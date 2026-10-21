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Отчетность за 9 месяцев, ЕНС и кадровые документы: как бухгалтеру подготовиться к закрытию года в 2026 году

Отчетность за 9 месяцев, ЕНС и кадровые документы: как бухгалтеру подготовиться к закрытию года в 2026 году

Октябрь для бухгалтера — один из самых насыщенных месяцев года. Нужно сдать отчетность за 9 месяцев, проверить расчеты с бюджетом на едином налоговом счете (ЕНС), проконтролировать кадровые документы и начать подготовку к годовому закрытию. При этом важно не упустить изменения законодательства, сроки сдачи отчетности и требования ФНС.

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Чтобы справиться с рабочей нагрузкой и не тратить время на поиск ответов в разных источниках, бухгалтеру нужны актуальные инструкции, готовые документы, экспертные разборы и практические курсы. Все это можно найти в профессиональных сервисах «Клерка».

Что нужно успеть бухгалтеру в октябре 2026 года

В октябре важно не только сдать отчетность за девять месяцев, но и проверить корректность учета перед завершением года. Ошибки в расчетах, документах или налоговых регистрах могут потребовать дополнительных пояснений и исправлений.

В первую очередь стоит обратить внимание на несколько направлений.

1. Сдать отчетность за 9 месяцев.

Проверьте показатели НДС, налога на прибыль, РСВ и 6-НДФЛ, а также сведения, представляемые по форме ЕФС-1. Сроки и состав отчетности зависят от применяемого налогового режима, статуса организации и конкретного вида обязанности.

2. Проверить единый налоговый счет.

Сопоставьте начисленные обязательства, уведомления об исчисленных суммах налогов и страховых взносов, перечисления и сальдо ЕНС. Отдельно проверьте, нет ли ошибок в реквизитах, суммах и сроках исполнения обязательств.

3. Навести порядок в кадровых документах.

Проверьте оформление отпусков, больничных, приема и увольнения сотрудников, изменения условий трудовых договоров. Организациям, обязанным вести воинский учет, важно также контролировать актуальность соответствующих документов и выполнение установленных требований.

4. Подготовиться к годовому закрытию.

Заранее проверьте расчеты с контрагентами, дебиторскую и кредиторскую задолженность, первичные документы, начисления зарплаты и налоговые регистры. Чем раньше обнаружены расхождения, тем проще исправить их до завершения года.

5. Отслеживать требования ФНС и изменения законодательства.

Необходимо своевременно реагировать на запросы налоговой, проверять актуальность применяемых правил и документально подтверждать операции, которые могут вызвать вопросы у контролирующих органов.

«Клерк.Система»: профессиональная поддержка бухгалтера в течение всего года

Когда одновременно приближаются сроки отчетности, нужно проверять ЕНС и готовить документы к закрытию года, поиск информации по разным сайтам отнимает слишком много времени.

«Клерк.Система» помогает решать бухгалтерские и налоговые задачи в одном профессиональном пространстве.

В подписке собраны материалы, которые пригодятся в октябре и в последующие месяцы:

  • календарь бухгалтера с контрольными сроками;

  • инструкции по НДС, налогу на прибыль, РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1;

  • готовые формы и шаблоны документов;

  • разборы требований ФНС и рекомендации по подготовке пояснений;

  • судебная практика по самозанятым и договорам гражданско-правового характера;

  • материалы по воинскому учету и кадровому делопроизводству;

  • экспертные консультации;

  • вебинары и практические чек-листы.

Материалы помогают не просто разобраться в нормативных требованиях, но и применить их на практике: проверить расчеты, подготовить документы, найти причину расхождений и выстроить последовательность действий.

Какие курсы выбрать бухгалтеру в октябре

В период отчетности особенно полезно обучение, которое помогает решить конкретную рабочую задачу, а не только расширяет теоретические знания.

На «Клерк.Школе» можно подобрать программы в зависимости от текущих потребностей.

Если нужно сдать отчетность без лишних ошибок, выбирайте обучение по налогам, страховым взносам и заполнению отчетных форм.

Если необходимо проверить зарплату и кадровые документы, обратите внимание на курсы по расчету заработной платы, НДФЛ, страховым взносам, кадровому делопроизводству и воинскому учету.

Если предстоит закрытие года, пригодятся программы по бухгалтерскому и налоговому учету, проверке первичных документов, расчетам с контрагентами и подготовке отчетности.

Если хотите увереннее работать в 1С, выбирайте практические курсы с разбором операций и типичных ошибок.

Что отличает практические программы обучения

При выборе курса обращайте внимание на содержание и формат занятий. Полезная программа должна помогать применять знания в реальной работе.

В зависимости от конкретного курса обучение может включать:

  • актуальные правила 2026 года;

  • разбор реальных рабочих ситуаций;

  • образцы документов и готовые чек-листы;

  • практические задания по работе в 1С;

  • интерактивные тренажеры;

  • ответы экспертов на вопросы;

  • официальный документ о повышении квалификации или сертификат, если он предусмотрен программой.

Перед записью проверьте программу, объем обучения и вид итогового документа: условия зависят от конкретного курса.

Как сэкономить время на подготовке к закрытию года

Чтобы не решать все задачи в последний момент, составьте рабочий план на октябрь и ноябрь.

Шаг 1. Составьте календарь обязательств. Зафиксируйте сроки сдачи отчетности, уплаты налогов и взносов, представления уведомлений и выполнения кадровых обязанностей.

Шаг 2. Проверьте налоговые расчеты. Сопоставьте данные учета с отчетностью, проверьте ЕНС и устраните выявленные расхождения.

Шаг 3. Разберите сложные операции. Отдельно проанализируйте выплаты физлицам, договоры ГПХ, расчеты с самозанятыми и ситуации, по которым могут потребоваться пояснения налоговой.

Шаг 4. Подготовьте документы. Проверьте первичку, кадровые документы, договоры, акты и подтверждения выплат.

Шаг 5. Закройте пробелы в знаниях. Если возникают повторяющиеся ошибки или вопросы по изменениям законодательства, используйте экспертные материалы и практическое обучение.

Такой подход помогает распределить нагрузку, снизить риск пропустить важную обязанность и подойти к годовому закрытию с более подготовленным учетом.

День рождения «Клерка»: 12 месяцев подписки + 6 месяцев в подарок

Октябрь — подходящее время, чтобы обеспечить себя профессиональными материалами и обучением на период отчетности и подготовки к новому году.

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При покупке годовой подписки можно получить дополнительные шесть месяцев доступа в подарок — всего 18 месяцев вместо 12.

Это возможность пользоваться профессиональными материалами не только в период октябрьской отчетности, но и во время годового закрытия, подготовки годовой отчетности и решения текущих задач в следующем году.

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  • «Клерк.Школа» — для системного обучения и развития практических навыков;

  • объединенный тариф — если нужны и профессиональная база знаний, и обучение.

Не откладывайте подготовку к закрытию года

Своевременная проверка отчетности, актуальные инструкции и практические знания помогают бухгалтеру увереннее справляться с нагрузкой и быстрее находить решения сложных рабочих вопросов.

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