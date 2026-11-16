День московского бухгалтера: подарите себе полгода подписки «Клерк» бесплатно!

16 ноября отмечают День московского бухгалтера. К профессиональному празднику «Клерк» дарит бухгалтерам дополнительные 6 месяцев доступа к подписке. Оплатите год Клерк.Системы, Клерк.Школы или комплекта «Система + Школа» — и пользуйтесь целых 18 месяцев!

Акция действует до 22 ноября включительно.

12 + 6 месяцев: платите за год, пользуйтесь полтора

В честь Дня московского бухгалтера «Клерк» подготовил специальное предложение: при оплате годовой подписки вы получаете ещё полгода доступа в подарок.

Предложение распространяется на три варианта:

Клерк.Система — для ежедневной работы бухгалтера, поиска ответов на профессиональные вопросы и использования полезных сервисов.

Клерк.Школа — для обучения, повышения квалификации и освоения новых направлений.

Комплект «Система + Школа» — для тех, кому нужны и рабочие инструменты, и профессиональное обучение.

Таким образом, вместо стандартных 12 месяцев вы получаете 18 месяцев полноценного доступа к выбранной подписке.

Что выбрать: работу, обучение или всё сразу?

Клерк.Система — помощник в ежедневной работе

Подписка объединяет базу решённых вопросов коллег, разборы изменений законодательства, правовую базу, справочники, готовые формы документов и профессиональные сервисы.

В распоряжении бухгалтера также ИИ-консультант с 60 вопросами в месяц, проверка контрагентов по 40 источникам, календарь бухгалтера, конструктор учётной политики и калькуляторы.

Система поможет быстрее находить ответы, разбираться в изменениях законодательства и экономить время на повседневных задачах.

Клерк.Школа — инвестиция в профессиональный рост

В подписку входит полная база онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным доступом и сертификатами. Также доступны персональные учебные треки, закрытые встречи с экспертами и еженедельные вебинары.

Можно изучать налоги, бухгалтерский и кадровый учёт, зарплату, 1С и другие профессиональные направления, осваивать новые навыки и двигаться по карьерной лестнице.

Система + Школа — максимум возможностей для работы и развития

Комплект объединяет все возможности двух подписок. Это удобное решение для бухгалтера, который хочет одновременно пользоваться рабочими инструментами, следить за изменениями законодательства и регулярно повышать квалификацию.

Как получить дополнительные 6 месяцев?

Воспользоваться предложением просто:

Перейдите на страницу подписок «Клерк». Выберите Клерк.Систему, Клерк.Школу или комплект «Система + Школа». Выберите годовой период подписки. Оплатите год — и получите ещё 6 месяцев доступа в подарок.

Важно: акция действует до 22 ноября 2026 года включительно. Клерк.Премиум в предложение 12+6 не входит.

Подарок, который пригодится каждый рабочий день

Бухгалтеру важно постоянно быть в курсе изменений, быстро находить ответы и иметь возможность учиться у практикующих экспертов. Подписка «Клерк» помогает объединить всё это в одном месте.

Ко Дню московского бухгалтера можно получить не просто год доступа к профессиональным инструментам и обучению, а целых полтора года!

Оплатите 12 месяцев и получите ещё 6 в подарок. Акция заканчивается 22 ноября — успейте воспользоваться предложением!

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