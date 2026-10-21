РСВ и 6-НДФЛ: как сверить зарплатную отчетность и найти ошибки до проверки ФНС

Почему РСВ и 6-НДФЛ не сходятся
Расхождения между расчетом по страховым взносам (РСВ) и расчетом 6-НДФЛ не всегда означают ошибку бухгалтера.
Главная причина — разные принципы отражения операций. Для РСВ важны начисленные выплаты, которые формируют базу по страховым взносам. Для 6-НДФЛ по зарплате дата получения дохода теперь определяется датой выплаты, а не последним днем месяца.
Например, зарплата за июнь начислена 30 июня, а выплачена в июле. Начисление и соответствующая база по страховым взносам относятся к полугодию, а выплаченная в июле зарплата отражается в 6-НДФЛ за период, в который попадает выплата.
Есть и другие причины расхождений:
выплаты облагаются НДФЛ, но освобождены от страховых взносов полностью или частично;
суммы учитываются в разных отчетных периодах;
из-за разных дат признания базы и разных перечней необлагаемых выплат;
в 1С неверно настроен вид начисления;
ошибочно указана дата выплаты или отражена операция;
доход по договору ГПХ начислен в одном месяце, а выплачен в другом.
Важно: не нужно добиваться механического равенства показателей РСВ и 6-НДФЛ. Задача сверки — объяснить каждое существенное расхождение и убедиться, что оно соответствует правилам налогового учета.
Что сверить перед сдачей отчетности
Проверку лучше проводить не только по итоговым суммам в отчетах, но и по первичным данным. Если сравнить лишь общие показатели, ошибки в отдельных сотрудниках и операциях могут остаться незамеченными.
Источник данных
Что проверить
Зарплатная программа 1С
Начисления, виды доходов, даты документов, настройки налогообложения
Расчетные листки и ведомости
Суммы начислений, удержаний и выплат по каждому сотруднику
Банковские выписки и кассовые документы
Фактические даты и суммы перечислений
Налоговые регистры по НДФЛ
Даты получения дохода, исчисленный и удержанный налог, вычеты
РСВ и база по страховым взносам
Облагаемые выплаты, необлагаемые суммы, предельные величины и применяемые тарифы
Бухгалтерские регистры
Обороты по счетам 70, 68 и 69, если они используются для соответствующей аналитики
Пошаговый алгоритм сверки РСВ и 6-НДФЛ
Шаг 1. Выгрузите начисления из 1С.
Сформируйте расшифровку по физическим лицам и видам начислений за отчетный период. Отдельно выделите зарплату, премии, отпускные, больничные, компенсации, выплаты при увольнении и вознаграждения по договорам ГПХ.
Шаг 2. Проверьте налоговые регистры.
Сопоставьте доходы и вычеты, даты получения дохода, суммы исчисленного и удержанного НДФЛ. Проверьте, нет ли отрицательных сумм, дублирующихся документов, пропущенных выплат и неверных дат.
Шаг 3. Сверьте выплаты с банком.
Проверьте ведомости и банковские выписки. Особое внимание уделите выплатам на границе отчетных периодов: зарплате за вторую половину месяца, перечисленной в следующем месяце, и выплатам, проведенным в последние дни квартала.
Шаг 4. Проверьте базу по страховым взносам.
Определите, какие начисления включаются в базу, какие освобождаются от взносов и какие исключения применяются. Сверьте данные с учетом действующих тарифов, предельной величины базы и льгот, если организация имеет право на их применение.
Шаг 5. Сопоставьте готовые формы.
Проверьте РСВ и 6-НДФЛ по периодам, видам доходов, сотрудникам и суммам. Все расхождения классифицируйте: разные даты признания, разные правила налогообложения, необлагаемые выплаты или возможная ошибка учета.
Шаг 6. Исправьте ошибки и сохраните пояснения.
Если расхождение вызвано неверным начислением, датой, настройкой или отражением выплаты, исправьте учет и заново сформируйте отчетность. Если расхождение правомерно, подготовьте расшифровку с документами и расчетами, подтверждающими его причину.
Как сверить начисления в 1С и налоговые регистры
Начинать стоит с расшифровки сумм по сотрудникам. Общая цифра в отчете может выглядеть корректно, хотя по одному работнику доход задвоен, а по другому не отражена выплата.
