Осенняя распродажа «Клерка»: успейте до 12 октября

Что доступно на распродаже
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Курсы Клерк.Школы
Тем, кто хочет освоить новое направление, обновить знания или подготовиться к карьерному росту. Среди тем — ВЭД, маркетплейсы и управленческий учет.
Доступ к базе из более чем 80 онлайн-курсов, практические задания, встречи с экспертами и тесты. По итогам обучения можно получить диплом или удостоверение с внесением сведений в ФИС ФРДО.
Клерк.Система
Тем, кому нужны актуальные документы, инструменты и ответы на рабочие вопросы.
Экспертные консультации, правовые материалы, формы и бланки, проверка контрагентов и записи вебинаров. В подписку также входит Клерк.ИИ для поиска по базе знаний и данных.
Система + Школа
Специалистам и командам, которые хотят решать повседневные задачи и учиться без отрыва от работы.
Возможности Клерк.Системы и Клерк.Школы в одной подписке. Ее стоимость и наполнение зависят от выбранного срока.
Почему стоит оформить заказ сейчас
Последний день акции — 12 октября. Оформите заказ до завершения распродажи, чтобы сохранить действующую цену до планового повышения.
Обучение ориентировано на практику. Курсы учитывают актуальные требования, налоговые изменения и правила отчетности 2025–2026 годов.
По итогам курсов выдают официальные документы. Диплом или удостоверение установленного образца подтверждает обучение; сведения вносятся в ФИС ФРДО.
Как успеть
Перейдите на страницу Осенней распродажи «Клерка».
Выберите подходящий курс или подписку.
Оформите заказ как физическое лицо или оплатите его от организации.
Завтра, 12 октября, — последний день акции.
Выберите курс или подписку, пока распродажа не завершилась.