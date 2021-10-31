Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: странные звонки из администрации, дробление, ликвидация и нюансы налоговых режимов

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Пришло требование о предоставлении документов. У контрагента камеральная первичной налоговой декларации по НДС. Перевозили им груз. Требуют много документов: счета-фактуры, товарные накладные, ТТН, путевые, ПП, акты сверки, штатное расписание, договоры, акты выполненных работ. Что вообще должен иметь для налоговой перевозчик после оказания услуг по перевозке? Обычно остается транспортная накладная.

Ответ эксперта: Обычные документы — договор, транспортная накладная. Если у компании-перевозчика ОСНО, то счета-фактуры. Договор может заключаться путем направления перевозчику заказа (заявки). Если договором предусмотрено, то составляется и акт... Читать далее>>>

Вопрос:

Может ли ИП использовать ПСН при оказании услуг общественного питания в клинике. Место раздачи и место приема пищи организовано. То есть кормить пациентов по талонам и получать за рационы питания от клиники по безналичному расчету.

Ответ эксперта: Я вижу тут две проблемы. Первая — вряд ли клиника сделает договор аренды на помещение, где происходит раздача и прием пищи. А без этого договора не определить право на применение ПСН... Читать далее>>>

Вопрос:

Человек много болел в течение года (2020 год). С больничного от ФСС был начислен большой НДФЛ. Можно ли к нему применять вычеты на обучение и оплату лечения?

Ответ эксперта: Да, можно получить вычеты. Надо подать декларацию 3-НДФЛ по итогам года... Читать далее>>>

Вопрос:

Из полного товарищества выходят два участника: физическое лицо и юридическое. Долями в складочном капитале оба участника владели более 5 лет. Каково налогообложение выплачиваемых долей?

Ответ эксперта: Организация заплатит налог на прибыль с суммы, превышающей внесенную долю в складочный капитал (пп. 4 п. 1 ст. 251). Вернее, налог должно будет удержать полное товарищество, как налоговый агент... Читать далее>>>

Вопрос:

Может ли ИП на НПД не платить страховые взносы в ПФР?

Ответ эксперта: С момента перехода на НПД ИП не платит страховые взносы на ОПС и ОМС. Об этом написано в статье 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»... Читать далее>>>

Вопрос:

Как провести в бухучете аренду оборудования с последующим выкупом по новому ФСБУ 25/2018 у арендодателя?

Ответ эксперта: Полученное в лизинг имущество в качестве объекта основных средств лизингополучателем не признается. При получении такого имущества надо признать право пользования активом (ППА). Хотя ППА и не ОС, но учитывается на 01 счете, обособленно от обычных основных средств... Читать далее>>>

Вопрос:

Возникнет ли нарушение валютного законодательства в случае, если организация приобрела у иностранной организации (стоящей на учете в российских налоговых органах) электронную подписку на сайте через подотчетное лиц. Подтверждающие документы: платежное поручение из банк-клиента сотрудника, акт об оказанной услуги с сайта-продавца.

Ответ эксперта: Организация-резидент должна соблюдать требование ч. 2 ст. 14 Закона № 173-ФЗ, согласно которому расчеты с нерезидентами российская организация должна проводить через счета в уполномоченных банках... Читать далее>>>

Вопрос:

ЗАО запустили в добровольную ликвидацию в 2019 г., но по ряду причин до сегодняшнего дня компания не ликвидирована. На р/счету ЗАО есть определенная сумма денег, которую ЗАО хочет предоставить компании-учредителю в виде краткосрочного займа.

Учредитель компании — юр. лицо. Дивиденды в адрес компании-учредителя никогда не выплачивались.

ЗАО имеет нераспределенную прибыль. Размер нераспределенной прибыли больше суммы которую ЗАО хочет предоставить компании-учредителю в виде займа. Кредиторская задолженность перед контрагентами отсутствует.

Может ли ЗАО выдать процентный краткосрочный заем компании-учредителю? Или может выплатить средства как дивиденды?

Ответ эксперта: А в решении о ликвидации был прописан срок и он уже пропущен? Законом срок для ликвидации АО не установлен. Что бы выплатить дивиденды, надо составить баланс за 9 месяцев, поскольку данные о прибыли для распределения берутся их него. И посчитать чистые активы, поскольку может получиться, что дивиденды и нельзя распределять (ст. 43 закона об АО)... Читать далее>>>

Вопрос:

У нас производство мебели. Заказчики как юрлица, так и физлица. Есть ООО на УСН д-р, также есть еще ИП УСН д-р + патент на изготовление мебели.

Можно ли одно производство разделить на два юр лица, т. е. юрлица оформлять на ООО, а физиков на ИП патент, не будет ли это трактоваться как дробление бизнеса?

Ответ эксперта: Всегда найдется такой налоговый инспектор, который будет «трактовать», как вам не выгодно, если пытаться этого избежать, то лучше не начинать бизнес, а имеющийся закрыть. Мы должны думать о другом: о доказательствах вашей позиции «невиновности в дроблении»... Читать далее>>>

Вопрос:

НКО организует конкурс. Прилетают 4 члена жюри из-за рубежа. С ними заключается договор ГПД об оказании услуг. Все они — иностранцы, проживающие на территории Европы. Оплата их услуг осуществляется в валюте. Вопросы:

НКО обязана удержать НДФЛ в размере 30% с дохода нерезидента, поскольку услуга оказывается на территории России? ИНН иностранцы получать не планируют, как это возможно реализовать? Должна ли НКО заплатить страховые взносы с вознаграждения? В каком размере? Естественно, иностранные граждане не имеют российских СНИЛС, не претендуют на медицинского и пенсионное страхование.

Ответ эксперта: Для удержания НДФЛ и сдачи отчетности налоговому агенту не нужен ИНН. Ему нужны паспортные данные. Требовать указания ИНН работника в отчетности налоговики не имеют права. К сожалению, в законе нет исключений для таких случаев. Страховыми взносами облагаются и выплаты иностранцам по договорам ГПХ, если услуги оказаны на территории России. СНИЛС вы можете на них оформить сами... Читать далее>>>

Вопрос:

Поступил странный звонок из администрации. В рамках межведомственных отношений им поступила информация из налоговой о том, что у нас задолженность по налогу, в связи с чем администрация собирается вызвать нас на комиссию. Но если мы подтвердим оплату налога, то вызывать нас не станут. Все в рамках телефонного разговора. Подскажите пожалуйста на сколько это правомерно? Первый раз с таким сталкиваюсь.