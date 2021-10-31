Эти лекции посмотрели 12 000 бухгалтеров. Забирайте записи: про требования ИФНС, проверки, контроль за наличкой, дробление и обесценивание работы бухгалтера

У нас в коллекции больше 130 записей вебинаров. Но есть ТОП-5 тем, которые стали хитами: их посмотрели 12 000 ваших коллег. Снизили на эти вебинары цены до 799 руб. Три чашки кофе или крутая лекция, которая научит защищать себя и компанию? Ответ очевиден. Цены держим до конца недели, успевайте.

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Юрист, который специализируется на работе с претензиями налоговиков, на примерах рассказывает, что отвечать на каждый вид требований из ИФНС. Must have мануал в условиях, когда налоговики заваливают компании требованиями по поводу и без.

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Инсайдерская информация про то, как сейчас на практике проходят проверки и как противостоять ноу-хау инспекторов.

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Банки взбесились и блочат счета компаний и «физиков» за самые безобидные транзакции. В лекции — советы, как избежать блока и что делать, если он все-таки произошел.

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Налоговики забили на поиск однодневок, и стали искать в каждой компании признаки дробления. По каким признакам вас обвинят в схематозе, смотрите в лекции.

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Вечнозеленая тема: директор считает, что вы работаете на налоговую, и зарплату он вам платит чисто из одолжения? С этим реально бороться.

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