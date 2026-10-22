Кадровые изменения в 2026 году: что проверить работодателям с октября и как не пропустить важные поправки

Кадровые изменения в 2026 году: почему работодателям пора пересмотреть документы
Осень 2026 года принесла работодателям сразу несколько важных изменений в трудовом и миграционном законодательстве. С 1 сентября изменились правила сверхурочной работы, расширился запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми, а для малого бизнеса увеличились возможности заключения срочных трудовых договоров.
С 1 октября усилился контроль за доходами иностранных работников: ФНС передает соответствующие сведения в МВД, в том числе данные о выплатах по расчетам страховых взносов и доходах самозанятых иностранцев.
Для работодателя это не просто новые пункты в законодательстве. Это повод проверить кадровые документы, порядок учета рабочего времени, расчеты с сотрудниками и процессы взаимодействия с иностранными работниками.
Успела ли ваша компания адаптироваться к новым правилам?
Разберем, что изменилось, какие действия стоит предпринять кадровику и бухгалтеру и где оперативно находить ответы на возникающие вопросы.
1. С 1 октября 2026 года ФНС передает в МВД сведения о доходах иностранных работников
Одно из наиболее значимых нововведений касается работодателей, привлекающих иностранных граждан.
С октября налоговые органы передают в МВД сведения о доходах иностранцев, работающих в России. Информация формируется на основании расчетов по страховым взносам, а сведения о доходах иностранных граждан, применяющих налог на профессиональный доход, — на основании данных приложения «Мой налог». Обмен информацией предусмотрен Федеральным законом от 26 июля 2026 года № 241-ФЗ.
Данные о выплатах передаются ежеквартально, а информация о доходах иностранных самозанятых — за календарный год. Срок передачи предусмотрен законом: не позднее 45 календарных дней после окончания соответствующего отчетного периода.
Новый механизм усиливает межведомственный контроль за доходами иностранных граждан и соблюдением миграционных требований.
Что это означает для работодателя
Если в компании работают иностранные сотрудники, стоит проверить несколько направлений:
Кадровые документы. Убедитесь, что трудовые отношения оформлены корректно, а сведения о сотрудниках актуальны.
Расчеты и отчетность. Проверьте корректность начисления выплат и отражения вознаграждений в расчетах по страховым взносам.
Работа с иностранными самозанятыми. Пересмотрите порядок оформления договоров, приемки услуг и подтверждения выплат.
Миграционный учет. Проверьте документы, разрешающие работу и пребывание в России, а также соблюдение требований, применимых к конкретному сотруднику.
Взаимодействие с контролирующими органами. Определите, кто в компании отвечает за получение уведомлений и подготовку пояснений.
Важно понимать: сама передача сведений не означает автоматического нарушения со стороны работодателя. Однако расхождения в документах, выплатах и отчетности могут потребовать дополнительных объяснений и проверки.
Практический совет: не ограничивайтесь проверкой трудовых договоров. Сопоставьте кадровые данные с начислениями и отчетностью, а также назначьте ответственного за контроль документов иностранных работников.
2. Сверхурочная работа: лимит увеличен до 240 часов в год
С 1 сентября 2026 года изменились правила привлечения сотрудников к сверхурочной работе. Максимальную продолжительность сверхурочной работы разрешили увеличить со 120 до 240 часов в год при соблюдении установленных законом условий.
Однако новый лимит не применяется автоматически ко всем работодателям. Для его использования необходимо предусмотреть соответствующее условие в коллективном договоре или отраслевом (межотраслевом) соглашении, распространяющемся на работодателя. Для отдельных категорий работников действуют специальные ограничения.
Как теперь оплачивать сверхурочные
Порядок оплаты зависит от количества часов, отработанных сверх установленной продолжительности рабочего времени.
Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере.
Последующие часы в пределах первых 120 часов за год оплачиваются не менее чем в двойном размере.
Начиная со 121-го часа сверхурочной работы каждый час оплачивается не менее чем в двойном размере.
При этом сохраняются другие требования трудового законодательства, включая ограничения по продолжительности сверхурочной работы в течение дня и правила привлечения работников к такой работе.
Для сотрудников, отработавших более 120 часов сверхурочно за год, предусмотрена возможность получить дополнительный день освобождения от работы для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.
Что нужно сделать кадровику и бухгалтеру
Проверить, предусмотрена ли возможность увеличения годового лимита в применимых к компании документах.
Пересмотреть систему учета сверхурочных часов и убедиться, что она позволяет контролировать годовой показатель по каждому сотруднику.
Проверить алгоритмы расчета повышенной оплаты труда.
Обновить локальные документы и внутренние инструкции, если это необходимо.
Организовать контроль за предоставлением дополнительного дня для диспансеризации сотрудникам, имеющим на него право.
Почему нельзя откладывать проверку? Ошибки в учете сверхурочных часов приводят не только к неправильным начислениям, но и к риску трудовых споров. Особенно важно проверить ситуацию, когда сотрудник приближается к годовому лимиту или уже превысил отметку в 120 часов.
