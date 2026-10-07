40 часов ИПБ с пользой для работы: закрываем норму и решаем ваши задачи

Не ждите декабря, когда начнется годовая отчетность и новогодняя суета. Закройте обязательные 40 часов ИПБ с максимальной пользой: выберите курс под вашу задачу, получите официальный электронный сертификат и две персональные консультации с экспертами-практиками.

Зачем нужны эти 40 часов на самом деле

Используйте эту возможность, чтобы системно обновить знания, а не учиться урывками по разрозненным статьям, и подтвердить это электронным сертификатом ИПБ. Заходите на программу, которая прямо сейчас решит вашу сложную задачу в учете, и закрывайте ежегодную норму без лишней суеты.

Всё включено: обучение, зачет и помощь экспертов

В каталоге «Клерка» собрано 27 курсов с зачетом 40 часов ИПБ. За одну покупку вы получаете полноценный пакет:

практическое обучение: короткие видеолекции, конспекты и тесты;

официальный зачёт: электронный сертификат ИПБ после подтверждения вашего членства;

две консультации: персональный разбор ваших рабочих ситуаций с экспертами-практиками, а не общие лекции.

Подберите курс под вашу личную задачу

Все программы в подборке разделены на три понятных сценария:

обновить знания по своему участку , идеально, чтобы освежить ежедневную рутину и исправить старые ошибки: закрытие месяца, работа с первичкой, сверки, отчётность.

разобрать изменения в законах , курсы, которые помогут безболезненно внедрить налоговую реформу 2026 года и разобраться с НДС на УСН: новые ставки, пороги доходов, льготы и отчётность.

вырасти в карьере, программы для тех, кто планирует перейти на роль главного бухгалтера или освоить управленческий учет: бюджетирование, финмодели, работа с руководством.

Экспертная поддержка в подарок

В обучение включены две консультации. Эксперты «Клерка», Надежда Камышева (учет, отчётность и налоги), Сергей Верещагин (бухучет в строительстве), Вера Сокуренко (учет и финансовый анализ) и Константин Соболевский (методология и работа в 1С), дадут ответ именно по вашей ситуации с опорой на нормы.

С чем можно прийти к эксперту:

Пришло требование из ФНС, как правильно ответить?

Не сходится отчёт маркетплейса с выпиской, как провести?

Как отразить нестандартную операцию в 1С?

Можно ли учесть конкретный расход при УСН?

Какие документы вы получите

Вы получите два разных документа, которые не заменяют друг друга:

Удостоверение или диплом установленного образца по итогам обучения — данные вносятся в госреестр ФИС ФРДО. Электронный сертификат ИПБ России на 40 часов — отдельный документ, который подтверждает именно зачёт часов, а не прохождение программы. Для его оформления членские взносы в ИПБ России и ТИПБ должны быть оплачены по текущий год включительно.

Если вы ещё не член ИПБ, учиться на курсах всё равно можно: менеджер подберет удобный формат оформления документов (с зачетом часов или без).

Не откладывайте норму на декабрь, когда начнется годовая отчётность и новогодняя суета. Начните учиться вдумчиво, без спешки и с реальной пользой для работы, закройте 40 часов ИПБ уже сейчас и получите сертификат и консультации экспертов.

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