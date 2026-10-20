У «Клерка» завтра день рождения, а подарки вам

21 октября 2026 года «Клерк» отмечает день рождения и дарит вам практичный подарок: при оплате годовой подписки вы получаете ещё 6 месяцев бесплатно. Платите за 12 месяцев, а пользуетесь 18.

Акция действует на Клерк.Систему, Клерк.Школу и комбинированный тариф «Система + Школа». Подарочные полгода добавляются только к годовому тарифу; на подписки на 1 и 6 месяцев предложение не распространяется.

Что вы получаете

За эти полгода можно закрыть сразу две задачи: быстрее решать рабочие вопросы и прокачивать профессиональные навыки. Выбор зависит от того, что сейчас нужнее — инструменты для ежедневной работы или обучение.

Тариф Кому подойдёт Цена по акции Клерк.Система Бухгалтеру, которому каждый день нужны ответы, документы и разборы изменений 5 750 ₽ за 12+6 месяцев — около 319 ₽ в месяц Клерк.Школа Специалисту, который хочет освоить новое направление или вырасти в профессии 19 900 ₽ за 12+6 месяцев — около 1 106 ₽ в месяц Система + Школа Тому, кто хочет и работать увереннее, и учиться без ограничений 25 650 ₽ за 12+6 месяцев — около 1 425 ₽ в месяц

Клерк.Система — рабочий стол бухгалтера

Эта подписка создана для ежедневных задач: когда нужно быстро понять, как правильно отразить операцию, найти бланк, проверить контрагента или разобраться в новой норме.

В подписку входят: база ответов на вопросы бухгалтеров и разборы изменений в законах;

60 вопросов ИИ-консультанту в месяц с ответами и ссылками на нормы;

справочная система, бланки и календарь бухгалтера;

вебинары по важным темам и записи эфиров;

проверка контрагентов и ИИ «Клерка» без VPN.

Это вариант для тех, кто хочет тратить меньше времени на поиск информации и больше — на сами задачи.

Клерк.Школа — обучение без лимитов

Если вы планируете освоить новую специализацию, систематизировать знания или подготовиться к более сложной должности, «Клерк.Школа» даёт доступ ко всей базе онлайн-курсов проекта.

В подписку входят: неограниченный доступ к онлайн-курсам «Клерка»;

сертификаты по результатам обучения;

закрытые вопросы экспертам и учебные вопросы;

помощь в построении персонального учебного трека;

еженедельные вебинары по актуальным темам.

Полгода в подарок — это дополнительное время, чтобы спокойно пройти курсы, закрепить знания и применить их в работе.

Система + Школа — максимум пользы

Комбинированный тариф подходит бухгалтеру, который не хочет выбирать между «решать задачи» и «учиться». В нём собраны все возможности обеих подписок: курсы и сертификаты, рабочие инструменты, документы, ИИ-консультант, вебинары, конференции и проверка контрагентов.

Это удобный вариант, если вы ведёте несколько направлений учёта, готовитесь к расширению обязанностей или просто хотите иметь под рукой и ответы, и обучение.

Почему подарок действительно выгодный

Обычно полгода подписки — это заметная дополнительная трата. Здесь вы получаете их без доплаты: стоимость годовой подписки остаётся прежней, а срок доступа увеличивается до 18 месяцев.

Проще говоря:

платите за 12 месяцев;

получаете 18 месяцев доступа;

выбираете рабочие инструменты, обучение или оба варианта сразу;

используете подаренное время для задач, курсов и профессионального роста.

Как забрать подарок

Выберите подходящую подписку на странице акции, оформите годовой тариф — и дополнительные 6 месяцев будут добавлены к вашему доступу.

Праздник у «Клерка» — а полгода полезного доступа, обучения и рабочих инструментов — у вас.

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