Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: локдаун, нюансы патента, прослеживаемость и ФСБУ 25/2018

Наши подписчики могут задавать неограниченное количество вопросов в сервисе «Клерк.Консультации». На большинство отвечаем уже за пару часов.

«Консультации» — это часть подписки «Клерк.Премиум». Там, кроме ответов на вопросы, есть обучение для бухгалтеров с выдачей официальных документов, куча сервисов и эксклюзивные статьи. Подключайтесь.

Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Подскажите, распространяется ли на турагентства обязательные выходные с 28.10. по 7.11 (Московская обл.). Не могу найти информацию.

Ответ эксперта: Они на всех распространяются, кроме тех организаций, чья деятельность не может быть ограничена в соответствии с указом Президента от 11.05.2020 № 316. Читаем постановление... Читать далее>>>

Вопрос:

Предприниматель прекратил деятельность в 2017 году (общепит, кафе). В 2021 году помещение было продано. В собственности имущество находилось 20 лет. Стоимость по договору 200 000,00 (двести тысяч рублей): 100 000,00 имущество и 100 000,00 земля. Кадастровая стоимость 614 015,00. Какой налог возникает при данной ситуации?

Ответ эксперта: Поскольку имущество использовалось в предпринимательских целях, то нет шансов уйти от уплаты НДФЛ — п.17.1 статьи 217 НК применить нельзя. Не положены в этом случае и имущественные вычеты по этому имуществу... Читать далее>>>

Вопрос:

Мы приобрели прослеживаемый товар, и отгрузили согласно смете в КС-2, в УПД написали «Работы по договору...» Как теперь отчитаться в налоговую по этому товару, если мы его списываем по смете?

Ответ эксперта: А вы работаете на ОСНО? УПД со статусом 1, т. е. выполняет роль счета-фактуры? В таком случае у вас данные о прослеживаемом товаре (РНПТ) попадают в книгу продаж, а оттуда в декларацию по НДС. Поэтому никакого дополнительного отчета не нужно... Читать далее>>>

Вопрос:

Наша организация сдает в аренду помещение без дальнейшего выкупа. Сумма арендной платы включает амортизацию и хозрасходы на содержание. Организация подлежит обязательному аудиту. Возможно ли избежать применение ФСБУ по аренде? Что для этого необходимо сделать? Или изначально такой вариант аренды будет считаться операционным?

Ответ эксперта: Если ваша организация вправе применять упрощенные способы бухгалтерского учета, то по договорам, исполнение которых началось до 2022 г., можно продолжать применять старый порядок учета (п. 52 ФСБУ 25/2018).... Читать далее>>>

Вопрос:

ИП на патенте плюс УСН. Потенциальный доход по патенту 800 000 рублей. На расчетный счет ИП поступило 2 000 000 рублей. Правильно ли я понимаю, что дополнительных налогов платить не нужно? Доход ИП не должен превышать 60 млн по всем режимам и не важно сколько потенциальный доход?

Ответ эксперта: Да, лимит по ПСН 60 млн и не важно, каков размер потенциального дохода... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, в случае, если приобретённое НМА перестало использоваться в текущей деятельности, необходимо ли продолжать его амортизировать в бухгалтерском и налоговом учёте? Если да, то можно ли принять эти расходы при расчете налога на прибыль?

Ответ эксперта: Налоговый учет: поскольку морально устаревший НМА не может приносить организации доход, следовательно, такой объект подлежит исключению из состава амортизируемого имущества в целях налогообложения прибыли. Поскольку НМА списывается с учета прежде, чем истекает срок его полезного использования, часть его первоначальной стоимости остается недоамортизированной... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, можно ли на территории Москвы при применении УСН /патент продавать продукты питания? Розничный павильон в небольшом ТЦ. Если да, то какие?

Ответ эксперта: При ПСН можно продавать любые товары, кроме некоторых подакцизных (табачные изделия и алкоголь, включая пиво, можно), а также некоторых товаров с обязательной маркировкой (обувь, лекарства, меховые изделия)... Читать далее>>>

Вопрос:

По ЭДО пришел документ по маркированным товарам. Кладовщик вместо него открыл требование налоговой. Прочитал, распечатал. Мне сказал об этом только сегодня. Прочитанное требование не является полученным? Квитанция же не отправлялась.

Ответ эксперта: Вы можете отправить квитанцию в течение 6 рабочих дней с даты отправки требования налоговым органом... Читать далее>>>

Вопрос:

Сотрудники компании получают переменную часть зарплаты в виде фиксированного процента. Можно ли выплату переменной части зарплаты оформить одним приказом, в котором указан список сотрудников с указанием напротив каждой фамилии суммы процентов от оклада (без числовых рублевых значений, т. к. эти суммы являются тайной)? Как можно уменьшить документооборот без налоговых рисков?

Ответ эксперта: Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Поэтому передача любых данных работника третьим лицам без его согласия запрещена... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, можно ли включать в расходы банковскую комиссию за перевод собственных денежных средств? Перевод личных средств в расходы и доходы не включаем, а как быть с комиссией за этот перевод?

Ответ эксперта: Банковские комиссии учитываются в расходах в полном объеме. Если речь о переводах с расчетного счета ИП... Читать далее>>>

Вопрос:

Мы лизинговая компания, которая по договору финансовой аренды передает авто физлицам. Не могу понять из данных 54-ФЗ: нужно ли нам пробивать чек ККМ с типом «расход», когда мы первоначально покупаем у физлица автомобиль. Оплата по р/с. Из некоторых источников — надо, так как конечная цель финансовой аренды — продажа. С другой стороны — это же не факт, что автомобиль будет продан. Как правильно поступить?

Ответ эксперта: Минфин и ФНС считают, что ККТ обязаны применять, если товар у физлиц приобретается с целью перепродажи. Письма Минфина России от 07.09.2021 № 30-01-15/72134, ФНС России от 13.04.2020 № АБ-4-20/6201@, от 14.08.2018 № АС-4-20/15707... Читать далее>>>

Вопрос:

В декабре 2020 ИП перевел денежные средства в НКО (Ассоциация) с формулировкой «пожертвование на уставные цели, НДС не облагается». У НКО на момент получения ден. средств р/с был заблокирован. Висели неоплаченные штрафы в ИФНС за несдачу отчетности. Можно ли отменить данное пожертвование и обязать вернуть денежную сумму на основании:

1) Договор пожертвования не был заключен (нет оферты), отчета о использовании пожертвования нет.

2) Денежные средства полученные как «пожертвование на уставную деятельность» были использованы не на деятельность уставную (прописанную в уставе), а на оплату административных штрафов.

На основании п. 5 ст. 582 имею ли право требовать отмены пожертвования?