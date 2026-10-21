РСВ и 6-НДФЛ: как сверить зарплатную отчетность и найти ошибки до проверки ФНС

Почему РСВ и 6-НДФЛ не сходятся

Расхождения между расчетом по страховым взносам (РСВ) и расчетом 6-НДФЛ не всегда означают ошибку бухгалтера.

Главная причина — разные принципы отражения операций. Для РСВ важны начисленные выплаты, которые формируют базу по страховым взносам. Для 6-НДФЛ по зарплате дата получения дохода теперь определяется датой выплаты, а не последним днем месяца.

Например, зарплата за июнь начислена 30 июня, а выплачена в июле. Начисление и соответствующая база по страховым взносам относятся к полугодию, а выплаченная в июле зарплата отражается в 6-НДФЛ за период, в который попадает выплата.

Есть и другие причины расхождений:

выплаты облагаются НДФЛ, но освобождены от страховых взносов полностью или частично;

суммы учитываются в разных отчетных периодах;

из-за разных дат признания базы и разных перечней необлагаемых выплат;

в 1С неверно настроен вид начисления;

ошибочно указана дата выплаты или отражена операция;

доход по договору ГПХ начислен в одном месяце, а выплачен в другом.

Важно: не нужно добиваться механического равенства показателей РСВ и 6-НДФЛ. Задача сверки — объяснить каждое существенное расхождение и убедиться, что оно соответствует правилам налогового учета.