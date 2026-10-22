Кадровые изменения в 2026 году: что проверить работодателям с октября и как не пропустить важные поправки

Осень 2026 года принесла работодателям сразу несколько важных изменений в трудовом и миграционном законодательстве. С 1 сентября изменились правила сверхурочной работы, расширился запрет на испытательный срок для женщин с маленькими детьми, а для малого бизнеса увеличились возможности заключения срочных трудовых договоров.

С 1 октября усилился контроль за доходами иностранных работников: ФНС передает соответствующие сведения в МВД, в том числе данные о выплатах по расчетам страховых взносов и доходах самозанятых иностранцев.

Для работодателя это не просто новые пункты в законодательстве. Это повод проверить кадровые документы, порядок учета рабочего времени, расчеты с сотрудниками и процессы взаимодействия с иностранными работниками.

Успела ли ваша компания адаптироваться к новым правилам?

Разберем, что изменилось, какие действия стоит предпринять кадровику и бухгалтеру и где оперативно находить ответы на возникающие вопросы.