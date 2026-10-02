Консультант + V2 мобилка
Купить подписку
Клерк
Обучение и карьера
Читать 3 мин
Из учета прошлого в планирование будущего: два пути развития для главбуха и руководителя

Из учета прошлого в планирование будущего: два пути развития для главбуха и руководителя

Устали от бесконечной первички, сверок и тушения операционных пожаров? Когда рутина затягивает, вы тратите силы на учет прошлого вместо планирования будущего, а доходы упираются в потолок. Чтобы изменить это, пора переходить на уровень выше. Есть два пути: развиваться в управлении финансами бизнеса или уйти в сферу автоматизации и ИТ-проектов. Выбирайте!

193 просмотра66 открытий

Обязательно дочитайте материал до конца: в финале статьи вас ждет специальная сюрприз-акция, которая поможет сделать первый шаг к новой карьерной цели на максимально выгодных условиях! 

Короткий разбор: инструменты автоматизации для оптимизации рутины

Чтобы освободить время для стратегических задач, начать можно с нескольких практических инструментов и внедрять их в ежедневную практику:

  1. Интерактивные дашборды для контроля. Использование инструментов бизнес-аналитики (например, Power BI) помогает сводить данные из разных источников в автоматическом режиме при условии настроенных интеграций.

    • Конкретный пример: главбух может вывести на один экран динамику просроченной дебиторской задолженности и график предстоящих налоговых платежей. Сопоставление ожидаемых поступлений с календарём платежей помогает заранее заметить риск нехватки денег и вовремя принять меры.

  2. Использование нейросетей для базовых задач. Искусственный интеллект способен составлять черновики писем или проводить первичный анализ рыночных трендов. Важное правило: не загружайте в публичные ИИ-сервисы конфиденциальные данные и коммерческую тайну компании.

  3. Проектирование процессов и поиск «узких мест». Понимание того, как движутся документы и данные внутри ИТ-систем, помогает находить скрытые потери в регламентах.

    • Конкретный пример: задержка согласования спецификаций к договорам между отделами часто тормозит закрытие документов или отгрузку товаров. Выявление такой задержки позволяет оцифровать процесс и настроить автоматические уведомления. Это может сократить внутренние задержки и помочь быстрее передавать документы контрагенту.

Если вы хотите системно освоить эти инструменты и подтвердить квалификацию официальными документами, у Центра обучения «Клерка» есть две принципиально разные программы профессиональной переподготовки. Выберите то направление, которое отвечает вашей личной карьерной цели.

Вариант 1. Если вы хотите управлять финансами и влиять на прибыль бизнеса

Присмотритесь к курсу «Финансовый менеджмент»

Программа ориентирована на глубокое понимание экономики предприятия и переход от операционного учёта к финансовому планированию.

  • Что в программе: обучение длится 4 месяца дистанционно в свободном графике. Вы будете изучать построение финансовых моделей, прогнозирование кассовых разрывов, расчет юнит-экономики и оценку инвестиционных проектов.

  • Инструменты: практика визуализации отчетов в Power BI и знакомство с возможностями ИИ в аналитике.

  • Документ: диплом о профессиональной переподготовке (256 ак. часов). Сведения о выданных дипломах Центр обучения «Клерка» передает в государственный реестр ФИС ФРДО.

Стоимость:

Сегодня курс стоит на 1 000 ₽ дешевле цены распродажи — за 12 225 ₽ вместо 13 225 ₽. Также доступна беспроцентная рассрочка от 1 019 ₽/мес.

Посмотреть программу

Вариант 2. Если вам интересна автоматизация процессов и ИТ-проекты

Присмотритесь к курсу «Аналитик 1С»

Программа разработана для тех, кто хочет с нуля освоить ИТ-специальность, выступать связующим звеном между бизнесом и программистами, координируя внедрение программных продуктов.

  • Что в программе: курс рассчитан на 6 месяцев дистанционного обучения. Включает разбор бизнес-процессов по методологии BPMN 2.0, составление технических заданий и управление проектами автоматизации.

  • Конфигурации: изучаются практические основы работы с «1С: Бухгалтерия предприятия», «1С: ERP Управление предприятием», платформой 8.3, а также язык запросов и СКД.

  • Документ: диплом о профессиональной переподготовке (256 ак. часов) со внесением данных в ФИС ФРДО.

Стоимость:

Сегодня курс стоит на 1 000 ₽ дешевле цены распродажи — за 12 390 ₽ вместо 13 390 ₽. Также доступна беспроцентная рассрочка от 1 033 ₽/мес.

Посмотреть программу

Успейте до повышения цен: скидка 1 000 ₽ на все курсы для профессионалов!

Инвестируйте в свои навыки на максимально выгодных условиях.

До 4 октября 2026 года (23:59 мск) на каждый учебный курс действует дополнительная скидка 1 000 рублей.

Уже с 5 октября стоимость обучения вернется к стандартным тарифам распродажи.

Мы знаем, как важна правильная первичка и экономия бюджета, поэтому подготовили всё для вашего удобства:

  • Оплата от компании. Нужно, чтобы обучение оплатил работодатель? Без проблем. Мы оформим официальный договор и выставим счет на юридическое лицо. Скачать готовый сформированный счет можно моментально при оформлении заказа.

  • Налоговый вычет. Наше обучение полностью легально. Вы сможете без лишней бумажной волокиты получить социальный налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости.

Что делать сейчас:
Выбирайте направление, сравнивайте учебные планы и переходите по ссылкам программ. Бронируйте обучение по минимальной цене, пока тикают часы!

Смотреть курсы

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

139 981 подписчик2 199 постов1 442 мероприятия

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка