Отчетность за 9 месяцев, ЕНС и кадровые документы: как бухгалтеру подготовиться к закрытию года в 2026 году

Чтобы справиться с рабочей нагрузкой и не тратить время на поиск ответов в разных источниках, бухгалтеру нужны актуальные инструкции, готовые документы, экспертные разборы и практические курсы. Все это можно найти в профессиональных сервисах «Клерка».
Что нужно успеть бухгалтеру в октябре 2026 года
В октябре важно не только сдать отчетность за девять месяцев, но и проверить корректность учета перед завершением года. Ошибки в расчетах, документах или налоговых регистрах могут потребовать дополнительных пояснений и исправлений.
В первую очередь стоит обратить внимание на несколько направлений.
1. Сдать отчетность за 9 месяцев.
Проверьте показатели НДС, налога на прибыль, РСВ и 6-НДФЛ, а также сведения, представляемые по форме ЕФС-1. Сроки и состав отчетности зависят от применяемого налогового режима, статуса организации и конкретного вида обязанности.
2. Проверить единый налоговый счет.
Сопоставьте начисленные обязательства, уведомления об исчисленных суммах налогов и страховых взносов, перечисления и сальдо ЕНС. Отдельно проверьте, нет ли ошибок в реквизитах, суммах и сроках исполнения обязательств.
Проверьте оформление отпусков, больничных, приема и увольнения сотрудников, изменения условий трудовых договоров. Организациям, обязанным вести воинский учет, важно также контролировать актуальность соответствующих документов и выполнение установленных требований.
4. Подготовиться к годовому закрытию.
Заранее проверьте расчеты с контрагентами, дебиторскую и кредиторскую задолженность, первичные документы, начисления зарплаты и налоговые регистры. Чем раньше обнаружены расхождения, тем проще исправить их до завершения года.
5. Отслеживать требования ФНС и изменения законодательства.
Необходимо своевременно реагировать на запросы налоговой, проверять актуальность применяемых правил и документально подтверждать операции, которые могут вызвать вопросы у контролирующих органов.
«Клерк.Система»: профессиональная поддержка бухгалтера в течение всего года
Когда одновременно приближаются сроки отчетности, нужно проверять ЕНС и готовить документы к закрытию года, поиск информации по разным сайтам отнимает слишком много времени.
«Клерк.Система» помогает решать бухгалтерские и налоговые задачи в одном профессиональном пространстве.
В подписке собраны материалы, которые пригодятся в октябре и в последующие месяцы:
календарь бухгалтера с контрольными сроками;
инструкции по НДС, налогу на прибыль, РСВ, 6-НДФЛ и ЕФС-1;
готовые формы и шаблоны документов;
разборы требований ФНС и рекомендации по подготовке пояснений;
судебная практика по самозанятым и договорам гражданско-правового характера;
материалы по воинскому учету и кадровому делопроизводству;
экспертные консультации;
вебинары и практические чек-листы.
Материалы помогают не просто разобраться в нормативных требованиях, но и применить их на практике: проверить расчеты, подготовить документы, найти причину расхождений и выстроить последовательность действий.
Какие курсы выбрать бухгалтеру в октябре
В период отчетности особенно полезно обучение, которое помогает решить конкретную рабочую задачу, а не только расширяет теоретические знания.
На «Клерк.Школе» можно подобрать программы в зависимости от текущих потребностей.
Если нужно сдать отчетность без лишних ошибок, выбирайте обучение по налогам, страховым взносам и заполнению отчетных форм.
Если необходимо проверить зарплату и кадровые документы, обратите внимание на курсы по расчету заработной платы, НДФЛ, страховым взносам, кадровому делопроизводству и воинскому учету.
Если предстоит закрытие года, пригодятся программы по бухгалтерскому и налоговому учету, проверке первичных документов, расчетам с контрагентами и подготовке отчетности.
Если хотите увереннее работать в 1С, выбирайте практические курсы с разбором операций и типичных ошибок.
Что отличает практические программы обучения
При выборе курса обращайте внимание на содержание и формат занятий. Полезная программа должна помогать применять знания в реальной работе.
В зависимости от конкретного курса обучение может включать:
актуальные правила 2026 года;
разбор реальных рабочих ситуаций;
образцы документов и готовые чек-листы;
практические задания по работе в 1С;
интерактивные тренажеры;
ответы экспертов на вопросы;
официальный документ о повышении квалификации или сертификат, если он предусмотрен программой.
Перед записью проверьте программу, объем обучения и вид итогового документа: условия зависят от конкретного курса.
Как сэкономить время на подготовке к закрытию года
Чтобы не решать все задачи в последний момент, составьте рабочий план на октябрь и ноябрь.
Шаг 1. Составьте календарь обязательств. Зафиксируйте сроки сдачи отчетности, уплаты налогов и взносов, представления уведомлений и выполнения кадровых обязанностей.
Шаг 2. Проверьте налоговые расчеты. Сопоставьте данные учета с отчетностью, проверьте ЕНС и устраните выявленные расхождения.
Шаг 3. Разберите сложные операции. Отдельно проанализируйте выплаты физлицам, договоры ГПХ, расчеты с самозанятыми и ситуации, по которым могут потребоваться пояснения налоговой.
Шаг 4. Подготовьте документы. Проверьте первичку, кадровые документы, договоры, акты и подтверждения выплат.
Шаг 5. Закройте пробелы в знаниях. Если возникают повторяющиеся ошибки или вопросы по изменениям законодательства, используйте экспертные материалы и практическое обучение.
Такой подход помогает распределить нагрузку, снизить риск пропустить важную обязанность и подойти к годовому закрытию с более подготовленным учетом.
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Октябрь — подходящее время, чтобы обеспечить себя профессиональными материалами и обучением на период отчетности и подготовки к новому году.
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Это возможность пользоваться профессиональными материалами не только в период октябрьской отчетности, но и во время годового закрытия, подготовки годовой отчетности и решения текущих задач в следующем году.
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Не откладывайте подготовку к закрытию года
Своевременная проверка отчетности, актуальные инструкции и практические знания помогают бухгалтеру увереннее справляться с нагрузкой и быстрее находить решения сложных рабочих вопросов.
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