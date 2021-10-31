Отвечаем на вопросы читателей за день. Посмотрите на трудовые будни экспертов «Клерк.Консультаций»

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Вот дайджест ответов консультантов за прошлые сутки. Экспорт и пожертвования, договоры и льготы, штрихкоды и СНИЛСы. Нашему пулу экспертов любой вопрос по плечу.

Вопрос:

Руководитель компании на ОСН (компания занимается деятельностью, необлагаемой НДС и экспортом товара) хочет взять автомобили в лизинг и сдавать их в субаренду. Может ли компания это делать без соответствующего ОКВЭДа? Какие риски и налоговые последствия ждут?

Ответ эксперта: Коммерческая организация может заниматься любой не запрещенной законом деятельностью. Поэтому никто не может запретить сдавать в субаренду лизинговые автомобили, кроме самой лизинговой компании... Читать далее>>>

Вопрос: БФ получает от ООО в виде пожертвования лекарства, далее БФ в виде благотворительности передает лекарства нуждающимся физлицам , либо в больницы, другие Благотворительные фонды, возможно в АНО. Как лучше оформить документами данные хоз.операции? 1) Договор пожертвования от ООО к БФ + акт приемки-передачи лекарств (акта достаточно? Или все-таки использовать унифицированные формы документов?). 2) Заявление от физлица на получения помощи (лекарств). 3) Решение руководителя БФ об оказании помощи. 4) Акт оказания помощи (акт приемки-передачи лекарств физлицу). Если передача больницам и/или НКО то: 1) Договор пожертвования от ООО к БФ акт приемки-передачи лекарств 2) Договор пожертвования от БФ в пользу больницы и/или другой НКО + акт приемки-передачи лекарств. Акта приемки-передачи лекарств достаточно? Или все-таки использовать унифицированные формы документов (ТТН, ТН)? Про ст. 74 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» в курсе. Больницу, созданную в форме учреждения, рассматриваю, как НКО.

Ответ эксперта: Вы все верно написали в части документооборота. И унифицированные формы в вашем случае использовать не надо. Товарные накладные применяются при оформлении продажи товара, а у вас продажи нет. Поэтому оформлять прием/передачу имущества, передаваемого или получаемого в рамках благотворительной деятельности правильнее актами. Но если вы будете передавать лекарства больницам, они могут потребовать товарную накладную, потому что у них так построен документооборот... Читать далее>>>

Вопрос:

Организация занимается размещением и обслуживанием микромаркетов. Микромаркет-это система автоматизированной торговли продуктами питания и горячими напитками в организациях с пропускной системой. Устанавливается холодильник, стеллажи для штучного товара, кофейный автомат, терминал оплаты, микроволновка и зона приема пищи( столы, стулья). Для установки микромаркета используется договор на размещение микромаркета, то есть не услуг питания и не на розничную торговлю.

В связи с тем, что в этом году выручка приближается к лимиту УСН, у нас есть желание воспользоваться льготой по НДС для общепита.

ОКВЭД 47.11.3 является основным, но и 56 ОКВЭД зарегистрирован.

Можно ли нам заявиться на общепит, если подать подтверждение деятельности за 2021 по 56 ОКВЭДу? К общепиту можно отнести кофейную машину, наличие микроволновки и зону питания, но смущает, что товар полностью покупной (салаты, горячие блюда, снеки).

Ответ эксперта: Подтверждение вида деятельности в ФСС никоим образом не влияет на определение вашего деятельности для целей налогообложения. Да и для других целей тоже. Для определения деятельности как общественное питание, надо соответствовать требованиям ГОСТов (это единственные документы, дающие определения). Их два — ГОСТ 31985-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Термины и определения и ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования... Читать далее>>>

Вопрос:

ООО на период выполнения контракта, на строительный объект, нужен человек, который выполнял бы функции производителя работ. Возможно ли привлечь ИП с заключением договора оказания услуг по организации производства работ на конкретном объекте на период его строительства. Условие — ООО должно предоставить приказ о назначении ответственного по производству работ заказчику. Какие критерии в договоре об оказании услуг нужно соблюсти, чтобы он не был переквалифицирован в трудовой договор. При подписании документов какой статус ставить ИП: представитель исполнителя или ответственный за производство работ?

