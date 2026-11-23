1. Новые ФСБУ: как перестроить бухгалтерский учет и не допустить ошибок

Проблема: привычные правила учета доходов и расходов больше нельзя применять без проверки.

С отчетности за 2027 год организации должны применять два новых федеральных стандарта:

ФСБУ 9/2025 «Доходы» — утвержден приказом Минфина России от 16.05.2025 № 56н;

ФСБУ 10/2026 «Расходы» — утвержден приказом Минфина России от 24.04.2026 № 53н.

Они заменяют ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. ФСБУ 9/2025 также заменяет ПБУ 2/2008.

Для бухгалтера это означает необходимость изучить новые правила признания, оценки и раскрытия информации о доходах и расходах.

Недостаточно просто прочитать тексты стандартов. Нужно понять, как они повлияют на конкретные хозяйственные операции, договоры и учетную политику организации.

Решение на курсе Клерка:

В программе предусмотрен отдельный блок по ФСБУ 9/2025 и 10/2026. Слушатели изучают новые требования и получают шаблоны учетной политики и практические материалы, которые помогут подготовить учет к переходу на новые стандарты.

В результате бухгалтер сможет определить, какие положения учетной политики необходимо пересмотреть и на какие операции обратить особое внимание.