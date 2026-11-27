1. Курсы по НДС, УСН и налоговому учету

Налоговый учет — одно из наиболее важных направлений профессиональной подготовки бухгалтера. Ошибки при расчете НДС, оформлении счетов-фактур и заполнении деклараций могут привести к требованиям налоговой инспекции и дополнительным расходам компании.

Курсы по НДС и УСН помогут разобраться в порядке исчисления налогов, правилах оформления первичных документов и отражении операций в 1С.

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Кому подойдут курсы: бухгалтерам на ОСНО и УСН, специалистам по налоговому учету, индивидуальным предпринимателям и главным бухгалтерам.