Кадровые риски — 2026: что проверить бухгалтеру и кадровику, чтобы избежать ошибок
Воинский учёт, ЕФС-1, переработки и расчёт среднего заработка — пять направлений, в которых бухгалтеры и кадровики могут столкнуться с ошибками, дополнительной работой и финансовыми потерями. Особенно актуальны эти вопросы для небольших компаний, где главбух совмещает несколько функций.
В новом материале разобрали 5 зон кадрового риска в 2026 году и подготовили чек-лист для самопроверки.
Что стоит проверить в первую очередь:
Воинский учёт: назначен ли ответственный, актуальны ли документы и налажено ли взаимодействие с военкоматом.
Воинский учёт в 1С:ЗУП: используются ли возможности автоматизации и проверяются ли сформированные документы.
ЕФС-1: применяется ли актуальная форма, соблюдаются ли сроки сдачи и корректно ли указаны кадровые мероприятия.
Суммированный учёт рабочего времени: правильно ли организованы учётный период, графики сменности и расчёт сверхурочных.
Средний заработок: учитываются ли действующие правила при расчёте отпускных, командировочных и других выплат.
В материалах курсов практические решения для проверки каждого направления и рекомендации, которые помогут выявить слабые места в рабочих процессах.