Ответ эксперта: Должностные обязанности и требования к квалификации производителя работ (прораба) указаны в разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности» утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 № 188 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих. И, согласно этому нормативно-правовому акту, прораб является непосредственным руководителем выполняемых работ на строительной площадке (или нескольких площадках) и несет как административную, так и материальную (а бывает, что и уголовную ответственность) за качество этих работ... Читать далее>>>

Вопрос:

Покупатель оплачивает поставщику аванс за товар, в договоре поставки прописана ответственность за несвоевременную поставку товара. Нужно ли дополнительно прописывать ответственность за несвоевременный возврат аванса? Прочитанные мной комментарии говорят о том, что предъявить одновременно и то, и другое поставщику нельзя. Это верно?

Ответ эксперта: Написать. «В случае нарушение поставки более чем на 60 дней (можете свои написать) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от заказа (договора), потребовать возврата аванса в течение 7 дней с момента отказа от заказа, а также потребовать пени/штраф и т. д.»... Читать далее>>> Вопрос:

Организация выполняет электромонтажные работы. Была закупка материала на объект, который не закрыт в этом квартале. Нужно ли вести 20 счет в разрезе договоров и списывать материал по договорам (объектам) или можно котловым методом?

Ответ эксперта: При выполнении монтажных работ организация имеет право, закрепив это в своей учетной политике, применять или позаказный, или котловой метод расчета фактической себестоимости выполняемых работ. Котловой метод может быть оптимальным при достаточно большом количестве заказов за месяц (несколько десятков) и относительно небольшом сроке их выполнения (несколько дней). Однако и в этом случае, если срок выполнения заказа переходит на следующий месяц, в учете могут возникнуть затраты на незавершенное производство... Читать далее>>>

Вопрос:

Условно назовем товар «масло». Надо было закупить 4-х литрового 1 шт., а 1-но литрового — 2 шт. Поставщик предложил закупить 1 шт. литрового и 1 шт. 4-х литрового, а еще одно литровое он даст в подарок к 4-х литровому. В накладной поставщик пишет отдельно масло 1л и его цену, и масло 4л + 1л (Акция 4 + 1) и их цену. Можно ли продать литровое масло отдельно от 4-х литрового. Товар акцизный. Продаем и вносим в склад по штрих-коду. Не могу сообразить как внести эту «парочку».

Ответ эксперта: Продать отдельно вы можете. Насколько я понимаю, штрих-код — это защита от подделки, а не разрешение на продажу товара. И штрих-коды ставятся на каждую канистру, т. е. единого на две канистры не может быть... Читать далее>>>

Вопрос:

Сотрудник работает в организации с 2016 г. С ноября 2019 г. по сентябрь 2021 г. он находился в отпуске за свой счет. С прошлых периодов у него накопилось 35 дней основного отпуска и сейчас он хочет использовать 28 дней. Подскажите, пожалуйста, какой период брать для расчета среднего заработка, ведь за последние 2 года у него не было начислений.

Ответ эксперта: Обратимся к Постановлению Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». В пункте 6 написано: В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период или за период, превышающий расчетный период, либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за предшествующий период, равный расчетному... Читать далее>>>

Вопрос:

В организации у ген. директора поменялся номер СНИЛС в мае, из ПФР пришло письмо с тем, что не сдали в том месяце форму СЗВ-ТД с «увольнением». А мы ее не увольняли. И смена СНИЛС не является кадровым мероприятием. Пытаются нас оштрафовать за несданный отчет. Правомерно ли требование ПФР?