Эти лекции посмотрели 12 000 бухгалтеров. Забирайте записи: про требования ИФНС, проверки, контроль за наличкой, дробление и обесценивание работы бухгалтера

У нас в коллекции больше 130 записей вебинаров. Но есть ТОП-5 тем, которые стали хитами: их посмотрели 12 000 ваших коллег. Снизили на эти вебинары цены до 799 руб. Три чашки кофе или крутая лекция, которая научит защищать себя и компанию? Ответ очевиден. Цены держим до конца недели, успевайте.
Получите записи по ссылкам ниже.
1. МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?
Юрист, который специализируется на работе с претензиями налоговиков, на примерах рассказывает, что отвечать на каждый вид требований из ИФНС. Must have мануал в условиях, когда налоговики заваливают компании требованиями по поводу и без.
2. Налоговые проверки 2021: что изменилось и чего ожидать от инспекторов?
Инсайдерская информация про то, как сейчас на практике проходят проверки и как противостоять ноу-хау инспекторов.
3. Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году
Банки взбесились и блочат счета компаний и «физиков» за самые безобидные транзакции. В лекции — советы, как избежать блока и что делать, если он все-таки произошел.
4. Дробление бизнеса-2021: все, что нужно знать бухгалтеру и директору
Налоговики забили на поиск однодневок, и стали искать в каждой компании признаки дробления. По каким признакам вас обвинят в схематозе, смотрите в лекции.
Вечнозеленая тема: директор считает, что вы работаете на налоговую, и зарплату он вам платит чисто из одолжения? С этим реально бороться.