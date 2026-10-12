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Ко Дню кадровика курс «Кадровик с нуля до профи» в Осенней распродаже

12 октября в России отмечают День кадрового работника. А в Центре обучения «Клерка» сегодня ещё и последний день осенней распродажи. До 23:59 по московскому времени курс «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП» можно купить за 9 250 ₽ вместо 33 000 ₽. Скидка — 71%, экономия — 23 750 ₽.

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Ко Дню кадровика курс «Кадровик с нуля до профи» в Осенней распродаже
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Программа подойдёт тем, кто начинает карьеру в кадровом делопроизводстве, бухгалтерам с кадровыми обязанностями и специалистам, которым нужно систематизировать знания по трудовому законодательству, кадровым документам и 1С:ЗУП.

Кадровый учёт требует актуальных знаний

Поздравления поздравлениями, но работа кадровика не стоит на месте. Нужно следить за изменениями законодательства, правильно оформлять документы, соблюдать сроки отчётности и учитывать требования к воинскому учёту.

Среди актуальных задач, которые рассматриваются в программе курса:

  • ЕФС-1: разобраться в заполнении формы и порядке представления сведений;

  • воинский учёт: организовать учёт сотрудников и разобраться в требованиях законодательства;

  • 1С:ЗУП: освоить кадровые операции и работу с зарплатой в программе;

  • кадровое делопроизводство: научиться оформлять приём, перевод, увольнение, отпуска и другие кадровые события.

Если вы только начинаете работать с кадрами или совмещаете кадровые обязанности с бухгалтерскими, собирать знания по отдельным статьям и инструкциям может быть непросто. Курс объединяет основные темы в одну программу — от трудового права до практической работы в 1С:ЗУП.

Чему вы научитесь

После обучения вы сможете увереннее решать повседневные задачи кадрового специалиста:

  • оформлять приём, перевод и увольнение сотрудников;

  • составлять локальные нормативные акты и вести кадровый документооборот;

  • работать с трудовыми книжками и кадровыми документами;

  • оформлять отпуска, больничные, декрет и другие пособия;

  • работать с иностранными сотрудниками;

  • заполнять ЕФС-1 и вести воинский учёт;

  • выполнять кадровые операции и работать с расчётом зарплаты в 1С:ЗУП.

От основ трудового права до 1С:ЗУП

Программа включает 38 глав. Сначала вы разберётесь в организации кадрового учёта, локальных нормативных актах и штатном расписании. Затем изучите оформление трудовых отношений, рабочее время, отпуска, больничные, дисциплину труда и сокращение.

Отдельные разделы посвящены трудовым книжкам, иностранным работникам, воинскому учёту и отчётности ЕФС-1.

Большая часть программы отведена практической работе в 1С:ЗУП. Вы познакомитесь с настройками программы, научитесь работать со штатным расписанием, графиками, кадровыми документами, начислением зарплаты, больничными, отпусками, удержаниями и отчётами.

Воинский учёт в 1С:ЗУП разбирается отдельно: в том числе карточки форм № 10 и № 18, списки для сверки с военкоматом и регистрация сверки.

В финале изменения в трудовом законодательстве, вопросы учёта мигрантов и итоговая аттестация.

Практика, которую можно использовать в работе

Курс построен не только на лекциях. В программу входят инструменты, которые помогут закрепить знания и применять их на практике.

  • Более 150 образцов документов. Их можно скачать и использовать в работе. Также предусмотрены пошаговые инструкции по кадровому делопроизводству.

  • Интерактивные тренажёры. Вы решаете задачи прямо на сайте, а система проверяет ответы и показывает ошибки. Например, при разборе приёма на работу нужно выбрать правильный ответ и указать статью ТК РФ, на которую вы опираетесь.

  • Тесты после уроков. Для прохождения требуется набрать не менее 60%. Количество попыток не ограничено.

  • Обратная связь. Можно задавать вопросы в чате потока, обращаться к преподавателю или куратору и участвовать в онлайн-встречах. Если не получается подключиться, запись встречи пришлют в чат. Пропуск встреч не влияет на итоговую аттестацию.

Основные уроки доступны в записи, поэтому подстраивать рабочий день под расписание занятий не нужно. Рекомендуемый темп — 1–2 часа в день, продолжительность обучения — четыре месяца.

Кто ведёт курс

Автор программы — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

На курсе разбирают кадровый учёт, оформление трудовых отношений, расчёт зарплаты, отпуска и больничные. Практическая часть по 1С:ЗУП помогает разобраться, как выполнять соответствующие операции в программе.

Кому подойдёт обучение

Начинающим кадровикам. Чтобы разобраться в трудовом законодательстве, освоить кадровое делопроизводство и научиться оформлять документы без постоянного поиска инструкций.

Бухгалтерам. Чтобы дополнить профессиональные навыки кадровым учётом, совмещать обязанности и разобраться в работе с зарплатой в 1С:ЗУП.

Специалистам на аутсорсе. Чтобы расширить перечень услуг и работать с кадровыми и воинскими документами клиентов.

Предпринимателям и ИП. Чтобы понимать, как правильно оформлять сотрудников, вести кадровый учёт и выполнять обязанности работодателя.

Диплом и поддержка в карьере

По итогам обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке объёмом 256 академических часов. Сведения о дипломе вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО, а сам документ отправляют почтой России.

Программа соответствует профессиональному стандарту «Специалист по управлению персоналом». Центр обучения работает по лицензии № Л035-01218-23/00242909 от 23 июля 2021 года.

Для слушателей также предусмотрена карьерная поддержка:

  • разбор резюме;

  • мастер-класс от карьерного консультанта;

  • консультации по поиску работы;

  • подборка вакансий от «Клерк.Работы».

Резюме лучших студентов «Клерк» отправляет партнёрам.

Сколько стоит курс и как оплатить

До 23:59 по московскому времени 12 октября — 9 250 ₽ вместо 33 000 ₽.

Это на 23 750 ₽ дешевле обычной стоимости.

Доступны несколько способов оплаты:

  • банковской картой;

  • через Яндекс Пэй Сплит — первый платёж 0 ₽;

  • через «Т-Банк» — четыре платежа по 2 313 ₽;

  • в рассрочку на 12 месяцев без первого платежа — от 771 ₽ в месяц;

  • по счёту от организации.

При наличии права на налоговый вычет можно вернуть 13% расходов на обучение. Также действует гарантия возврата: если в течение 14 дней вы поймёте, что курс не подходит, можно воспользоваться предусмотренными условиями возврата.

Подарок ко Дню кадровика

Если в вашей компании кадровым учётом занимается бухгалтер или специалист, которому нужно систематизировать знания, обучение может стать практичным подарком к профессиональному празднику.

Оплатить курс можно по счёту от организации. А благодаря распродаже обучение обойдётся значительно дешевле обычной цены.

Зафиксируйте скидку сегодня, а учитесь в удобное время

Ближайший поток стартует 15 октября, а приступить к занятиям можно сразу после оплаты.

Если сейчас неудобно начинать обучение, уточните у менеджера доступные даты старта. Он поможет подобрать подходящий поток. По условиям предложения, цену по акции можно сохранить при оплате сегодня и согласовании более позднего старта.

До конца дня курс «Кадровик с нуля до профи» стоит 9 250 ₽ вместо 33 000 ₽. Если вы планировали освоить кадровое делопроизводство или систематизировать знания, последний день распродажи — повод рассмотреть обучение на более выгодных условиях.

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