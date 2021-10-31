Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: учет субсидий, отказ в приеме отчетов, копии деклараций и выход из товарищества

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.
Вопрос:
Получили субсидию от Центра занятости в целях возмещения затрат, связанных с выплатой зарплаты, направленным на стажировку студентам и их наставникам. И субсидию из ЦЗ в целях возмещ. затрат на создания доп. рабочего места для трудоустройства незанятых граждан в ЦЗ. Если у нас УСН-ДОХОД. Эти субсидии встают в доход?
Ответ эксперта:
Субсидия из центр занятости на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан отражается в доходах организации постепенно, по мере её расходования. С одновременным отражением расходов её. Об этом написано в абзаце 4 пункта 1 статьи 346.17. И неважно, что у вас УСН 6%.
В порядке ведения книги ДиР указано...
Вопрос:
Гражданин России - резидент нанимается работать удаленно в иностранную компанию. Возникает ли обязанность платить НДФЛ у кого-либо в такой ситуации? Становится ли иностранная компания налоговым агентом по НДФЛ?
Ответ эксперта:
Иностранная компания не является налоговым агентом, если она не зарегистрирована на территории России. Гражданин сам должен декларировать свой доход и платить НДФЛ...
Вопрос:
Покупатель указал не правильный ГТД в счет-фактуре. Какие последствия для покупателя и поставщика?
Ответ эксперта:
Никаких последствий не будет. И вот почему...
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, можно брать к возмещению частичную сумму НДС по косвенному налогу (на основании заявления о ввозе и отметки с налоговой об уплате НДС из страны ЕАЭС) в 3 квартале (и указать ее в Декларации по налогу на добавленную стоимость), а другую часть по этому же заявлению в 4 квартале? Или данный порядок относится только к счетам-фактурам?
Ответ эксперта:
Да, можно. За исключением основных средств. По этому поводу есть письмо Минфина с мотивировкой...
Вопрос:
У нас полное товарищество, один из участников из него выходит. В какой срок должна быть распределена его доля между оставшимися участниками товарищества?
Ответ эксперта:
Законом срок не установлен. По полным товариществам, ввиду отсутствия отдельного закона по ним, все подобные вопросы оговариваются в учредительном договоре участников...
Вопрос:
Есть «свежее ООО» июль 2021, начисление ФОТ только с сентября, первая оплата налогов с ФОТ 14.10.21, 17 октября прилетело инф. сообщение о необходимости уточнения реквизитов пл. поручения (по НДФЛ все реквизиты верные и остальные платежи по взносам в ИФНС приняты) и указано, что отсутствует открытая КРСБ у налогоплательщика.
6-НДФЛ был сдан 19.10.21, но пришел отказ, не найден якобы налогоплательщик (этой осенью что-то частое явление от ИФНС) декларацию, кстати, отправил повторно - посмотрим на результат (по другой ООО со второго раза приняли). Есть мнение, что раз организация новая, и поскольку 6-НДФЛ не сдавался (не было начислений), то КРСБ еще нет. Машина автоматически формирует извещение. Интересно мнение экспертов: так ли это и что делать? Уточнять платеж или нет?
Ответ эксперта:
Это стандартный косяк сейчас у налоговой. Они вовремя не открывают КРСБ новым организациям и ИП и летят вот такие сообщения. Лечится жалобами...
Вопрос:
Командировка в СПб-МСК на 3 дня с понедельника по среду. Работник выехал на 2 дня раньше в субботу по личным делам. Подскажите, пожалуйста, не будет ли проблемой то, что дата отъезда в билете не совпадает с днем начала командировки?
Ответ эксперта:
За выходные вы не оплачиваете ему суточные и гостиницу, поскольку эти дни не являются его командировкой.
Что касается оплаты проезда, то проблем нет, если работник не останется потом на отдых в месте командировки...
Вопрос:
Заключен контракт в рамках ГОЗ. Оплаты поставщикам идут со спецсчета с указанием ИГК. Обязательно ли поставщикам вне ГОЗ указывать ИГК в УПД?
Ответ эксперта:
Если УПД выставляется со статусом 1, то он выполняет роль счета-фактуры. А значит должны быть заполнены все поля в соответствии с правилами заполнения счета-фактуры.
В правилах не написано, что это поле заполняется по желанию поставщика. Там написано, что поле 8 заполняется при наличии идентификатора...
Вопрос:
Были утеряны декларации по прибыли за 1 и 2 кв, Не знаю, как сдавать за 3 кв. 2021. Подскажите, где мне можно получить копии деклараций?
Ответ эксперта:
ФНС, но у налоговой инспекции нет обязанности выдавать копии налоговой отчетности налогоплательщикам по их заявлениям.
Но, как правило, налоговая инспекция не отказывает налогоплательщикам в выдаче копий деклараций, которые хранятся в налоговой инспекции...