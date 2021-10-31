Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: аренда и ФСБУ, самозанятый-инвалид, налоговое требование и проблемы ликвидации

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Подскажите, как провести в бухучете аренду оборудования с последующим выкупом по новому ФСБУ 25/2018 у арендодателя?

Ответ эксперта: Полученное в лизинг имущество в качестве объекта основных средств лизингополучателем не признается. При получении такого имущества надо признать право пользования активом (ППА). Хотя ППА и не ОС, но учитывается на 01 счете, обособленно от обычных основных средств. Сначала формируется на 08 счете фактическая стоимость. В которую включаются... Читать далее>>>

Вопрос:

Руководство организации задумало новый вид деятельности. Можно ли принимать к расходам УСН затраты на покупку оборудования, материалов и заработную плату? За три месяца ни копейки дохода, одни расходы и неизвестно будет ли доход. Может ли налоговая счесть такие расходы экономически неоправданными? ОКВЭДы зарегистрировали.

Ответ эксперта: Оборудование, если это ОС, может быть включено в расходы только после введения в эксплуатацию. И налоговая очень не любит убытки. Если вы их покажете в декларации за 2021 год, вас замучают требованиями. Поэтому по возможности лучше перенести расходы на тот налоговый период, когда появятся доходы... Читать далее>>>

Вопрос:

ООО заключило договор на оказание услуг по раскопке траншеи экскаватором на объекте с самозанятым, расценка указана 100 руб/час. Техника предоставляется заказчиком, объем работ прописан. Далее выясняется, что исполнитель — инвалид 3 группы, поэтому не трудоустраивается у работодателей, так как экскаваторщиком работать ему нельзя. Может ли исполнитель в качестве самозанятого оказывать данные услуги?

Ответ эксперта: На выполнение работ по гражданско-правовым договорам (по которым и работают с самозанятыми), не распространяются нормы и запреты, связанные с Трудовым кодексом. Однако в вашем случае может быть переквалификация в трудовые отношения. Правда, со стороны налоговиков, а их запреты на работу для инвалидов мало интересуют, они будут налог и взносы доначислять... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, как правильно оплатить фиксированные взносы и налоги ИП, если поменялась прописка в середине квартала? Делить по кол-ву дней и распределять платежи между разными налоговыми? С какой тогда даты правильнее? С момента изменения прописки или с момента постановки на учет в новой ИФНС? Или платить за квартал полностью суммы в налоговую по новому месту регистрации?

Ответ эксперта: Ничего делить не надо. Платите в ту налоговую, в которой на дату платежа ИП стоит на учете. Проверить это можно в режиме онлайн, запросив выписку из ЕГРИП на сайте налоговой... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите пожалуйста как компенсировать расходы на проезд и оформить авансовые отчёты. В командировку едет два сотрудника, билеты купили самостоятельно, но оплатил их один из сотрудников (квитанция одна). При составление ав/отчета нужно указать реквизиты билета и их стоимость, но тогда возникает задолженность перед вторым командировочным.

Ответ эксперта: Первый сотрудник, который оплатил билеты, в авансовом отчете указывает оба билета. А второй сотрудник только те расходы, которые сам оплачивал. Билеты вообще могут покупаться людьми, которые не едут в командировку. Например... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, приобрели дорогую спец. технику по договору лизинга. Но техника пока не используется. Уже стоит больше 4 месяцев. Могу ли я принять НДС к вычету по лизинговым платежам? Могу ли я принять расходы по налогу на прибыль?

Ответ эксперта: Если эта техника предназначена для деятельности, облагаемой НДС и приносящей доход, то никаких проблем с вычетами и налогом на прибыль быть не должно... Читать далее>>>

Вопрос:

Получено требование (см. ниже), прошу дать правовую оценку такому требованию и что мы должны по нему предоставить. Согласно п. 2 ст. 93.1 налоговый орган имеет право запрашивать документ по сделке — в этом требовании указан 1 счет и документы за период, а так же счета бухгалтерского учета.

ТРЕБОВАНИЕ

В соответствии с пунктом 2, абзацем вторым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) необходимо представить в течение десяти рабочих дней со дня получения (основания для истребования документов (информации) и срок представления документов (информации) настоящего Требования

Документы:

1.1. Счет на оплату No 12 от 09.04.2020 и др. счета за период 01.01.2018 по 31.12.2020;

1.2. Договор (контракт, соглашение) со всеми приложениями и дополнениями, заключенный с ООО " Ромашка" ИНН 0000000000 в отношении указанных счетов за период 01.01.2018 по 31.12.2020;

1.3. Счет-фактуры в отношении указанных счетов за период 01.01.2018 по 31.12.2020;

1.4. Товарные накладные в отношении указанных счетов за период 01.01.2018 по 31.12.2020;

1.5. Акт о зачете взаимных требований (взаимозачет), в отношении указанных счетов, а так же всех остальных счетов за период 01.01.2018 по 31.12.2020;

1.6. Акт сверок, в отношении указанных счетов, а так же всех остальных счетов за период 01.01.2018 по 31.12.2020;

1.7. Карточки учета бухгалтерских счетов 10,20,23,25,26,41,44,60,76 за период 01.01.2018 по 31.12.2020, иные документы, подтверждающие принятие товара, услуги (работы) к бухгалтерскому учету.

Ответ эксперта: Действительно, на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ могут быть запрошены документы (информация) по конкретной сделке. Такие требования могут быть направлены вне рамок налоговой проверки. Судебная практика свидетельствует о том, что налогоплательщик обязан исполнить подобное требование, если в требовании указаны данные, позволяющие идентифицировать конкретную сделку (указан контрагент либо реквизиты договора, товарной накладной, УПД, счета и т. д.). Поскольку в вашем требовании указаны реквизиты счета и указан контрагент, требование правомерно и на него нужно отвечать... Читать далее>>>

Вопрос:

Нужно было подать ООО в добровольную ликвидацию, была заполнена форма Р15016 и решение о назначении ликвидатора, где директор становится ликвидатором и он же единственный учредитель. В программе был сформирован контейнер и был подписан ЭЦП директора. Пришел отказ из ИФНС из-за того, что в ЭЦП должность директор, а не ликвидатор. Удостоверяющие центры не выпускают ЭЦП на ликвидатора, так как в выписке написано директор. Получается замкнутый круг, как быть?

Ответ эксперта: УЦ дают письменный отказ? Дело в том, что если обжаловать действие / бездействие в суде, нужно подтвердить и иметь доказательства отказа. Т. е. УЦ дает отказ в письменном виде, потом нужно повторно обратится в ФНС с заявлением о государственной регистрации и приложить отказ УЦ и если они потом опять откажут, обращаться в суд... Читать далее>>>

Вопрос:

Какой обязательный перечень запросов по первому этапу аудита кроме запроса по ЛОКУ, запроса-сообщения и запроса на предоставление документов? Запрос-представление по смыслу относится к заключительному этапу аудита или к аудиту в 1 этап. Нужно ли его запрашивать по промежуточному этапу?

Ответ эксперта: Применение Международного стандарта аудита 580 «Представления руководства субъекта» не ограничено этапами проверки. Если, например, первый этап проверки — 9 месяцев, то заявления от руководства аудируемого лица по аспектам, являющимся существенными для финансовой отчетности, будут относиться к финансовой отчетности за 9 месяцев.... Читать далее>>>

Вопрос:

Организация приобретает в собственность недвижимое имущество, рыночная стоимость по договору купли-продажи которого значительно превышает кадастровую. Будут ли претензии со стороны налоговых органов, при применении амортизационной премии? Какие еще возможны риски при такой ситуации?