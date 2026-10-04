Маркировка с 1 октября: кому уже нужно менять учет и что будет с остатками

С 1 октября 2026 года обязательная маркировка затронула новые хозяйственные, санитарно-гигиенические товары и туалетные принадлежности. Под контроль государства попали туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, зубные щётки, расчёски и десятки других повседневных позиций.

Регистрация участников оборота стартовала ещё 1 сентября. Однако рознице пока не нужно сканировать такие товары на кассе, этот этап начнется только осенью 2027 года. Разбираемся, кому нужно менять процессы прямо сейчас и как защитить компанию от штрафов.

Чек-лист для бухгалтера: 5 шагов к безопасному учету

Для торговой компании и бухгалтера новые правила — это не дежурное обновление, а критическая точка контроля. Проверьте ключевые этапы:

Коды ТН ВЭД ЕАЭС — ориентироваться только на название товара нельзя. Выгрузите номенклатуру из учётной системы, сопоставьте позиции с официальным перечнем (включая зубную нить, ватные изделия, маникюрные наборы и пинцеты) и отделите маркируемые товары. Регистрация в системе — производителям и импортерам мало просто иметь личный кабинет в «Честном знаке». Проверьте, открыта ли регистрация именно по новой товарной группе и корректно ли настроена интеграция с 1С. Разделение остатков — продукцию, произведенную или ввезенную в РФ до 1 октября 2026 года, можно продавать без маркировки до 30 сентября 2027 года. Проведите инвентаризацию и выделите в учетной системе товары переходного периода, чтобы старые партии не смешивались с новыми поставками. Кассовый контроль — розничные продажи через онлайн-кассы и объёмно-сортовой учет через ЭДО для этой группы станут обязательными только с 1 октября 2027 года. Сейчас у вас есть время, чтобы спокойно проверить возможности кассового ПО и товароучетной системы. Настройка автоматизации — заранее отладьте складские процессы, карточки номенклатуры, обмен с операторами ЭДО (Диадок, СБИС, Такском) и возврат товаров, чтобы не собирать процессы в авральном режиме.

Инструменты для бухгалтера: от экспресс-разбора до полной настройки

Разбираться в правилах «Честного знака» после того, как налоговая прислала уведомление или заблокировалась партия товара, слишком дорого. Эксперты «Клерка» подготовили три решения для задач разного уровня сложности.

Быстро сориентироваться в правилах и автоматизации

Если вам нужно срочно понять логику работы с маркировкой и подготовить базу, изучите текстовый разбор с видео:

Спикер — аналитик 1С компании «Первый Бит» Виталий Евтухов — пошагово разбирает переход на новые модули кассового контроля, логику начисления штрафов и отладку программы. Материал открыт для всех подписчиков Клерк.Системы.

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