3. Испытательный срок: новые гарантии для женщин с детьми до трех лет
С 1 сентября 2026 года расширен перечень случаев, когда испытание при приеме на работу устанавливать запрещено.
Теперь нельзя устанавливать испытательный срок женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Ранее соответствующее ограничение распространялось на женщин с детьми до полутора лет.
Изменение внесено Федеральным законом от 9 апреля 2026 года № 91-ФЗ.
Что проверить работодателю
При оформлении новых сотрудников кадровой службе необходимо учитывать обновленные требования статьи 70 ТК РФ.
Рекомендуется:
проверить шаблоны трудовых договоров;
обновить памятки и инструкции по приему сотрудников;
исключить условия об испытании в случаях, когда закон запрещает его устанавливать;
проинструктировать специалистов, которые оформляют прием на работу.
Важно: отсутствие условия об испытании в трудовом договоре означает, что сотрудник принят без испытательного срока. Нельзя рассчитывать на то, что незаконное условие впоследствии удастся исправить без последствий.
Практический вывод: если в компании используются типовые договоры, проверьте их до следующего приема на работу. Одна неактуальная формулировка может стать причиной претензий со стороны работника или контролирующих органов.
4. Срочные трудовые договоры в МСП: лимит увеличен до 70 работников
Еще одно изменение касается работодателей — субъектов малого предпринимательства.
С 1 сентября 2026 года расширены возможности заключения срочных трудовых договоров по соглашению сторон с работниками организаций малого бизнеса. Предельная численность работников для применения соответствующего основания увеличена с 35 до 70 человек.
Это дает дополнительную гибкость компаниям, которые соответствуют установленным законом критериям.
Что это меняет для малого бизнеса
Работодателям, которые ранее не могли использовать это основание из-за численности персонала, стоит повторно оценить кадровые возможности.
Но увеличение лимита не означает, что теперь любой работодатель вправе заключать срочные договоры со всеми сотрудниками без дополнительных условий.
Необходимо учитывать статус субъекта малого предпринимательства, численность работников и требования трудового законодательства. Кроме того, соответствующее основание предполагает соглашение сторон: новый лимит не отменяет требований к законности оформления срочного трудового договора.
Что проверить кадровику
Актуальный статус компании как субъекта малого предпринимательства.
Численность работников и соответствие установленным критериям.
Основание для заключения срочного договора.
Формулировки в договоре и срок его действия.
Соблюдение требований к прекращению трудовых отношений.
Не стоит переводить всех работников на срочные договоры только потому, что законодательство предоставило дополнительные возможности. В каждом случае нужно проверить, подходит ли выбранное основание для конкретных трудовых отношений.
5. Чек-лист работодателя: что сделать после кадровых изменений 2026 года
Чтобы не упустить важные требования, используйте короткий план проверки.
Документы и процессы, которые стоит проверить в первую очередь:
Шаблоны трудовых договоров и документы о приеме на работу.
Правила учета рабочего времени и сверхурочных часов.
Порядок расчета повышенной оплаты сверхурочной работы.
Коллективный договор и применимые отраслевые соглашения.
Порядок предоставления дополнительного дня для диспансеризации.
Документы и отчетность по иностранным работникам.
Порядок работы с иностранными самозанятыми.
Основания для заключения срочных трудовых договоров.
Внутренние инструкции кадровой службы и бухгалтерии.
После проверки назначьте ответственных за внесение изменений и определите сроки выполнения задач. Это поможет избежать ситуации, когда кадровые документы уже обновили, а учет рабочего времени или расчет зарплаты продолжают работать по старым правилам.
6. Как кадровику и бухгалтеру успевать за изменениями законодательства
Кадровые изменения редко существуют отдельно от бухгалтерии. Новые требования влияют на оформление документов, начисление выплат, учет рабочего времени, отчетность и взаимодействие с государственными органами.
При этом законодательство меняется постоянно, а разобраться в каждой поправке самостоятельно бывает непросто. Поиск актуальной нормы, проверка даты вступления в силу, анализ исключений и подготовка документов могут занимать часы, которые нужны для текущей работы.
Поэтому специалистам важно иметь под рукой не только тексты законов, но и практические разборы, готовые решения и инструменты для ежедневных задач.
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Не откладывайте профессиональное развитие на потом. Кадровые изменения, новые требования к отчетности и другие законодательные новшества требуют постоянного внимания. Чем быстрее вы находите проверенную информацию и применяете ее в работе, тем проще контролировать процессы и избегать досадных ошибок.
Итоги
Кадровые изменения 2026 года затрагивают сразу несколько направлений: контроль доходов иностранных работников, сверхурочную работу, прием сотрудников и оформление срочных трудовых договоров.
Работодателям важно проверить внутренние документы, порядок начисления выплат, учет рабочего времени и соблюдение специальных требований к отдельным категориям работников.
А кадровикам и бухгалтерам — своевременно получать информацию об изменениях и разбираться в том, как применять новые нормы на практике.
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