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НДС за III квартал: 7 проверок до 26 октября, чтобы избежать требования ФНС и штрафа до 40%

НДС за III квартал: 7 проверок до 26 октября, чтобы избежать требования ФНС и штрафа до 40%

Декларацию по НДС за III квартал 2026 года нужно сдать до 26 октября (перенос с воскресенья 25 октября). После этой даты каждая нестыковка в декларации превращается в требование о пояснениях, уточненку, доначисление и штраф. АСК НДС‑2 сверяет ваши данные с данными контрагентов автоматически и находит то, что вы пропустили.

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Разберем семь проверок, которые нужно сделать до отправки декларации. Если хотя бы одна вызывает у вас вопросы, в конце статьи есть решение.

1. Сверьте книгу покупок и книгу продаж между собой

Расхождение между разделами 8 и 9 декларации — одна из самых частых причин требований. Сумма вычетов из книги покупок не бьется с суммой исчисленного налога в книге продаж — система фиксирует ошибку с кодом 2. Проверьте итоговые суммы по каждой книге, затем сверьте их с данными разделов 3 и 4 декларации.

2. Проверьте реквизиты счетов-фактур

Неполные номера, пропущенные символы, префиксы, некорректные ИНН контрагентов — топ ошибок, которые выявляет АСК НДС-2. По данным ФНС, количество несоответствий в разделе 8 «Сведения из книги покупок» выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Каждый символ в номере и дате счета-фактуры должен совпадать с оригиналом. Одна цифра — и вычет под угрозой.

3. Сверьте авансы: полученные и выданные

Самая опасная зона. Покупатели часто не восстанавливают НДС по ранее принятым к вычету авансам в том периоде, когда НДС по поставкам принимается к вычету. У продавца авансовый счет-фактура в книге продаж указывается с ИНН покупателя, а в книге покупок тот же счет-фактура — с ИНН продавца. Проверьте, что все авансы 2025 года, зачтенные в 2026-м, отражены с правильным кодом вида операции.

4. Убедитесь, что корректировочные счета-фактуры отражены верно

При изменении стоимости в сторону уменьшения продавец регистрирует корректировочный счет-фактуру в книге покупок, а покупатель — в книге продаж. Одна из типичных ошибок — УКД попал не в ту книгу. Проверьте каждую корректировку вручную. Система ФНС сопоставит ваши данные с данными контрагента — и расхождение найдет быстрее вас.

5. Проверьте коды видов операций

Неправильный код вида операции — одна из самых распространенных причин расхождений. Особенно внимательно проверьте операции с авансами, возвратами и корректировками. Один неверный код, и система ФНС не сможет сопоставить вашу операцию с операцией контрагента.

6. Сверьтесь с контрагентами до сдачи декларации

Зеркальный разрыв — это когда вы заявили вычет, а поставщик не показал реализацию в своей книге продаж. ФНС направит требование с кодом ошибки 1. Дальше два пути: доказать правоту или подать уточненку и доплатить налог. Проактивная сверка с ключевыми поставщиками и покупателями до сдачи декларации сэкономит вам недели переписки с инспекцией.

7. Проверьте декларацию по контрольным соотношениям

С 2026 года действуют обновленные контрольные соотношения, утвержденные письмом ФНС от 20.02.2026 № СД-36-3/1314@. В новой редакции изложены соотношения № 1.4, 1.7, 1.11, 1.26, 1.67 и 1.68. Несоответствие контрольным соотношениям влечет задержку отражения НДС на ЕНС или отказ в принятии декларации.

Что будет, если не проверить

  • Требование о пояснениях — ответить нужно в течение 5 рабочих дней.

  • Штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы, при доказанном умысле — 40%.

  • Пени за каждый день просрочки.

  • Проблемы у контрагентов: цепочка разрывов уходит дальше по книге продаж.

И самое неприятное: уточненка после сдачи — это уже не «поправить», а «объясняться».

Как подготовиться системно

Разбираться с каждой проверкой вручную долго. Одна пропущенная нестыковка оборачивается требованием ФНС, уточненкой и штрафом.

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  • Контрольные соотношения 2026 года — как читать и применять.

  • Сверка книги покупок и книги продаж — пошаговый алгоритм.

  • Авансы, возвраты, корректировочные счета-фактуры, УПД — как отражать без ошибок.

  • Работа с требованиями ФНС: как отвечать, какие пояснения готовить, как защитить вычеты.

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Возражения, которые мы слышим чаще всего

«Я и так знаю, как сдавать НДС».
Если бы знали — не было бы 2,5-кратного роста несоответствий в разделе 8. Новые контрольные соотношения 2026 года — это уже другая логика проверки.

«Нет времени на курс».
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«Начальство не оплатит».
Средний штраф по ст. 122 НК РФ за квартал — больше стоимости курса в несколько раз. Удостоверение о повышении квалификации — аргумент для руководства.

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Декларация за III квартал сдается до 25 октября. После этой даты инфоповод сгорает, а разбираться придется в режиме пожара.

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