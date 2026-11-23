Разберем, с какими проблемами столкнутся специалисты и как обучение на курсе Клерка «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ» поможет их решить.
1. Новые ФСБУ: как перестроить бухгалтерский учет и не допустить ошибок
Проблема: привычные правила учета доходов и расходов больше нельзя применять без проверки.
С отчетности за 2027 год организации должны применять два новых федеральных стандарта:
ФСБУ 9/2025 «Доходы» — утвержден приказом Минфина России от 16.05.2025 № 56н;
ФСБУ 10/2026 «Расходы» — утвержден приказом Минфина России от 24.04.2026 № 53н.
Они заменяют ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. ФСБУ 9/2025 также заменяет ПБУ 2/2008.
Для бухгалтера это означает необходимость изучить новые правила признания, оценки и раскрытия информации о доходах и расходах.
Недостаточно просто прочитать тексты стандартов. Нужно понять, как они повлияют на конкретные хозяйственные операции, договоры и учетную политику организации.
Решение на курсе Клерка:
В программе предусмотрен отдельный блок по ФСБУ 9/2025 и 10/2026. Слушатели изучают новые требования и получают шаблоны учетной политики и практические материалы, которые помогут подготовить учет к переходу на новые стандарты.
В результате бухгалтер сможет определить, какие положения учетной политики необходимо пересмотреть и на какие операции обратить особое внимание.
2. НДС на ОСНО и УСН: как оценить налоговую нагрузку и не ошибиться в расчетах
Проблема: налоговые правила влияют на стоимость товаров, услуг и финансовый результат компании.
После изменений, вступивших в силу в 2026 году, бизнесу важно учитывать основную ставку НДС 22% и актуальные правила применения НДС на УСН.
Для компаний на упрощенной системе налогообложения особенно важно проверять право на освобождение от НДС, условия применения специальных ставок и порядок расчета налоговых обязательств.
Ошибка в оценке налогового режима может повлиять на финансовое планирование, договорные отношения и ценообразование.
Бухгалтеру необходимо не только правильно рассчитать налог, но и объяснить руководителю, как изменения отражаются на экономике бизнеса.
Решение на курсе Клерка:
В программу включен блок по НДС на ОСНО и УСН. Также слушатели получают калькулятор налоговой нагрузки, с помощью которого можно оценить налоговые обязательства и проанализировать финансовые сценарии.
Это поможет заранее определить, какие налоговые факторы необходимо учитывать при планировании деятельности компании.
3. НДФЛ и страховые взносы: как организовать правильные расчеты с сотрудниками
Проблема: бухгалтеру необходимо постоянно контролировать актуальность правил расчета зарплатных налогов.
Расчеты с персоналом требуют внимания к НДФЛ, страховым взносам и взносам на травматизм.
При изменении законодательства важно своевременно проверять применяемые ставки, тарифы, льготы и алгоритмы начислений.
Отдельная сложность — настройки бухгалтерских программ. Даже если специалист знает законодательство, ошибки в настройках могут привести к неправильным расчетам и отчетности.
Решение на курсе Клерка:
Курс включает отдельные темы по НДФЛ и страховым взносам. Слушатели смогут систематизировать знания, разобраться в актуальных правилах и уделить внимание практическому применению требований законодательства.
Это особенно важно для бухгалтеров по зарплате и главных бухгалтеров, которые отвечают за корректность расчетов и отчетности.
4. Кадровые документы: как проверить готовность работодателя к 2027 году
Проблема: изменения законодательства могут потребовать пересмотра кадровых документов и внутренних процедур.
Подготовка к новому году не должна ограничиваться бухгалтерией.
Работодателям необходимо контролировать требования к оплате труда, МРОТ, индексации заработной платы, учету рабочего времени и оформлению трудовых отношений.
Также важно следить за обязанностями по воинскому учету и требованиями к обработке персональных данных сотрудников.
При этом не каждое из перечисленных направлений предполагает новое требование именно с 1 января 2027 года. Работодателю необходимо проверять действующие нормы и своевременно учитывать законодательные изменения.
Решение на курсе Клерка:
В программу включены кадровые темы и практические шаблоны документов. Они помогут специалистам систематизировать требования, проверить внутренние процессы и определить, какие документы требуют актуализации.
Это позволит организовать совместную работу бухгалтерии и HR-службы при подготовке компании к новому году.
5. Работа с ФНС и маркетплейсами: как разобраться в налоговых требованиях
Проблема: бухгалтеру приходится учитывать не только изменения налогов, но и особенности взаимодействия с налоговыми органами и цифровыми площадками.
Компаниям необходимо правильно оформлять операции, формировать отчетность и контролировать исполнение налоговых обязательств.
Дополнительные вопросы возникают у организаций, работающих с маркетплейсами: нужно корректно отражать доходы и расходы, учитывать расчеты с площадками и анализировать документы.
Бухгалтеру важно понимать, как такие операции отражаются в учете и какие документы подтверждают хозяйственные операции.
Решение на курсе Клерка:
В программе предусмотрены темы по налоговому администрированию, взаимодействию с ФНС и работе с маркетплейсами.
