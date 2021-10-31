Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: зимняя резина, экспорт, иностранцы, новые платежки, блокировка счета и алкоголь для банкета

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Организация владеет автомобилем на правах собственника. Купило зимний комплект шин. Стоимость более 40 тыс. рублей. Планируемый срок использования — более года.

Как учитывать данный комплект:

Включить в стоимость основного средства (автомобиля)?

Как отдельное основное средство?

Или можно списать стоимость сразу на издержки производства в момент передачи в эксплуатацию?

Ответ эксперта: Зимние шины для автомобиля предназначены для использования в холодное время года, ориентировочно с ноября по март. Они не улучшают технические свойства автомобиля и не увеличивают срок его полезного использования. Их применение гарантирует лучшее сцепление и сокращённый тормозной путь на холодных, мокрых, заснеженных и обледенелых дорожных покрытиях, что позволяет обеспечить лучшую управляемость и эффективное торможение. Приобретенный комплект шин (их гарантийный срок не превышает, в основном, пяти лет) оптимально, по нашему мнению, как и другие запасные части к автомобилю, приходовать, независимо от их стоимости, на балансовом счете 10 «Материалы»... Читать далее>>>

Вопрос:

Можно ли оставить сотрудника — гражданина РФ по трудовому договору или перевести на ГПХ. Он работает удаленно в Эстонии и имеет статус нерезидент (для налогообложения).

И как заполнять 6-НДФЛ и 2-НДФЛ? Страховые взносы по таким сотрудникам надо начислять и уплачивать?

Ответ эксперта: Если работник налоговый нерезидент, то работодатель не является налоговым агентом по НДФЛ, потому что налог не удерживается из доходов физлица. Поэтому в отчетности по НДФЛ такие доходы никак не указываются... Читать далее>>>

Вопрос:

Компания реализует продукцию на экспорт в Республику Беларусь, по договоренности в случае приобретения определенного объема продукции (на определенную сумму) мы предоставляем им премию в размере 2% от приобретенной продукции, оформляем акт о предоставлении премии и выплачиваем ее. Вопрос: являются ли данные выплаты расходами уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль? В этой ситуации что с налогом НДС кто является его плательщиком (обе организации на общей системе налогообложения)?

Ответ эксперта: В расходы по налогу на прибыль включаете как внереализационные расходы (пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК). НДС выплата премии не облагается, потому что это не реализация товаров, работ или услуг. По крайней мере по российским законам. А что будет у белорусского покупателя по их законам, им самим виднее... Читать далее>>>

Вопрос:

Физлицо продало ком. недвижимость и хочет заплатить 13-15% НДФЛ и подать декларацию 3-НДФЛ. Но проблема в том, что данная недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности (УСН-6%). Если отражать, как продажу ИП есть риск превысить лимит по УСН. Насколько велика вероятность того, что налоговая отнесет данную продажу к доходу по УСН?

Ответ эксперта: Если на момент продажи ИП еще был ИП, то вариантов уплатить НДФЛ нет. Чтобы уйти от превышения лимита, можно деньги получать частями. Конец года близко, часть денег можно получить в 2022 году... Читать далее>>>

Вопрос:

НКО проводит встречу «выпускников», что относится к уставной деятельности. В формате встречи — банкет, кроме всего прочего. Как правильно купить алкоголь для проведения банкета? Можем ли просто купить в каком-нибудь Метро, например, или нужно «заказать организацию банкетного обслуживания» у кого-то? Есть ли какие то ограничения, требования по документам или еще какие то особенности, связанные с алкоголем? Возможно, есть рекомендации с ссылками на законодательство?

Ответ эксперта: Алкоголь вам надо покупать в рознице. Оптом вам его и не продадут, потому что у вас лицензии на продажу алкоголя нет. Организации могут закупать алкоголь в рознице для внутренних нужд, например, для представительских расходов... Читать далее>>>

Вопрос:

Кто-нибудь уже заполнял платежки по-новому при добровольной уплате задолженности? В поле 106 нужно ставить ЗД, а в 107 что поставить при добровольной уплате НДС за 2 квартал 2018 г.? Если ставлю КВ.02.2018, то 1С выдает ошибку. Рекомендует ставить «Платеж по конкретной дате». Тогда непонятно какую дату ставить.

Ответ эксперта: Я в таких случаях иду проверять на сайт ФНС в сервис заполнения платежных поручений, поскольку получателем будут они. Сервис спокойно дает заполнить поле периодом квартал. Он предлагает варианты на выбор и там есть такой вариант. Так что непонятно, почему 1С предлагает только такой вариант... Читать далее>>>

Вопрос:

ООО1 находится в процессе ликвидации и прилетел штраф, а р/с нет, можно другой ООО2 оплатить за нас штраф?

Ответ эксперта: Оплатить налоговый штраф третье лицо может. Но если это ваша же организация, которая будет работать вместо ликвидируемой, то лучше лишний раз так отношения не светить. А то это будет дополнительным доказательством, что эта организация правопреемник, если возникнут неприятности со старой компанией... Читать далее>>>

Вопрос:

Банк ВТБ заблокировал счет по 115-фз и запросил документы. Документы предоставили, но банк они не устроили и банк попросил закрыть счет. Других счетов у организации нет, была предоставлена справка из ИФНС об отсутствие других открытых счетов. В других банках отказывают в открытие р/с, было принято решение закрывать р/с на контрагента. Были предоставлены документы о взаимоотношениях с контрагентом, также в самом ВТБ были с этим контрагентом расчеты, но банк отказал в закрытие счета. Как быть в данной ситуации?