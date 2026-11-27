1. Курсы по НДС, УСН и налоговому учету
Налоговый учет — одно из наиболее важных направлений профессиональной подготовки бухгалтера. Ошибки при расчете НДС, оформлении счетов-фактур и заполнении деклараций могут привести к требованиям налоговой инспекции и дополнительным расходам компании.
Курсы по НДС и УСН помогут разобраться в порядке исчисления налогов, правилах оформления первичных документов и отражении операций в 1С.
Какую задачу нужно решить
Подходящий онлайн-курс
Чему научитесь
Рассчитать НДС и подготовить декларацию
Рассчитывать налог, оформлять первичные документы, учитывать НДС в 1С и готовить декларацию
Разобраться с НДС на упрощенной системе налогообложения
Применять ставки, рассчитывать налог, использовать вычеты, оформлять счета-фактуры
Освоить учет НДС в программе 1С
Отражать операции, формировать счета-фактуры, проверять проводки и исправлять ошибки
Подготовить квартальную налоговую отчетность
Соблюдать сроки сдачи отчетности, заполнять формы и контролировать показатели
Изучить изменения налогового законодательства
Разобраться в изменениях налоговых правил, влияющих на учет и отчетность
Кому подойдут курсы: бухгалтерам на ОСНО и УСН, специалистам по налоговому учету, индивидуальным предпринимателям и главным бухгалтерам.
2. Обучение расчету зарплаты и кадровому учету в 1С:ЗУП
Расчет заработной платы, оформление кадровых документов и подготовка отчетности требуют знания трудового законодательства и уверенного владения специализированными программами.
Курсы по зарплате и кадровому учету помогут освоить 1С:ЗУП, разобраться с начислениями, удержаниями, отпусками, больничными и оформлением кадровых событий.
Рабочая задача
Подходящий онлайн-курс
Чему научитесь
Рассчитывать заработную плату в 1С:ЗУП
Выполнять начисления и удержания, рассчитывать отпуска и больничные, формировать отчетность
Оформлять кадровые документы
Оформлять прием, переводы, отпуска и увольнения сотрудников
Вести кадровое делопроизводство и воинский учет
Работать с кадровыми документами, воинским учетом и программой 1С
Правильно рассчитывать отпускные и командировочные
Рассчитывать средний заработок для различных видов выплат
Подготавливать отчетность ЕФС-1
Формировать сведения о трудовой деятельности, стаже и персональных данных
Организовать воинский учет
Оформлять документы, вести карточки сотрудников и контролировать сведения
Учитывать переработки и сменный график
Работать с графиками, учитывать ночные и сверхурочные часы, рассчитывать оплату
Оформлять дистанционную и гибридную работу
Организовывать рабочее время, оформлять документы и рассчитывать оплату труда
Кому подойдут курсы: бухгалтерам по зарплате, расчетчикам, специалистам по кадрам и сотрудникам, которые ведут кадровый учет в 1С:ЗУП.
3. Курсы по ЭДО, маркировке товаров и налоговым проверкам
Электронный документооборот, маркировка продукции и взаимодействие с контролирующими органами становятся важными составляющими работы современного бухгалтера.
Специалисту необходимо знать правила оформления электронных документов, использования электронной подписи, работы с маркированными товарами и подготовки организации к проверкам.
Рабочая задача
Подходящий онлайн-курс
Чему научитесь
Организовать электронный документооборот
Использовать электронную подпись, оформлять юридически значимые документы и организовывать ЭДО
Разобраться в маркировке и прослеживаемости товаров
Работать с маркировкой, 1С, системами «Честный ЗНАК», ЕГАИС и «Меркурий»
Подготовиться к проверкам контролирующих органов
Подготавливать документы, работать с требованиями и защищать интересы организации
Организовать обработку персональных данных
Оформлять согласия, политики и другие документы, соблюдать требования к обработке данных
Снизить налоговые риски при разделении бизнеса
Разбираться в признаках искусственного дробления и налоговых рисках
Кому подойдут курсы: бухгалтерам, кадровикам, специалистам по документообороту, сотрудникам по охране труда и руководителям небольших компаний.
4. Обучение для ИП, самозанятых и специалистов по маркетплейсам
Индивидуальным предпринимателям и компаниям, работающим с самозанятыми или продающим товары на маркетплейсах, необходимо разбираться в налогах, документообороте и финансовом учете.
Отдельные онлайн-курсы помогут освоить учет ИП, разобраться с налогом на профессиональный доход и получить навыки управления продажами на маркетплейсах.
Рабочая задача
Подходящий онлайн-курс
Чему научитесь
Разобраться в налоге на профессиональный доход
Работать с НПД, приложением «Мой налог», чеками и договорами
Снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми
Оформлять сотрудничество и учитывать признаки трудовых отношений
Организовать бухгалтерский и налоговый учет ИП
Разбираться в налоговых режимах, учитывать доходы и расходы, готовить отчетность
Научиться управлять продажами на маркетплейсах
Работать с карточками товаров, аналитикой, рекламой и логистикой
Вести кассовые операции и учет денежных средств
Учитывать наличные и безналичные расчеты, кассовые операции и подотчетные суммы
Кому подойдут курсы: индивидуальным предпринимателям, владельцам малого бизнеса, бухгалтерам на аутсорсе и специалистам по работе с маркетплейсами.
5. Курсы по финансовому и управленческому учету, Excel и аналитике
Современный бухгалтер может не только вести учет и сдавать отчетность, но и участвовать в финансовом планировании компании. Для этого нужны навыки анализа данных, бюджетирования, прогнозирования денежных потоков и подготовки управленческой отчетности.
Онлайн-обучение по финансовой аналитике поможет расширить профессиональные компетенции и подготовиться к переходу на должность финансового специалиста.
Рабочая задача
Подходящий онлайн-курс
Чему научитесь
Организовать управленческий учет
Составлять бюджеты, управленческую отчетность и анализировать расходы
Создавать финансовые модели
Прогнозировать денежные потоки, строить сценарии и оценивать эффективность решений
Автоматизировать работу с таблицами
Использовать формулы, сводные таблицы и инструменты анализа данных
Использовать нейросети и BI в бухгалтерской работе
Анализировать финансовые данные, готовить отчеты и автоматизировать рутинные задачи
Вести учет в строительстве
Учитывать договоры, затраты, первичные документы и незавершенное производство
Освоить учет внешнеэкономической деятельности
Учитывать импорт и экспорт, разбираться в таможенных вопросах и НДС
Разобраться в экспортных операциях
Оформлять экспортные документы, учитывать расчеты и налоги
Научиться участвовать в государственных закупках
Находить тендеры, готовить заявки и работать с контрактами
Развить навыки деловой коммуникации
Управлять стрессом, решать конфликты и выстраивать общение с коллегами
Разобраться в закрытии бизнеса
Готовить документы, проводить расчеты и оформлять отчетность при ликвидации
Изучить профессиональные риски главного бухгалтера
Разбираться в налоговой, административной и уголовной ответственности
Кому подойдут курсы: главным бухгалтерам, финансовым специалистам, экономистам и бухгалтерам, которые хотят развиваться в направлении управленческого учета и финансового анализа.
6. Курсы по бухгалтерской отчетности и ФСБУ
Подготовка бухгалтерской отчетности требует внимательной проверки учетных данных, правильного отражения хозяйственных операций и соблюдения требований федеральных стандартов бухгалтерского учета.
Курсы по отчетности и ФСБУ помогут разобраться в составлении баланса, отчета о финансовых результатах, закрытии отчетного периода и учете расходов.
Рабочая задача
Подходящий онлайн-курс
Чему научитесь
Подготовить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
Формировать отчетность, проверять показатели и выявлять типичные ошибки
Сформировать отчетность в 1С
Закрывать отчетный период, проверять учетные данные и формировать отчетность
Разобраться в федеральных стандартах бухгалтерского учета
Применять стандарты, оценивать активы и обязательства, отражать операции
Изучить правила учета расходов
Разбираться в классификации, признании и оценке затрат, раскрытии информации
Заполнять декларацию 3-НДФЛ и оформлять вычеты
Заполнять декларацию и учитывать вычеты при покупке недвижимости, оплате обучения и продаже имущества
Кому подойдут курсы: бухгалтерам, которые готовят годовую и квартальную отчетность, главным бухгалтерам и специалистам, отвечающим за применение ФСБУ.