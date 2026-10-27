Скидка к тарифу взносов на травматизм в 2027 году: как получить и когда подать заявление

Как рассчитывают скидку к страховому тарифу

Размер скидки может достигать 40 процентов установленного страхового тарифа. Конкретную величину определяет СФР по методике, предусмотренной нормативными актами.

При расчете фонд учитывает три показателя:

отношение суммы страхового обеспечения по страховым случаям к начисленным страховым взносам;

количество страховых случаев на 1 000 работающих;

количество дней временной нетрудоспособности на один страховой случай с учетом исключений, предусмотренных Правилами.

Чтобы получить скидку, все три показателя страхователя должны быть ниже значений по его основному виду экономической деятельности. СФР также проверяет соблюдение остальных обязательных условий.

Для скидки на 2027 год используют данные за 2023–2025 годы. Показатели по видам экономической деятельности на 2027 год утверждены приказом СФР от 25.05.2026 № 633.

Важно: скидка не предоставляется автоматически. Работодатель должен самостоятельно подать заявление, а СФР — рассмотреть его и принять решение.