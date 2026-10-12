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Финал осенней распродажи «Клерка»: 11 курсов со скидкой до 80% 12 октября до 23:59

Сегодня в 23:59 по Москве осенняя распродажа в Центре обучения «Клерка» закончится, и 11 курсов подорожают сразу на 50–80%. У вас еще есть время забрать цену со скидкой. А если сейчас не до учебы, оплатите курс сегодня, а старт согласуйте потом: после оплаты менеджер свяжется с вами и подберет удобный поток из доступных. Цена по акции за вами сохранится.

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Финал осенней распродажи «Клерка»: 11 курсов со скидкой до 80% 12 октября до 23:59
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Не знаете, что выбрать? Три быстрых ориентира

Входите в профессию или меняете участок учёта. Смотрите «Бухгалтер с нуля» или «Главный бухгалтер на УСН» и «на ОСНО».

Нужна узкая специализация. ВЭД, торговля, общепит или новые ФСБУ — программы под конкретную отрасль и конкретный стандарт.

Хотите расти в должности и экономить время. «Финансовый менеджмент» ведёт от учёта к управлению финансами, а курс по Excel, Power BI и нейросетям сокращает ручную работу с данными.

Все 11 курсов распродажи в одной таблице

Направление

Курс

Чему научитесь

Срок и документ

Цена по акции

Бухгалтерский учёт

Бухгалтер ВЭД

Учет импорта и экспорта, валютный контроль, таможенные операции, ВЭД в 1С

3 мес., 72 ак. ч., удостоверение

35 200 ₽ 10 947 ₽ (−68%)

Бухгалтерский учёт

Главный бухгалтер на ОСНО

Все участки учета на ОСНО, отчётность, 1С, финансовый анализ, работа с налоговой

4 мес., 256 ак. ч., диплом

33 000 ₽ 10 876 ₽ (−67%)

Бухгалтерский учёт

Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С

Бухгалтерский и налоговый учет с основ, 1С, кадры, отчётность, тренажёры

6 мес., 256 ак. ч., диплом

36 000 ₽ 10 722 ₽ (−70%)

Бухгалтерский учёт

Главный бухгалтер на УСН

Учет и налоги на УСН, зарплата, отчётность, 1С, ответы на требования ИФНС

4 мес., 256 ак. ч., диплом

31 790 ₽ 10 583 ₽ (−66%)

Бухгалтерский учёт

Десять новых ФСБУ 2027

Десять стандартов в единой системе: документы, инвентаризация, ОС, аренда, доходы, расходы, отчётность

3 мес., 170 ак. ч., удостоверение

25 900 ₽ 12 821 ₽ (−50%)

Бухгалтерский учёт

Главный бухгалтер в торговле

Учет торговой компании, маркировка, ЭДО, онлайн-кассы, 1С

3 мес., 120 ак. ч., удостоверение

24 900 ₽ 10 710 ₽ (−56%)

Бухгалтерский учёт

Учет в общепите

Себестоимость блюд, льготы и НДС, 1С, маркировка, ЭДО, агрегаторы доставки

3 мес., 72 ак. ч., удостоверение

25 900 ₽ 12 821 ₽ (−50%)

Зарплата и кадры

Бухгалтер по зарплате

Зарплата, отпускные, больничные, пособия, 1С:ЗУП, кадровые ситуации на практике

4 мес., 256 ак. ч., диплом

31 700 ₽ 9 559 ₽ (−69%)

Зарплата и кадры

Кадровик с нуля до профи

Кадровое делопроизводство, отчётность, воинский учёт, 1С:ЗУП, образцы документов

4 мес., 256 ак. ч., диплом

33 000 ₽ 9 250 ₽ (−71%)

Финансы и технологии

Финансовый менеджмент

Переход от учёта к управлению финансами: анализ бизнеса, планы и прогнозы, Power BI, нейросети

4 мес., 256 ак. ч., диплом

44 900 ₽ 11 225 ₽ (−75%)

Финансы и технологии

Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети

Автоматизация расчётов, наглядные отчёты вместо ручной работы с данными

3 мес., 72 ак. ч., удостоверение

19 900 ₽ 10 502 ₽ (−47%)

Загружены работой? Цену зафиксируйте сегодня, а учиться начните позже

Не упускайте скидку.

  1. Оплатите курс сегодня до 23:59 мск. Цена акции сохранится за вами.

  2. Дождитесь звонка менеджера.

  3. Выберите удобный старт. Менеджер предложит доступные потоки и поможет определиться с датой.

Основные уроки проходят в записи: видео, конспекты и задания вы выполняете на платформе в удобное время.

Как оплатить

Картой физического лица или по счету от организации: на странице оплаты выберите подходящий способ. Скидка рассчитана от обычной стоимости курса и действует при оплате до 12 октября 2026 года включительно.

Какой документ вы получите

После успешного обучения и итоговой аттестации вы получите диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Сведения вносятся в ФИС ФРДО. Вид документа указан в карточке каждого курса. Центр обучения «Клерка» работает по лицензии № Л035-01218-23/00242909.

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