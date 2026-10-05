Закон о платформенной экономике с 1 октября: что проверить селлеру и бухгалтеру маркетплейса

С 1 октября 2026 года действуют новые правила работы цифровых платформ. Для продавцов на маркетплейсах и бухгалтеров это повод пересмотреть договоры, порядок сверки отчетов, учет комиссий и возвратов. Рассказываем, что проверить в первую очередь, как подготовиться к информационному обмену платформ с ФНС.

Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» устанавливает правила работы посреднических цифровых платформ, включая требования к отношениям операторов платформ с партнёрами.

Для селлера главный практический вопрос — насколько данные в его учёте согласуются с документами маркетплейса. Для бухгалтера — правильно ли отражены продажи, возвраты, вознаграждение площадки, компенсации и другие операции.

Новый закон не отменяет обязанностей налогоплательщика и не означает, что любое расхождение автоматически приведёт к проверке. Но чем лучше организован учёт, тем проще подтвердить правильность расчётов и объяснить различия между отчётами.

Чек-лист: 5 шагов к безопасному учету маркетплейса

1. Проверьте договор с площадкой

Начните с действующей оферты маркетплейса. Важно понимать не только размер комиссии, но и то, как рассчитывается вознаграждение площадки, кто устанавливает цену товара, на каких условиях применяются скидки и какие основания предусмотрены для удержаний и мер ответственности.

Проверьте: порядок расчётов между продавцом и площадкой;

размер вознаграждения и порядок его изменения;

правила предоставления скидок и участия в акциях;

условия возвратов, компенсаций и удержаний;

основания применения штрафов и других мер ответственности;

порядок уведомления об изменении условий договора.

Сохраните актуальную редакцию оферты и предыдущие версии, если условия менялись. Это поможет установить, какие правила действовали на дату конкретной операции.

Что сделать бухгалтеру: сопоставить условия договора с фактическими удержаниями в отчётах маркетплейса. Если комиссия или сумма удержания не соответствует договорным условиям, запросить у площадки пояснения и подтверждающие документы.

2. Отслеживайте уведомления об изменении условий

Закон № 289-ФЗ устанавливает требования к порядку изменения условий договора и информированию партнёров платформы.

Для предусмотренных законом существенных изменений, включая определённые изменения вознаграждения и условий работы с товарами, применяется срок уведомления не менее 45 дней. Для иных изменений предусмотрен общий срок не менее 15 дней. При этом необходимо учитывать предусмотренные законом исключения и характер конкретного изменения.

Не стоит автоматически считать, что любое изменение оферты подпадает под один и тот же срок.

Что проверить: когда площадка направила уведомление;

какая редакция договора действовала до изменения;

с какой даты начали применяться новые условия;

изменились ли комиссия, порядок расчётов или правила удержаний;

есть ли основания для применения предусмотренного законом исключения.

Практический совет: заведите отдельный реестр изменений оферты. Достаточно фиксировать дату уведомления, суть изменения, дату вступления в силу и ссылку на документ. Это особенно полезно, если бухгалтер обслуживает нескольких селлеров на разных площадках.

3. Сверьте выручку, комиссии и фактические выплаты

Это один из важнейших участков учета.

Деньги, перечисленные маркетплейсом на расчётный счёт продавца, не всегда равны его выручке. Площадка может удерживать комиссию, стоимость логистики, плату за дополнительные услуги, штрафы и другие суммы. Кроме того, на итоговые выплаты влияют возвраты, корректировки и компенсации.

Для продавцов на УСН особенно важно правильно определять доходы от реализации: при обычной агентской модели удержанная маркетплейсом комиссия сама по себе не уменьшает доход от продажи. При этом необходимо учитывать применимый порядок признания доходов, возвраты и правила исчисления НДС.

Что сделать прямо сейчас: проведите сверку минимум по трём направлениям: отчет маркетплейса и регистры бухгалтерского и налогового учёта;

суммы продаж и возвратов;

начисленное вознаграждение, дополнительные услуги и фактические выплаты.

Если расхождение есть, установите его причину и сохраните подтверждающие документы.

4. Проверьте первичные документы и оформление операций

Даже правильно рассчитанная сумма не гарантирует корректного учёта, если операция не подтверждена документами.

Отдельного внимания требуют возвраты, компенсации за утраченный или повреждённый товар, удержания площадки, корректировки начислений и дополнительные услуги.

