У «Клерка» завтра день рождения, а подарки вам
21 октября 2026 года «Клерк» отмечает день рождения и дарит вам практичный подарок: при оплате годовой подписки вы получаете ещё 6 месяцев бесплатно. Платите за 12 месяцев, а пользуетесь 18.
Акция действует на Клерк.Систему, Клерк.Школу и комбинированный тариф «Система + Школа». Подарочные полгода добавляются только к годовому тарифу; на подписки на 1 и 6 месяцев предложение не распространяется.
Что вы получаете
За эти полгода можно закрыть сразу две задачи: быстрее решать рабочие вопросы и прокачивать профессиональные навыки. Выбор зависит от того, что сейчас нужнее — инструменты для ежедневной работы или обучение.
Тариф
Кому подойдёт
Цена по акции
Бухгалтеру, которому каждый день нужны ответы, документы и разборы изменений
5 750 ₽ за 12+6 месяцев — около 319 ₽ в месяц
Специалисту, который хочет освоить новое направление или вырасти в профессии
19 900 ₽ за 12+6 месяцев — около 1 106 ₽ в месяц
Тому, кто хочет и работать увереннее, и учиться без ограничений
25 650 ₽ за 12+6 месяцев — около 1 425 ₽ в месяц
Клерк.Система — рабочий стол бухгалтера
Эта подписка создана для ежедневных задач: когда нужно быстро понять, как правильно отразить операцию, найти бланк, проверить контрагента или разобраться в новой норме.
В подписку входят:
база ответов на вопросы бухгалтеров и разборы изменений в законах;
60 вопросов ИИ-консультанту в месяц с ответами и ссылками на нормы;
справочная система, бланки и календарь бухгалтера;
вебинары по важным темам и записи эфиров;
проверка контрагентов и ИИ «Клерка» без VPN.
Это вариант для тех, кто хочет тратить меньше времени на поиск информации и больше — на сами задачи.
Клерк.Школа — обучение без лимитов
Если вы планируете освоить новую специализацию, систематизировать знания или подготовиться к более сложной должности, «Клерк.Школа» даёт доступ ко всей базе онлайн-курсов проекта.
В подписку входят:
неограниченный доступ к онлайн-курсам «Клерка»;
сертификаты по результатам обучения;
закрытые вопросы экспертам и учебные вопросы;
помощь в построении персонального учебного трека;
еженедельные вебинары по актуальным темам.
Полгода в подарок — это дополнительное время, чтобы спокойно пройти курсы, закрепить знания и применить их в работе.
Система + Школа — максимум пользы
Комбинированный тариф подходит бухгалтеру, который не хочет выбирать между «решать задачи» и «учиться». В нём собраны все возможности обеих подписок: курсы и сертификаты, рабочие инструменты, документы, ИИ-консультант, вебинары, конференции и проверка контрагентов.
Это удобный вариант, если вы ведёте несколько направлений учёта, готовитесь к расширению обязанностей или просто хотите иметь под рукой и ответы, и обучение.
Почему подарок действительно выгодный
Обычно полгода подписки — это заметная дополнительная трата. Здесь вы получаете их без доплаты: стоимость годовой подписки остаётся прежней, а срок доступа увеличивается до 18 месяцев.
Проще говоря:
платите за 12 месяцев;
получаете 18 месяцев доступа;
выбираете рабочие инструменты, обучение или оба варианта сразу;
используете подаренное время для задач, курсов и профессионального роста.
Как забрать подарок
Выберите подходящую подписку на странице акции, оформите годовой тариф — и дополнительные 6 месяцев будут добавлены к вашему доступу.
Праздник у «Клерка» — а полгода полезного доступа, обучения и рабочих инструментов — у вас.