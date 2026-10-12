Финал осенней распродажи «Клерка»: 11 курсов со скидкой до 80% 12 октября до 23:59
Сегодня в 23:59 по Москве осенняя распродажа в Центре обучения «Клерка» закончится, и 11 курсов подорожают сразу на 50–80%. У вас еще есть время забрать цену со скидкой. А если сейчас не до учебы, оплатите курс сегодня, а старт согласуйте потом: после оплаты менеджер свяжется с вами и подберет удобный поток из доступных. Цена по акции за вами сохранится.
Не знаете, что выбрать? Три быстрых ориентира
Входите в профессию или меняете участок учёта. Смотрите «Бухгалтер с нуля» или «Главный бухгалтер на УСН» и «на ОСНО».
Нужна узкая специализация. ВЭД, торговля, общепит или новые ФСБУ — программы под конкретную отрасль и конкретный стандарт.
Хотите расти в должности и экономить время. «Финансовый менеджмент» ведёт от учёта к управлению финансами, а курс по Excel, Power BI и нейросетям сокращает ручную работу с данными.
Все 11 курсов распродажи в одной таблице
Направление
Курс
Чему научитесь
Срок и документ
Цена по акции
Бухгалтерский учёт
Учет импорта и экспорта, валютный контроль, таможенные операции, ВЭД в 1С
3 мес., 72 ак. ч., удостоверение
Бухгалтерский учёт
Все участки учета на ОСНО, отчётность, 1С, финансовый анализ, работа с налоговой
4 мес., 256 ак. ч., диплом
Бухгалтерский учёт
Бухгалтерский и налоговый учет с основ, 1С, кадры, отчётность, тренажёры
6 мес., 256 ак. ч., диплом
Бухгалтерский учёт
Учет и налоги на УСН, зарплата, отчётность, 1С, ответы на требования ИФНС
4 мес., 256 ак. ч., диплом
Бухгалтерский учёт
Десять стандартов в единой системе: документы, инвентаризация, ОС, аренда, доходы, расходы, отчётность
3 мес., 170 ак. ч., удостоверение
Бухгалтерский учёт
Учет торговой компании, маркировка, ЭДО, онлайн-кассы, 1С
3 мес., 120 ак. ч., удостоверение
Бухгалтерский учёт
Себестоимость блюд, льготы и НДС, 1С, маркировка, ЭДО, агрегаторы доставки
3 мес., 72 ак. ч., удостоверение
Зарплата и кадры
Зарплата, отпускные, больничные, пособия, 1С:ЗУП, кадровые ситуации на практике
4 мес., 256 ак. ч., диплом
Зарплата и кадры
Кадровое делопроизводство, отчётность, воинский учёт, 1С:ЗУП, образцы документов
4 мес., 256 ак. ч., диплом
Финансы и технологии
Переход от учёта к управлению финансами: анализ бизнеса, планы и прогнозы, Power BI, нейросети
4 мес., 256 ак. ч., диплом
Финансы и технологии
Автоматизация расчётов, наглядные отчёты вместо ручной работы с данными
3 мес., 72 ак. ч., удостоверение
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Не упускайте скидку.
Оплатите курс сегодня до 23:59 мск. Цена акции сохранится за вами.
Дождитесь звонка менеджера.
Выберите удобный старт. Менеджер предложит доступные потоки и поможет определиться с датой.
Основные уроки проходят в записи: видео, конспекты и задания вы выполняете на платформе в удобное время.
Как оплатить
Картой физического лица или по счету от организации: на странице оплаты выберите подходящий способ. Скидка рассчитана от обычной стоимости курса и действует при оплате до 12 октября 2026 года включительно.
Какой документ вы получите
После успешного обучения и итоговой аттестации вы получите диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации. Сведения вносятся в ФИС ФРДО. Вид документа указан в карточке каждого курса. Центр обучения «Клерка» работает по лицензии № Л035-01218-23/00242909.