязательно.

Успейте занять место на курсе со скидкой
Успейте занять место на курсе со скидкой

Сейчас на программу действует скидка до 25%, а беспроцентную рассрочку можно оформить от 3 611 ₽ в месяц.

Обучение также можно оплатить за счет работодателя. В предусмотренных законодательством случаях часть расходов на обучение можно вернуть через социальный налоговый вычет.

А по итогам программы вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 512 часов.

Практика, систематизированные знания и документ, подтверждающий полученную квалификацию
Практика, систематизированные знания и документ, подтверждающий полученную квалификацию

Если вы давно собирались систематизировать знания, сейчас самое время занять свое место на курсе. Посмотрите, какие темы входят в обучение, кто преподает, как устроена практика и подходит ли программа именно под ваши рабочие задачи.

Посмотреть программу Главного бухгалтера

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Клерк

Клерк

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