Отчетность за 9 месяцев, ЕНС и кадровые документы: как бухгалтеру подготовиться к закрытию года в 2026 году

Что нужно успеть бухгалтеру в октябре 2026 года

В октябре важно не только сдать отчетность за девять месяцев, но и проверить корректность учета перед завершением года. Ошибки в расчетах, документах или налоговых регистрах могут потребовать дополнительных пояснений и исправлений.

В первую очередь стоит обратить внимание на несколько направлений.