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Клерк
Обучение и карьера
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У «Клерка» завтра день рождения, а подарки вам

21 октября 2026 года «Клерк» отмечает день рождения и дарит вам практичный подарок: при оплате годовой подписки вы получаете ещё 6 месяцев бесплатно. Платите за 12 месяцев, а пользуетесь 18.

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У «Клерка» завтра день рождения, а подарки вам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Акция действует на Клерк.Систему, Клерк.Школу и комбинированный тариф «Система + Школа». Подарочные полгода добавляются только к годовому тарифу; на подписки на 1 и 6 месяцев предложение не распространяется.

Что вы получаете

За эти полгода можно закрыть сразу две задачи: быстрее решать рабочие вопросы и прокачивать профессиональные навыки. Выбор зависит от того, что сейчас нужнее — инструменты для ежедневной работы или обучение.

Тариф

Кому подойдёт

Цена по акции

Клерк.Система

Бухгалтеру, которому каждый день нужны ответы, документы и разборы изменений

5 750 ₽ за 12+6 месяцев — около 319 ₽ в месяц

Клерк.Школа

Специалисту, который хочет освоить новое направление или вырасти в профессии

19 900 ₽ за 12+6 месяцев — около 1 106 ₽ в месяц

Система + Школа

Тому, кто хочет и работать увереннее, и учиться без ограничений

25 650 ₽ за 12+6 месяцев — около 1 425 ₽ в месяц

Клерк.Система — рабочий стол бухгалтера

Эта подписка создана для ежедневных задач: когда нужно быстро понять, как правильно отразить операцию, найти бланк, проверить контрагента или разобраться в новой норме.

В подписку входят:

  • база ответов на вопросы бухгалтеров и разборы изменений в законах;

  • 60 вопросов ИИ-консультанту в месяц с ответами и ссылками на нормы;

  • справочная система, бланки и календарь бухгалтера;

  • вебинары по важным темам и записи эфиров;

  • проверка контрагентов и ИИ «Клерка» без VPN.

Это вариант для тех, кто хочет тратить меньше времени на поиск информации и больше — на сами задачи.

Клерк.Школа — обучение без лимитов

Если вы планируете освоить новую специализацию, систематизировать знания или подготовиться к более сложной должности, «Клерк.Школа» даёт доступ ко всей базе онлайн-курсов проекта.

В подписку входят:

  • неограниченный доступ к онлайн-курсам «Клерка»;

  • сертификаты по результатам обучения;

  • закрытые вопросы экспертам и учебные вопросы;

  • помощь в построении персонального учебного трека;

  • еженедельные вебинары по актуальным темам.

Полгода в подарок — это дополнительное время, чтобы спокойно пройти курсы, закрепить знания и применить их в работе.

Система + Школа — максимум пользы

Комбинированный тариф подходит бухгалтеру, который не хочет выбирать между «решать задачи» и «учиться». В нём собраны все возможности обеих подписок: курсы и сертификаты, рабочие инструменты, документы, ИИ-консультант, вебинары, конференции и проверка контрагентов.

Это удобный вариант, если вы ведёте несколько направлений учёта, готовитесь к расширению обязанностей или просто хотите иметь под рукой и ответы, и обучение.

Почему подарок действительно выгодный

Обычно полгода подписки — это заметная дополнительная трата. Здесь вы получаете их без доплаты: стоимость годовой подписки остаётся прежней, а срок доступа увеличивается до 18 месяцев.

Проще говоря:

  • платите за 12 месяцев;

  • получаете 18 месяцев доступа;

  • выбираете рабочие инструменты, обучение или оба варианта сразу;

  • используете подаренное время для задач, курсов и профессионального роста.

Как забрать подарок

Выберите подходящую подписку на странице акции, оформите годовой тариф — и дополнительные 6 месяцев будут добавлены к вашему доступу.

Праздник у «Клерка» — а полгода полезного доступа, обучения и рабочих инструментов — у вас.

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Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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