Бесплатные консультации съедают доход: как бухгалтеру-аутсорсеру упаковать налоговый консалтинг и начать зарабатывать

Руководитель пишет в мессенджер: «На минутку, вопрос по оптимизации». Вы тратите часы на анализ законодательства, готовите решение, а в ответ короткое «спасибо». Если такие ситуации повторяются, значит, вы уже занимаетесь налоговым консультированием. Но, скорее всего, не берёте за это деньги.

Многие бухгалтеры на аутсорсинге воспринимают консультации как бесплатное приложение к ведению учета. Но это главная ошибка, которая лишает до половины потенциального дохода. Пора превратить ваши знания в полноценный высокомаржинальный продукт.

Почему вы консультируете бесплатно и почему это плохо

Чаще всего аутсорсеры боятся брать деньги за советы по трём причинам:

Страх отказать: «Если я не отвечу, клиент уйдет к другому».

Синдром самозванца: «Ну мне же не сложно ответить, зачем за это деньги брать?».

Размытые границы: В договоре четко не прописано, где заканчивается ведение учета и начинается налоговый консалтинг.

Результат: ваша экспертиза обесценивается. Клиенты привыкают, что любые сложные схемы и ответы на требования ФНС входят в стандартный копеечный тариф. Вы перерабатываете, горите, но не растете в доходах.

Как выделить консультации в платную услугу: пошаговый план

Чтобы клиенты без споров начали платить за ваши советы, оформите консалтинг как отдельный коммерческий продукт.

1. Сформируйте продукт и определите результат

Клиент платит не за время, проведённое с вами в Zoom, а за решение своей проблемы.

Плохо: «Консультация по налогам — 1 час».

Хорошо: «Разбор налоговых рисков при масштабировании бизнеса с пошаговым планом оптимизации».

Результатом для клиента должна стать экономия денег, безопасность перед ФНС и четкий алгоритм действий, оформленный в виде понятного письменного заключения.

2. Зафиксируйте правила в договоре

Разделите рутинный учет и консалтинг юридически. Внедрите в практику три правила:

Четкий регламент. Пропишите в договоре на обслуживание, какие именно вопросы входят в абонентскую плату (например, только типовые вопросы по первичке), а какие — тарифицируются отдельно.

Дополнительные соглашения. Любой сложный запрос, требующий анализа законодательства, оформляется отдельным заданием к договору.

Предоплата. Начните работать по консалтингу только после 100% оплаты. Это сразу отсеет любителей «просто поболтать».

3. Установите справедливую цену

Не демпингуйте. Налоговый консалтинг — это интеллектуальный труд высокой квалификации. Посчитайте стоимость своего часа, добавьте ценность от сэкономленных клиенту налогов или предотвращенных штрафов и сформируйте прайс-лист. Например:

Экспресс-ответ со ссылками на НПА в мессенджере — от 1 000 ₽.

Развернутая письменная консультация с анализом документов — от 5 000 ₽.

Комплексный разбор налоговых рисков с алгоритмом действий — от 10 000 ₽.

Как перевести действующих клиентов на новый формат

Не нужно рубить с плеча. Действуйте мягко, но уверенно:

Предупредите заранее. Напишите клиентам, что со следующего месяца вы разделяете регламентные работы и индивидуальный налоговый консалтинг.

Внедрите скрипт-переключатель. Как только прилетает сложный вопрос, отвечайте:

«Иван Иванович, это отличный вопрос, но он требует глубокого анализа вашей ситуации и судебной практики. Это выходит за рамки нашего договора на бухучет. Я могу подготовить для вас официальное налоговое заключение. Стоимость составит… Оформляем?»

Ситуации, когда бизнесу нужен налоговый консультант

Чтобы клиенты видели ценность, покажите, в каких случаях им нужен именно консалтинг, а не просто учет:

Пришло требование ФНС о предоставлении пояснений или документов.

Налоговая нагрузка компании ниже средней по отрасли — есть риск проверки.

Планируется крупная сделка: покупка доли, имущества, смена директора.

Хотят провести оптимизацию или изменить систему налогообложения.

Нужно проверить контрагента перед заключением договора.

В каждой из этих ситуаций клиент получает не просто ответ, а анализ рисков, ссылки на законодательство и четкий алгоритм действий. Это и есть платный продукт.

Хотите уверенно выделить консалтинг в прибыльную услугу?

Чтобы превратить консультации в стабильный источник дохода, недостаточно просто поднять цены. Нужно четко определить задачу клиента, провести глубокий анализ, минимизировать риски и оформить результат в виде весомого экспертного заключения, за которое бизнес готов платить.

На курсе «Налоговый консультант» от Клерка вы детально разберете именно профессиональную и организационную сторону этой работы:

Как организовать консультацию: выстроите пошаговый порядок, этапы консалтинга и структуру финального отчета.

Как учитывать ответственность: разберетесь в договорах и научитесь юридически защищать риски аутсорсера — налогового консультанта.

Как обосновывать рекомендации: освоите глубокий анализ налоговых рисков, методы легального планирования и актуальную судебную практику.

Как работать с конкретными запросами: закрепите навыки на тренажере по проверке контрагентов и выполните практическое задание по подготовке идеального ответа на требования ФНС.

Эти прикладные знания помогут вам сформировать содержание и ценность вашей новой услуги. Вам станет намного проще формулировать коммерческое предложение для клиентов и аргументировать, за какую именно работу вы берете дополнительную плату.

Обучение проходит полностью дистанционно. По окончании курса вы получите официальный сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

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