Скидка к тарифу взносов на травматизм в 2027 году: как получить и когда подать заявление

По общему правилу заявление подают не позднее 1 ноября 2026 года. Поскольку эта дата выпала на воскресенье, ряд территориальных органов СФР принимает документы до 2 ноября включительно. Но перенос срока прямо не предусмотрен Правилами, поэтому безопаснее подать заявление заранее, не позднее 30 октября 2026 года.
Кто может получить скидку на взносы на травматизм
Скидку к страховому тарифу могут получить страхователи, которые одновременно выполняют условия, установленные постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 № 524.
Срок деятельности. Организация должна вести финансово-хозяйственную деятельность не менее трех лет с даты государственной регистрации до года, на который рассчитывается скидка.
Отсутствие задолженности. На день подачи заявления у страхователя не должно быть недоимки по взносам на травматизм, а также пеней и штрафов, начисленных по итогам камеральных или выездных проверок.
Отсутствие отдельных страховых случаев со смертельным исходом. Скидку не установят, если в предшествующем финансовом году произошел страховой случай со смертельным исходом не по вине третьих лиц.
Сведения об охране труда. Учитываются данные о результатах специальной оценки условий труда (СОУТ) и обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах.
Показатели травматизма. Показатели страхователя за предшествующие три года должны соответствовать критериям для предоставления скидки.
Как рассчитывают скидку к страховому тарифу
Размер скидки может достигать 40 процентов установленного страхового тарифа. Конкретную величину определяет СФР по методике, предусмотренной нормативными актами.
При расчете фонд учитывает три показателя:
отношение суммы страхового обеспечения по страховым случаям к начисленным страховым взносам;
количество страховых случаев на 1 000 работающих;
количество дней временной нетрудоспособности на один страховой случай с учетом исключений, предусмотренных Правилами.
Чтобы получить скидку, все три показателя страхователя должны быть ниже значений по его основному виду экономической деятельности. СФР также проверяет соблюдение остальных обязательных условий.
Для скидки на 2027 год используют данные за 2023–2025 годы. Показатели по видам экономической деятельности на 2027 год утверждены приказом СФР от 25.05.2026 № 633.
Важно: скидка не предоставляется автоматически. Работодатель должен самостоятельно подать заявление, а СФР — рассмотреть его и принять решение.
Когда подать заявление на скидку в 2027 году
Согласно пункту 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 № 524, заявление подают не позднее 1 ноября текущего года.
В 2026 году 1 ноября приходится на воскресенье. Некоторые территориальные отделения СФР сообщают, что принимают заявления до 2 ноября включительно. Однако Правила прямо не предусматривают перенос срока.
Дата
Что происходит
До 30 октября 2026 года
Рекомендуемый срок подачи заявления — чтобы избежать риска пропуска дедлайна
1 ноября 2026 года
Общий срок подачи заявления по пункту 7 Правил № 524
2 ноября 2026 года
Дата, до которой ряд отделений СФР принимает заявления, поскольку 1 ноября — воскресенье
Не позднее 1 декабря 2026 года
СФР принимает решение об установлении или отказе в скидке
С 1 января 2027 года
При положительном решении применяется новый тариф
Поэтому надежнее направить документы не позднее 30 октября 2026 года. Так работодатель избежит риска пропуска срока из-за технических сбоев, ошибок при отправке или различий в порядке приема документов отделениями фонда.
Как подать заявление в СФР
Для оформления скидки используют форму заявления, утвержденную приказом СФР от 27.11.2024 № 2250.
Подать документы можно:
через портал госуслуг — с усиленной квалифицированной электронной подписью;
лично в территориальном органе СФР по месту регистрации страхователя;
через МФЦ, если услуга доступна в конкретном центре;
почтовым отправлением.
Перед отправкой проверьте актуальную форму заявления и порядок предоставления услуги на официальном сайте СФР.
Сохраните подтверждение подачи: дату обращения и квитанцию или иной документ, подтверждающий отправку. Это поможет доказать соблюдение срока, если возникнут вопросы.
Что проверить перед подачей заявления
Перед отправкой бухгалтеру или специалисту по охране труда стоит убедиться, что организация соответствует всем условиям для скидки.
Что проверить
Требование для скидки на 2027 год
Что сделать бухгалтеру
Срок деятельности
Организация ведет деятельность не менее трех лет с даты госрегистрации
Проверить дату регистрации в ЕГРЮЛ
Задолженность
Нет недоимки по взносам на травматизм, пеней и штрафов по итогам проверок
Сверить сальдо с СФР, погасить долги при наличии
Страховые случаи
В 2025 году не было страхового случая со смертельным исходом не по вине третьих лиц
Проверить документы по несчастным случаям и профзаболеваниям
Охрана труда
Есть сведения о СОУТ и обязательных медосмотрах
Убедиться, что отчеты и результаты оформлены и актуальны
Показатели травматизма
Показатели за 2023–2025 годы ниже отраслевых значений
Рассчитать показатели и сравнить их с данными приказа СФР от 25.05.2026 № 633
Заявление
Заполнено по форме из приказа СФР от 27.11.2024 № 2250
Проверить реквизиты, ОКВЭД и расчетные данные перед отправкой
Если хотя бы одно условие не выполняется, заявление, вероятнее всего, не даст результата: СФР откажет в установлении скидки.
Как бухгалтеру не пропустить сроки и изменения
Дедлайны по взносам, льготам и отчетности регулярно меняются, а ошибка в сроке может стоить компании реальных денег. Чтобы вовремя узнавать о важных инфоповодах и сразу понимать порядок действий, бухгалтеру нужны не только новости, но и рабочие инструменты.
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Не откладывайте подачу заявления на последний день. Проверьте условия, подготовьте документы и направьте их в СФР заблаговременно, чтобы снизить расходы на взносы на травматизм в 2027 году.