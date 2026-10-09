Налоговая реформа близко, а цены тают: осенняя распродажа на «Клерке»
Фиксируйте цены уходящего сезона до их планового повышения. Учитесь у экспертов, получайте дипломы ФИС ФРДО и закройте все вопросы по отчетности и законам-2025/2026. Платформа Клерк.ру запускает главную акцию сезона — Осеннюю распродажу курсов и подписок. Это ваш шанс забрать топовые программы обучения по минимальной стоимости, пока цены не выросли.
Что в меню распродажи: выберите свое ускорение
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Курсы Клерк.Школы
Тем, кто хочет освоить новое востребованное направление (ВЭД, маркетплейсы, управленческий учет), систематизировать накопленные знания или совершить карьерный рывок до Главбуха.
Полный безлимитный доступ к базе из 80+ онлайн-курсов, интерактивные практические задания, регулярные живые встречи с экспертами и тесты для самопроверки.
После успешного окончания вы получаете официальный диплом или удостоверение с занесением в реестр ФИС ФРДО, что станет весомым аргументом для повышения зарплаты.
Клерк.Система
Практикам, которым каждый день нужны точные рабочие инструменты, шаблоны документов и быстрые ответы на сложные вопросы «здесь и сейчас».
Огромная база экспертных консультаций и актуальных правовых материалов, свежие формы и бланки, встроенные сервисы проверки контрагентов и ежедневные записи вебинаров с разборами новых законов.
В подписку встроен Клерк.ИИ — ваш персональный нейросетевой помощник, который находит ответы по базе знаний и базам данных за секунды без использования VPN.
Система + Школа
Для амбициозных специалистов, руководителей департаментов и целых бухгалтерий, которые хотят закрывать текущую рутину и одновременно повышать квалификацию без отрыва от производства.
Полное объединение возможностей обеих подписок. Вы учитесь на курсах и параллельно используете всю базу документов для работы. Стоимость и наполнение гибко зависят от выбранного срока подписки.
Все и сразу в одной подписке
3 причины оформить заказ прямо сейчас
Цены ниже не будут. С октября стоимость всех обучающих продуктов и сервисов планово увеличивается. Оформляя заказ сегодня, вы буквально фиксируете за собой тарифы ушедшего лета и страхуете личный или корпоративный бюджет от переплат.
Только актуальная практика. Никакой «воды», устаревших лекций или сухой теории из учебников. Все программы полностью пересобраны ведущими методологами под новые реалии, жесткие алгоритмы работы ФНС и правила отчетности 2025/2026 годов.
Официальные документы. Вы инвестируете не в абстрактные вебинары, а в официальные документы установленного образца. Дипломы «Клерка» котируются работодателями и HR-специалистами по всей стране.
Как забрать свою скидку:
Переходите на страницу 🍁Осенней распродажи Клерка🍁.
Выберите интересующее направление (налоги, 1С, кадры, управленческий учет).
Оформляйте заказ как физлицо или оплатите по счету от организации.
Акция продлится всего несколько дней, а количество мест на курсах с поддержкой кураторов ограничено.