Слушатели смогут систематизировать знания по этим направлениям и разобраться в вопросах, которые возникают в практической работе.
6. Искусственный интеллект и персональные данные: как использовать цифровые инструменты с учетом требований законодательства
Проблема: цифровизация бухгалтерии и бизнеса создает новые вопросы по использованию информации и защите данных.
Искусственный интеллект помогает автоматизировать отдельные задачи, работать с документами и ускорять обработку информации.
Но использование цифровых инструментов требует понимания ограничений, связанных с конфиденциальностью, персональными данными и законодательными требованиями.
Нельзя без проверки загружать в сторонние сервисы документы с персональными и конфиденциальными сведениями сотрудников или клиентов.
Кроме того, компаниям важно следить за законодательным регулированием искусственного интеллекта и оценивать применимость конкретных требований к своей деятельности.
Решение на курсе Клерка:
В программу включены темы по искусственному интеллекту и защите персональных данных.
Это позволит познакомиться с соответствующими вопросами и разобраться, на что обращать внимание при использовании цифровых инструментов в работе.
7. Нет единого плана подготовки: как организовать работу всей компании
Проблема: даже если бухгалтер знает о новых требованиях, внедрение изменений зависит от нескольких подразделений.
Главный бухгалтер отвечает за учетную политику и отчетность, бухгалтерия — за расчеты и первичные документы, HR — за кадровые процессы, а руководитель — за организацию работы компании.
Если каждый специалист изучает изменения самостоятельно, возникает риск несогласованных действий и дублирования задач.
В результате подготовка затягивается, а важные вопросы могут остаться без ответственного исполнителя.
Решение на курсе Клерка:
В программу входят карта налоговой реформы, чек-листы и дорожная карта компании на 2027 год.
Эти инструменты помогут систематизировать изменения, определить приоритетные задачи и распределить ответственность между бухгалтерией, финансами, HR и руководством.
Таким образом, курс помогает не просто изучить законодательные изменения, а выстроить последовательный план подготовки организации.
Что входит в курс «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ»
Программа объединяет несколько направлений, которые необходимы специалистам для подготовки к 2027 году.
Направление
Что изучается
Бухгалтерский учет
ФСБУ 9/2025 и 10/2026
НДС
НДС на ОСНО и УСН
Налоговые расчеты
НДФЛ и страховые взносы
Налоги бизнеса
Налог на прибыль и имущественные налоги
Налоговое администрирование
Взаимодействие с ФНС
Цифровая торговля
Работа с маркетплейсами
Кадры
Кадровые изменения и воинский учет
Цифровые технологии
Искусственный интеллект и защита персональных данных
Помимо учебных материалов, слушатели получают практические инструменты:
карту налоговой реформы 2027 года;
калькулятор налоговой нагрузки;
шаблоны учетной политики;
чек-листы;
кадровые шаблоны;
практические материалы;
дорожную карту компании.
Кому подойдет курс по налоговой реформе 2027 года
Обучение рассчитано на специалистов, которым необходимо учитывать законодательные изменения в своей работе.
Кому подойдет
Какую задачу поможет решить обучение
Бухгалтерам
Разобраться в новых ФСБУ и налоговых требованиях
Главным бухгалтерам
Организовать подготовку бухгалтерии и учетной политики
Бухгалтерам по зарплате
Систематизировать знания по НДФЛ и страховым взносам
Бухгалтерам на аутсорсе
Подготовиться к вопросам клиентов об изменениях
Кадровикам
Проверить актуальность кадровых процессов
ИП и владельцам бизнеса
Понять влияние налоговых изменений на деятельность
Руководителям
Распределить задачи между подразделениями
Как проходит обучение
Курс проходит дистанционно, поэтому его можно совмещать с текущей работой.
Параметр
Условия
Формат
Онлайн: видео, конспекты, тесты и практические задания
Продолжительность
1 месяц
Нагрузка
1–2 часа в день
Общение с преподавателями
Онлайн-встречи, чат и ответы на вопросы
Итоговый документ
Удостоверение о повышении квалификации
Объем программы
24 академических часа
Старт обучения
10 декабря 2026 года
После успешного завершения обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. Сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО.
Сколько стоит обучение
На этапе предпродажи действует специальная стоимость:
12 900 ₽ — цена на предпродаже;
19 900 ₽ — стоимость после старта продаж;
экономия — 7 000 ₽, или около 35%.
Актуальные условия оплаты и подробное описание программы доступны на официальной странице курса.
Подготовьтесь к налоговой реформе 2027 года заранее
Новые ФСБУ, налоговые требования и кадровые процессы требуют от специалистов не только знания законодательства, но и умения применять его на практике.
Чтобы подготовить компанию к 2027 году, важно разобраться в новых стандартах, проверить учетную политику, оценить налоговую нагрузку и определить задачи для каждого подразделения.
Курс Клерка «Налоговая реформа — 2027: учет, налоги, кадры, ИИ» объединяет эти направления в одной программе и предоставляет практические материалы для подготовки.
Стоимость на предпродаже — 12 900 ₽ вместо 19 900 ₽.
Не откладывайте подготовку до начала нового отчетного года.