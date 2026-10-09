Налоговая реформа близко, а цены тают: осенняя распродажа на «Клерке»

Курсы Клерк.Школы

Тем, кто хочет освоить новое востребованное направление (ВЭД, маркетплейсы, управленческий учет), систематизировать накопленные знания или совершить карьерный рывок до Главбуха.

Полный безлимитный доступ к базе из 80+ онлайн-курсов, интерактивные практические задания, регулярные живые встречи с экспертами и тесты для самопроверки.