При проверке 1С обратите внимание на следующие моменты:
соответствует ли вид начисления фактическому содержанию выплаты;
правильно ли настроено обложение НДФЛ и страховыми взносами;
совпадают ли суммы начислений с расчетными листками;
проведены ли документы выплаты и удержания налога;
правильно ли определены даты дохода и удержания НДФЛ;
нет ли сторнирующих начислений, исправлений и перерасчетов, которые не попали в итоговые регистры;
не дублируются ли сведения при переносе данных между системами.
Для контроля полезно сформировать таблицу с колонками: ФИО, вид начисления, месяц начисления, сумма начисления, дата выплаты, доход для НДФЛ, исчисленный НДФЛ, удержанный НДФЛ, база по страховым взносам.
Такая расшифровка помогает быстро найти операцию, из-за которой показатели отчетности отличаются.
Особое внимание отпускным и больничным
Отпускные и пособия по временной нетрудоспособности часто становятся причиной вопросов при сверке, поскольку даты начисления, выплаты и отражения в отчетности могут приходиться на разные периоды.
Отпускные
При проверке отпускных необходимо сопоставить приказ на отпуск, расчет среднего заработка, начисленную сумму, ведомость и фактическую дату выплаты.
Проверьте:
правильно ли рассчитана сумма отпускных;
соответствует ли дата получения дохода правилам НДФЛ;
отражены ли доход и налог в соответствующем периоде;
правильно ли определена база по страховым взносам;
учтены ли перерасчеты отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.
Отпускные, выплаченные в конце месяца, могут попасть в один отчетный период по НДФЛ, а другие начисления того же работника — в другой. Поэтому важно проверять не только месяц отпуска, но и дату фактической выплаты.
Больничные
По больничным проверьте вид пособия, источник финансирования, сумму, облагаемую НДФЛ, и сумму, участвующую в расчете страховых взносов.
Пособие по временной нетрудоспособности облагается НДФЛ. При этом выплаты, производимые непосредственно Социальным фондом России, не следует смешивать с выплатами работодателя: порядок отражения зависит от того, кто выступает налоговым агентом и плательщиком. Первые три дня обычно выплачивает работодатель, последующие — СФР; у каждой части свой налоговый агент и свое отражение в отчетности.
Убедитесь, что данные работодателя не задвоены, а суммы, выплаченные СФР, не включены в отчетность организации как собственные выплаты без оснований.
Премии: когда возникают расхождения
Премии требуют отдельной проверки, поскольку порядок отражения зависит от вида премии, ее основания и фактических обстоятельств выплаты.
Для каждой премии установите:
За какой период и на основании какого документа она начислена.
Когда возник доход для целей НДФЛ по применимым правилам.
Когда премия фактически выплачена и удержан налог.
В каком периоде сумма включена в базу по страховым взносам.
Правильно ли применены налоговые вычеты и настройки вида начисления.
Для денежных премий дата получения дохода для НДФЛ, как правило, — дата выплаты. Различаться могут период отражения в 6-НДФЛ, момент включения в базу взносов и порядок учета годовой премии.. Если в организации есть ежемесячные, квартальные, годовые и разовые премии, их лучше анализировать отдельно.
Увольнение: зарплата, компенсация отпуска и выходное пособие
При увольнении сотрудника в одном расчете могут встретиться несколько выплат с разным налоговым режимом и разными датами.
Проверьте:
зарплату за отработанное время;
компенсацию за неиспользованный отпуск;
выходное пособие и иные выплаты при увольнении;
дату фактического перечисления каждой суммы;
правильность расчета НДФЛ и страховых взносов.
Компенсация за неиспользованный отпуск облагается НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке. Для выходных пособий и других компенсационных выплат необходимо отдельно проверить предусмотренные НК РФ ограничения и освобождения.
Типичная ошибка — объединить все выплаты при увольнении в одну сумму и применить к ней одинаковые правила налогообложения. Надежнее проверить каждый вид выплаты по отдельности.
Договоры ГПХ: начисление не равно выплате
Вознаграждения физическим лицам по договорам гражданско-правового характера требуют отдельной сверки, особенно если акт выполненных работ и оплата приходятся на разные месяцы.
