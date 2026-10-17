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Кадровые риски — 2026: что проверить бухгалтеру и кадровику, чтобы избежать ошибок

Воинский учёт, ЕФС-1, переработки и расчёт среднего заработка — пять направлений, в которых бухгалтеры и кадровики могут столкнуться с ошибками, дополнительной работой и финансовыми потерями. Особенно актуальны эти вопросы для небольших компаний, где главбух совмещает несколько функций.