Составьте перечень документов, которые должны быть доступны бухгалтеру: отчеты маркетплейса о продажах и начислениях;

документы по комиссиям и услугам площадки;

сведения о возвратах и отменах заказов;

документы по компенсациям и потерям товара;

акты сверки и переписка по спорным удержаниям;

банковские выписки и документы, подтверждающие выплаты.

Не нужно оформлять отдельный документ произвольного вида на каждое движение денег, если операция надлежащим образом подтверждается предусмотренными для неё документами. Важно, чтобы комплект документов соответствовал характеру операции и требованиям законодательства.

Что сделать бухгалтеру: проверьте, можно ли по каждому существенному расхождению восстановить цепочку от продажи или возврата до отражения в учёте и итогового расчёта с площадкой.

5. Разберитесь, какие новые правила относятся именно к вашей платформе

Закон регулирует не только торговые маркетплейсы, но и другие цифровые платформы, через которые заказчики взаимодействуют с исполнителями.

Однако требования к работе с исполнителями нельзя автоматически распространять на всех самозанятых, подрядчиков и пользователей любых площадок.

Для отдельных категорий платформ и исполнителей законом предусмотрены специальные правила, в том числе связанные с продолжительностью работы одного исполнителя с одним заказчиком и предоставлением предусмотренных законом преференций.

В частности, для соответствующих установленным критериям отношений предусмотрено ограничение, связанное с работой более 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение шести месяцев подряд. В установленных законом случаях оператор платформы должен ограничить дальнейшую передачу заказов между соответствующими сторонами.

Отдельно регулируются преференции для определённых категорий исполнителей. Показатель 2,9% связан со специальными условиями предоставления таких преференций и не означает универсальную доплату каждому самозанятому.

Если ваша компания привлекает исполнителей через цифровую платформу, проверьте применимость соответствующих норм, статус оператора, категорию исполнителя и порядок расчёта показателей. Для обычного продавца товаров на маркетплейсе этот блок не заменяет проверку договора, выручки и первичных документов: сначала определите, какие именно положения закона относятся к вашей модели работы.

Что меняется для бухгалтера в отношениях с ФНС

Закон № 289-ФЗ предусматривает информационное взаимодействие операторов цифровых платформ с государственными органами, включая налоговые органы. При этом состав передаваемых сведений, порядок и периодичность обмена необходимо определять по применимым положениям законодательства и действующим правилам.

Не следует исходить из того, что все сведения обо всех операциях каждой площадки впервые начали автоматически передаваться в ФНС именно 1 октября. Информационный обмен с отдельными платформами существовал и ранее, в том числе в рамках специальных механизмов взаимодействия.

Для бухгалтера важен другой вывод: данные платформ могут использоваться как дополнительный источник информации при налоговом контроле. Поэтому расхождения между внутренним учётом и сведениями площадки необходимо не только выявлять, но и уметь объяснять.

Например, разница между начислениями маркетплейса и банковским поступлением может быть связана с комиссией, возвратом, компенсацией, корректировкой или особенностями дат признания доходов. Сама по себе такая разница не доказывает нарушение.

Рабочий алгоритм на каждый месяц: Загрузить отчеты маркетплейса и банковские выписки. Сверить продажи, возвраты, комиссии и удержания. Проверить отражение операций в 1С и налоговых регистрах. Разобрать неидентифицированные суммы и расхождения. Сохранить документы и пояснения по спорным операциям.

Такой процесс полезен независимо от конкретной модели информационного обмена с ФНС: он помогает поддерживать достоверность учёта и быстрее отвечать на вопросы налогового органа.

Как освоить учет маркетплейсов и не разбираться в каждой ситуации с нуля

Чтобы выполнить этот чек-лист, бухгалтеру недостаточно знать только текст закона. Нужно понимать, как устроены отчёты Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, как отражать операции в 1С и как учитывать комиссии, возвраты, компенсации и особенности налогообложения.

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Не откладывайте сверку до первого требования от налоговой

Закон о платформенной экономике — повод проверить, насколько надёжно устроен учёт вашего бизнеса или клиентов. Начните с договора, сопоставьте отчёты маркетплейса с выручкой и выплатами, разберите возвраты и удержания, убедитесь, что операции подтверждены документами.

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