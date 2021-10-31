Некоммерческие организации: регистрация, учет, отчетность 2021-2022. За что закроют вашу НКО: важное для бухгалтеров

Изменений для НКО было в последнее время много, поэтому мы сделали понятную инструкцию, которая поможет вам не утонуть в специфике некоммерческих организаций.

Некоммерческие организации широко распространены, но многие почти ничего не знают об особенностях законодательства в этой области.

Да, НКО не запрещено вести вести предпринимательскую деятельность для извлечения дохода. Но это должно быть предусмотрено их уставами и служить достижению целей, ради которых НКО создана. Как составить документы и вести учет, чтобы проверяющие не прикопались? Ответы — в нашем курсе.

Учет у НКО — действительно сложная тема. Но мы сделали курс, который будет вашим помощником. Обучение на курсе полностью дистанционно, в конце получите сертификат. Записывайтесь.

Собрали в курсе самое важное:

о видах и категориях НКО;

о правилах их работы;

о налоговом и бухгалтерском учете в НКО;

об отчетности.

Чему научитесь

правильно выбирать форму и регистрировать НКО

работать без нарушений закона

вести учет и сдавать отчетность

работать с целевым капиталом

правильно проводить кассовые операции и работать с ККТ в НКО

Кому подойдёт этот курс

Бухгалтерам

Именно вам разбираться в таком сложном виде учета. И вам готовить отчетность. И оправдываться за штрафы. Подготовьтесь на нашем курсе, чтобы избежать проблем в работе.

Директорам НКО

Узнаете, что сделать, чтобы вашу НКО не закрыл Минюст. Курс сделан простым языком. Но там информация, без которой вам не обойтись.

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