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Обучение и карьера
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Осенняя распродажа «Клерка»: успейте до 12 октября

Осенняя распродажа «Клерка»: успейте до 12 октября

Успейте зафиксировать старые цены на обучение и инструменты «Клерка» до масштабного повышения стоимости! Наша большая осенняя распродажа закрывается уже завтра, 12 октября. Заберите нужный курс или подписку по старой цене, пока ценник не вырос!

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Что доступно на распродаже

Продукт

Кому подойдет

Что входит

Курсы Клерк.Школы

Тем, кто хочет освоить новое направление, обновить знания или подготовиться к карьерному росту. Среди тем — ВЭД, маркетплейсы и управленческий учет.

Доступ к базе из более чем 80 онлайн-курсов, практические задания, встречи с экспертами и тесты. По итогам обучения можно получить диплом или удостоверение с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Клерк.Система

Тем, кому нужны актуальные документы, инструменты и ответы на рабочие вопросы.

Экспертные консультации, правовые материалы, формы и бланки, проверка контрагентов и записи вебинаров. В подписку также входит Клерк.ИИ для поиска по базе знаний и данных.

Система + Школа

Специалистам и командам, которые хотят решать повседневные задачи и учиться без отрыва от работы.

Возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы в одной подписке. Ее стоимость и наполнение зависят от выбранного срока.

Почему стоит оформить заказ сейчас

  • Последний день акции — 12 октября. Оформите заказ до завершения распродажи, чтобы сохранить действующую цену до планового повышения.

  • Обучение ориентировано на практику. Курсы учитывают актуальные требования, налоговые изменения и правила отчетности 2025–2026 годов.

  • По итогам курсов выдают официальные документы. Диплом или удостоверение установленного образца подтверждает обучение; сведения вносятся в ФИС ФРДО.

Как успеть

  1. Перейдите на страницу Осенней распродажи «Клерка».

  2. Выберите подходящий курс или подписку.

  3. Оформите заказ как физическое лицо или оплатите его от организации.

Завтра, 12 октября, — последний день акции.

Выберите курс или подписку, пока распродажа не завершилась.

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