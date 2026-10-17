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Кадровые риски — 2026: что проверить бухгалтеру и кадровику, чтобы избежать ошибок

Воинский учёт, ЕФС-1, переработки и расчёт среднего заработка — пять направлений, в которых бухгалтеры и кадровики могут столкнуться с ошибками, дополнительной работой и финансовыми потерями. Особенно актуальны эти вопросы для небольших компаний, где главбух совмещает несколько функций.

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В новом материале разобрали 5 зон кадрового риска в 2026 году и подготовили чек-лист для самопроверки.

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Что стоит проверить в первую очередь:

  • Воинский учёт: назначен ли ответственный, актуальны ли документы и налажено ли взаимодействие с военкоматом.

  • Воинский учёт в 1С:ЗУП: используются ли возможности автоматизации и проверяются ли сформированные документы.

  • ЕФС-1: применяется ли актуальная форма, соблюдаются ли сроки сдачи и корректно ли указаны кадровые мероприятия.

  • Суммированный учёт рабочего времени: правильно ли организованы учётный период, графики сменности и расчёт сверхурочных.

  • Средний заработок: учитываются ли действующие правила при расчёте отпускных, командировочных и других выплат.

В материалах курсов практические решения для проверки каждого направления и рекомендации, которые помогут выявить слабые места в рабочих процессах.

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