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С 1 октября началась отправка призывников: что обязан проверить работодатель прямо сейчас

С началом призывной кампании работодателям стоит проверить, насколько корректно организован воинский учёт в компании. Ошибки в сведениях о сотрудниках, несвоевременные уведомления и отсутствие обязательных документов могут привести к претензиям со стороны контролирующих органов и административной ответственности.

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С 1 октября началась отправка призывников: что обязан проверить работодатель прямо сейчас
Иллюстрация: создано с помощью ИИ krea

Что работодателю важно проверить

Воинский учёт — не разовая ежегодная процедура. В течение года работодателю необходимо поддерживать сведения в актуальном состоянии и соблюдать порядок взаимодействия с военкоматом.

Проверьте:

  • состоят ли военнообязанные сотрудники на воинском учёте;

  • актуальны ли данные в карточках воинского учёта;

  • настроен ли порядок уведомления военкомата о приёме и увольнении работников;

  • как компания фиксирует изменения персональных данных сотрудников, подлежащих воинскому учёту;

  • кто отвечает за подготовку ответов на запросы военкомата;

  • оформлены ли карточки, приказы, планы и другие документы по воинскому учёту;

  • умеет ли ответственный специалист работать с электронными сервисами и ЭДО, если они применяются в вашей ситуации.

Организацию воинского учёта обеспечивает руководитель организации. Нарушения требований могут повлечь административную ответственность, поэтому лучше проверить документы и рабочие процессы заранее, а не после получения запроса.

Почему не стоит откладывать

Раньше воинский учёт нередко сводился к папке с документами и периодической сверке. Сейчас работодателю важно не только хранить сведения, но и поддерживать их в актуальном состоянии, соблюдать сроки уведомлений и быть готовым к электронному взаимодействию с военкоматом.

Особое внимание стоит уделить работе в 1С:ЗУП: программе можно использовать для ведения данных по военнообязанным сотрудникам, подготовки карточек, списков для сверки, извещений и внутренней отчётности. Именно эти задачи входят в программу обоих курсов.

Если нужно закрыть только воинский учёт

«Воинский учёт в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С» — программа для кадровиков, бухгалтеров, юристов и руководителей, которым нужно разобраться именно в воинском учёте.

Условия оплаты курса
Условия оплаты курса «Воинский учёт в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С»

На курсе разбирают:

  • кого учитывать и как организовать воинский учёт в компании;

  • какие документы оформлять;

  • как вести карточки по форме № 10 и карточку учёта организации по форме № 18;

  • как готовиться к сверкам;

  • как формировать сведения, извещения и отчёты;

  • как вести воинский учёт в 1С:ЗУП;

  • как использовать электронный реестр и ЭДО с военкоматом.

Курс рассчитан на один месяц и 16 ак. ч., обучение проходит дистанционно. Указанная на странице стоимость — 7 527 ₽ вместо 20 900 ₽. После обучения выдают удостоверение о повышении квалификации.

Посмотреть программу

Если вы ведёте зарплату и кадры

«Зарплата, кадры и воинский учёт в 1С:ЗУП» подойдёт специалистам, которые отвечают не за одну задачу, а за участок целиком: кадровое делопроизводство, расчёт зарплаты, больничные, отпуска, кадровую и зарплатную отчётность.

Условия оплаты курса
Условия оплаты курса «Зарплата, кадры и воинский учёт в 1С:ЗУП»

В программу входят:

  • настройка 1С:ЗУП;

  • кадровые документы: приём, перевод, увольнение, отпуска и командировки;

  • расчёт зарплаты, НДФЛ и страховых взносов;

  • 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1 и другие формы;

  • воинский учёт в 1С:ЗУП: карточки, сверки, уведомления, приостановление и возобновление трудового договора.

Объём программы — 120 ак. ч., срок обучения — три месяца. Указанная стоимость — 7 800 ₽ вместо 24 900 ₽.

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Что выбрать

Задача

Подходящий курс

Быстро наладить воинский учёт, проверить документы и освоить нужные операции в 1С:ЗУП

«Воинский учёт в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С»

Освоить или систематизировать кадровый учёт, зарплату, отчётность и воинский учёт в 1С:ЗУП

«Зарплата, кадры и воинский учёт в 1С:ЗУП»

Нужны шаблоны, инструкции и алгоритм только по воинскому учёту

«Воинский учёт в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С»

Нужна комплексная подготовка для кадровика или бухгалтера по зарплате

«Зарплата, кадры и воинский учёт в 1С:ЗУП»

Обе программы проходят онлайн, включают материалы, тесты и поддержку преподавателей; на страницах заявлены удостоверение о повышении квалификации, внесение сведений в ФИС ФРДО, возможность начать обучение после оплаты и возврат денег в течение 14 дней при отказе от курса.
Не ждите запроса из военкомата: когда проверка уже началась, на разбор документов остаются часы, а цена ошибки может оказаться несоразмерно высокой. Проверьте процессы, заполните пробелы и освойте работу в 1С:ЗУП сейчас — в спокойном режиме, с понятными алгоритмами и готовыми документами.

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