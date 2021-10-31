Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Эти лекции посмотрели 12 000 бухгалтеров. Забирайте записи: про требования ИФНС, проверки, контроль за наличкой, дробление и обесценивание работы бухгалтера

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

У нас в коллекции больше 130 записей вебинаров. Но есть ТОП-5 тем, которые стали хитами: их посмотрели 12 000 ваших коллег. Снизили на эти вебинары цены до 799 руб. Три чашки кофе или крутая лекция, которая научит защищать себя и компанию? Ответ очевиден. Цены держим до конца недели, успевайте.

Получите записи по ссылкам ниже.

1. МАСТЕР-КЛАСС. Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?

Юрист, который специализируется на работе с претензиями налоговиков, на примерах рассказывает, что отвечать на каждый вид требований из ИФНС. Must have мануал в условиях, когда налоговики заваливают компании требованиями по поводу и без.

Забрать запись вебинара.

2. Налоговые проверки 2021: что изменилось и чего ожидать от инспекторов?

Инсайдерская информация про то, как сейчас на практике проходят проверки и как противостоять ноу-хау инспекторов.

Забрать запись вебинара.

3. Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году

Банки взбесились и блочат счета компаний и «физиков» за самые безобидные транзакции. В лекции — советы, как избежать блока и что делать, если он все-таки произошел.

Забрать запись вебинара.

4. Дробление бизнеса-2021: все, что нужно знать бухгалтеру и директору

Налоговики забили на поиск однодневок, и стали искать в каждой компании признаки дробления. По каким признакам вас обвинят в схематозе, смотрите в лекции.

Забрать запись вебинара.

5. Обесценивание работы бухгалтера клиентом: что делать?

Вечнозеленая тема: директор считает, что вы работаете на налоговую, и зарплату он вам платит чисто из одолжения? С этим реально бороться.

Забрать запись вебинара.

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Платформа «Клерк 365»
Платформа «Клерк 365»
Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога