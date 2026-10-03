С 1 октября началась отправка призывников: что обязан проверить работодатель прямо сейчас
С началом призывной кампании работодателям стоит проверить, насколько корректно организован воинский учёт в компании. Ошибки в сведениях о сотрудниках, несвоевременные уведомления и отсутствие обязательных документов могут привести к претензиям со стороны контролирующих органов и административной ответственности.
Что работодателю важно проверить
Воинский учёт — не разовая ежегодная процедура. В течение года работодателю необходимо поддерживать сведения в актуальном состоянии и соблюдать порядок взаимодействия с военкоматом.
Проверьте:
состоят ли военнообязанные сотрудники на воинском учёте;
актуальны ли данные в карточках воинского учёта;
настроен ли порядок уведомления военкомата о приёме и увольнении работников;
как компания фиксирует изменения персональных данных сотрудников, подлежащих воинскому учёту;
кто отвечает за подготовку ответов на запросы военкомата;
оформлены ли карточки, приказы, планы и другие документы по воинскому учёту;
умеет ли ответственный специалист работать с электронными сервисами и ЭДО, если они применяются в вашей ситуации.
Организацию воинского учёта обеспечивает руководитель организации. Нарушения требований могут повлечь административную ответственность, поэтому лучше проверить документы и рабочие процессы заранее, а не после получения запроса.
Почему не стоит откладывать
Раньше воинский учёт нередко сводился к папке с документами и периодической сверке. Сейчас работодателю важно не только хранить сведения, но и поддерживать их в актуальном состоянии, соблюдать сроки уведомлений и быть готовым к электронному взаимодействию с военкоматом.
Особое внимание стоит уделить работе в 1С:ЗУП: программе можно использовать для ведения данных по военнообязанным сотрудникам, подготовки карточек, списков для сверки, извещений и внутренней отчётности. Именно эти задачи входят в программу обоих курсов.
Если нужно закрыть только воинский учёт
«Воинский учёт в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С» — программа для кадровиков, бухгалтеров, юристов и руководителей, которым нужно разобраться именно в воинском учёте.
На курсе разбирают:
кого учитывать и как организовать воинский учёт в компании;
какие документы оформлять;
как вести карточки по форме № 10 и карточку учёта организации по форме № 18;
как готовиться к сверкам;
как формировать сведения, извещения и отчёты;
как вести воинский учёт в 1С:ЗУП;
как использовать электронный реестр и ЭДО с военкоматом.
Курс рассчитан на один месяц и 16 ак. ч., обучение проходит дистанционно. Указанная на странице стоимость — 7 527 ₽ вместо 20 900 ₽. После обучения выдают удостоверение о повышении квалификации.
Если вы ведёте зарплату и кадры
«Зарплата, кадры и воинский учёт в 1С:ЗУП» подойдёт специалистам, которые отвечают не за одну задачу, а за участок целиком: кадровое делопроизводство, расчёт зарплаты, больничные, отпуска, кадровую и зарплатную отчётность.
В программу входят:
настройка 1С:ЗУП;
кадровые документы: приём, перевод, увольнение, отпуска и командировки;
расчёт зарплаты, НДФЛ и страховых взносов;
6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1 и другие формы;
воинский учёт в 1С:ЗУП: карточки, сверки, уведомления, приостановление и возобновление трудового договора.
Объём программы — 120 ак. ч., срок обучения — три месяца. Указанная стоимость — 7 800 ₽ вместо 24 900 ₽.
Что выбрать
Задача
Подходящий курс
Быстро наладить воинский учёт, проверить документы и освоить нужные операции в 1С:ЗУП
«Воинский учёт в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С»
Освоить или систематизировать кадровый учёт, зарплату, отчётность и воинский учёт в 1С:ЗУП
«Зарплата, кадры и воинский учёт в 1С:ЗУП»
Нужны шаблоны, инструкции и алгоритм только по воинскому учёту
«Воинский учёт в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С»
Нужна комплексная подготовка для кадровика или бухгалтера по зарплате
«Зарплата, кадры и воинский учёт в 1С:ЗУП»
Обе программы проходят онлайн, включают материалы, тесты и поддержку преподавателей; на страницах заявлены удостоверение о повышении квалификации, внесение сведений в ФИС ФРДО, возможность начать обучение после оплаты и возврат денег в течение 14 дней при отказе от курса.
Не ждите запроса из военкомата: когда проверка уже началась, на разбор документов остаются часы, а цена ошибки может оказаться несоразмерно высокой. Проверьте процессы, заполните пробелы и освойте работу в 1С:ЗУП сейчас — в спокойном режиме, с понятными алгоритмами и готовыми документами.