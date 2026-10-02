Из учета прошлого в планирование будущего: два пути развития для главбуха и руководителя

Вариант 2. Если вам интересна автоматизация процессов и ИТ-проекты

Присмотритесь к курсу «Аналитик 1С»

Программа разработана для тех, кто хочет с нуля освоить ИТ-специальность, выступать связующим звеном между бизнесом и программистами, координируя внедрение программных продуктов.

Что в программе: курс рассчитан на 6 месяцев дистанционного обучения. Включает разбор бизнес-процессов по методологии BPMN 2.0, составление технических заданий и управление проектами автоматизации.

Конфигурации: изучаются практические основы работы с «1С: Бухгалтерия предприятия», «1С: ERP Управление предприятием», платформой 8.3, а также язык запросов и СКД.

Документ: диплом о профессиональной переподготовке (256 ак. часов) со внесением данных в ФИС ФРДО.

Стоимость:

Сегодня курс стоит на 1 000 ₽ дешевле цены распродажи — за 12 390 ₽ вместо 13 390 ₽. Также доступна беспроцентная рассрочка от 1 033 ₽/мес.

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