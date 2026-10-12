Финал осенней распродажи «Клерка»: 11 курсов со скидкой до 80% 12 октября до 23:59

Сегодня в 23:59 по Москве осенняя распродажа в Центре обучения «Клерка» закончится, и 11 курсов подорожают сразу на 50–80%. У вас еще есть время забрать цену со скидкой. А если сейчас не до учебы, оплатите курс сегодня, а старт согласуйте потом: после оплаты менеджер свяжется с вами и подберет удобный поток из доступных. Цена по акции за вами сохранится.

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Входите в профессию или меняете участок учёта. Смотрите «Бухгалтер с нуля» или «Главный бухгалтер на УСН» и «на ОСНО».

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Основные уроки проходят в записи: видео, конспекты и задания вы выполняете на платформе в удобное время.

Как оплатить

Картой физического лица или по счету от организации: на странице оплаты выберите подходящий способ. Скидка рассчитана от обычной стоимости курса и действует при оплате до 12 октября 2026 года включительно.

Какой документ вы получите

После успешного обучения и итоговой аттестации вы получите диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Сведения вносятся в ФИС ФРДО. Вид документа указан в карточке каждого курса. Центр обучения «Клерка» работает по лицензии № Л035-01218-23/00242909.

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