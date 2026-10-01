НДС за III квартал: 7 проверок до 26 октября, чтобы избежать требования ФНС и штрафа до 40%

3. Сверьте авансы: полученные и выданные

Самая опасная зона. Покупатели часто не восстанавливают НДС по ранее принятым к вычету авансам в том периоде, когда НДС по поставкам принимается к вычету. У продавца авансовый счет-фактура в книге продаж указывается с ИНН покупателя, а в книге покупок тот же счет-фактура — с ИНН продавца. Проверьте, что все авансы 2025 года, зачтенные в 2026-м, отражены с правильным кодом вида операции.