Например, акт подписан в июне, а вознаграждение перечислено в июле. При наличии обязанности начислить страховые взносы соответствующая база формируется по правилам признания выплаты для взносов, а доход для НДФЛ отражается с учетом фактической выплаты.
При проверке договоров ГПХ сопоставьте:
договор и предмет работ или услуг;
акт приемки либо иной документ, подтверждающий выполнение обязательств;
дату и сумму начисленного вознаграждения;
дату фактической выплаты;
исчисленный и удержанный НДФЛ;
базу по страховым взносам и применимый тариф;
сведения о статусе исполнителя и возможных законных исключениях.
Необходимо также учитывать, что не все договоры с физлицами имеют одинаковый режим. Налогообложение зависит от статуса исполнителя, вида договора и характера выплаты.
Почему показатели РСВ и 6-НДФЛ могут законно отличаться
При сверке удобно разделить все найденные расхождения на три группы.
1. Разница в периодах. Начисление относится к одному месяцу, а выплата произведена в следующем. Это особенно актуально для зарплаты, ГПХ и выплат на границе квартала.
2. Разница в налогообложении. Некоторые выплаты входят в доходы для НДФЛ, но не включаются в базу по страховым взносам, или наоборот. Проверять нужно конкретный вид выплаты и предусмотренные законом исключения.
3. Ошибки учета. Неверные даты, дубли начислений, пропущенные документы, неправильные настройки видов доходов, ошибки в исчислении или удержании налога.
Только третья группа непосредственно указывает на необходимость исправления учета. Первые две требуют документального подтверждения и корректного объяснения.
Что делать, если ФНС запросила пояснения по расхождениям
ФНС разъясняла, что требования пояснить расхождения именно между РСВ и 6-НДФЛ по отмененному контрольному соотношению направляться не должны. Если требование все же пришло, его нужно внимательно проверить и ответить по существу, но сам факт расхождения еще не означает ошибку.
Рекомендуемый порядок действий:
Прочитайте требование и зафиксируйте срок ответа.
Сформируйте расшифровку начислений и выплат за соответствующий период.
Сопоставьте данные 1С, налоговых регистров, банковских выписок, РСВ и 6-НДФЛ.
Определите, связано ли расхождение с периодом признания, налоговым режимом выплаты или ошибкой.
Подготовьте пояснение с расчетами и подтверждающими документами.
Если обнаружена ошибка, определите, требуется ли корректировка учета и представление уточненного расчета.
В пояснении важно не ограничиваться формулировкой «расхождение связано с особенностями учета». Лучше привести конкретные суммы, даты и виды выплат, объяснить разницу между начислением и выплатой и сослаться на соответствующие нормы.
Срок ответа и необходимость корректировки определяются содержанием требования и применимыми правилами НК РФ. Не откладывайте проверку до последнего дня: иногда причина находится не в самой отчетности, а в первичных документах или настройках зарплатной программы.
Чек-лист бухгалтера перед сдачей РСВ и 6-НДФЛ
Перед отправкой отчетности проверьте:
Начисления в 1С соответствуют первичным документам и расчетным листкам.
Налоговые регистры содержат корректные даты и суммы доходов.
Фактические выплаты сверены с банковскими выписками и ведомостями.
Исчисленный и удержанный НДФЛ проверены раздельно.
База по страховым взносам сформирована с учетом применимых тарифов и освобождений.
Отпускные и больничные отражены с учетом особенностей их налогообложения.
Премии проверены с учетом вида выплаты и периода.
При увольнении отдельно проверены зарплата, компенсация отпуска и выходные пособия.
По договорам ГПХ сопоставлены акты, начисления, выплаты и налоговые обязательства.
Все существенные расхождения объяснимы и подтверждены документами.
При выявлении ошибок определена необходимость корректировки отчетности.
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Сверка РСВ и 6-НДФЛ — это не просто сравнение двух итоговых сумм. Бухгалтеру нужно учитывать даты признания доходов, правила удержания НДФЛ, порядок формирования базы по страховым взносам и особенности отдельных выплат. При изменении законодательства и появлении новых разъяснений важно своевременно обновлять рабочие алгоритмы.
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