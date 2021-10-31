Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: аренда АЗС, ошибки в 6-НДФЛ, удаленка в нерабочие дни и продажа имущества ИП

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Планируем взять в аренду АЗС и реализовывать топливо в розницу. Открытие магазина и кафе на территории АЗС то же в планах. Что необходимо предусмотреть для такого вида деятельности (лицензии, виды деятельности, прочая документация, ККТ, разрешения и допуски иных органов)? Находимся на общей системе налогообложения.

Ответ эксперта: Перечень видов деятельности, на которые требуется получение лицензии, закреплен в ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее — Закон о лицензировании). Кроме того, в ч. 2 ст. 1 закона о лицензировании перечислены виды деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с другими федеральными законами (атомная энергетика, оборот этилового спирта, банковская деятельность и др.). Исходя из ч. 3 ст. 12 Закона о лицензировании, требование о получении лицензии может применяться только к видам деятельности, включенным в один из названных перечней... Читать далее>>>

Вопрос:

Нужен ли апостиль для документов подтверждающих постоянное местонахождение для организаций из стран Литва и Польша?

Ответ эксперта: У России заключено несколько международных договоров в области налогообложения, которые позволяют принимать документы, подтверждающие статус налогового резидента иностранного государства, без проставления апостиля... Читать далее>>>

Вопрос:

ООО получило субсидию на возмещение затрат по обучению своих сотрудников от Правительства Москвы. Облагается ли данная субсидия налогом на прибыль?

Ответ эксперта: Я так понимаю, речь о субсидии по Постановлению Правительства Москвы от 17.09.2013 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных с получением обучающимися среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования»? Да, эта субсидия включается в налогооблагаемую базу как внереализационный доход в день её получения... Читать далее>>>

Вопрос:

Как принять на работу сотрудника гражданина Белоруссии? Дистанционно разработка проектной документации. Работать будет на территории Белоруссии.

Ответ эксперта: С работником в другом государстве лучше заключать договор ГПХ. Об этом писал Минтруд в своих письмах неоднократно, например... Читать далее>>>

Вопрос:

Затрудняюсь с выбором основного вида деятельности при открытии компании с последующей ее аккредитацией в Минцифре для возможности использования пониженных тарифов по страховым. По предмету договора планируется деятельность;

«Работы по модификации (переработке) Программного обеспечения Заказчика (далее — Работы), которые включают в себя действия, направленные на переработку (изменение) Программного обеспечения, в том числе:

модификацию Программного обеспечения в соответствии с Техническим заданием;

тестирование модифицированного Программного обеспечения».

Ответ эксперта: Выбирать особо не из чего. Подходит только один код 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения. Эта группировка включает... Читать далее>>>

Вопрос:

Обнаружила, что в 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года не отразила во втором разделе в строке 160 НДФЛ с зарплаты за декабрь, выплаченной в январе. Обязательно подавать корректирующий отчет?

Ответ эксперта: Да, надо пересдать. В этой сроке должен был быть НДФЛ, который вы удержали за декабрь в январе... Читать далее>>>

Вопрос:

Наша организация (ООО на УСН) берет в аренду автокран по договору аренды спецтехники с экипажем на полгода, спецтехника находится все это время по акту приема-передачи на нашей территории. Арендодатель ежемесячно выписывает нам одним актом «Аренда автокрана за такой-то месяц», никаких более документов не предоставляет. Подскажите, пожалуйста, какие документы и кто должен оформлять для подтверждения расходов на аренду?

Ответ эксперта: По такому договору вообще обязательными являются два акта — акт передачи имущества в аренду и акт возврата имущества из аренды. Если другие акты не предусмотрены договором, то их и не должно быть... Читать далее>>>

Вопрос:

Организация строительная, Московская область. Насколько я правильно понимаю, указ Президента подразумевает установление для всех нерабочих дней, и нас это тоже касается. Регион может только продлить эти дни. Но если это так, то с какого момента 30% переводить на удаленку, и нужно ли это? У нас половина привиты, половина — нет, и есть сотрудники старше 60 лет. Юрист компании говорит, что нас нерабочие дни не касаются, но я сомневаюсь очень. Может кто-то может объяснить последовательность наших действий в данной ситуации?

Ответ эксперта: Регион может установить список организаций, которых не касаются ограничения. В указе по МО об этом написано... Читать далее>>>

Вопрос:

Пришло требование о предоставлении документов: у контрагента камеральная первичной налоговой декларации по НДС. Перевозили им груз. Требуют много документов: счета-фактуры, товарные накладные, ТТН, путевые, ПП, акты сверки, штатное расписание, договоры, акты выполненных работ. Что вообще должен иметь для налоговой перевозчик после оказания услуг по перевозке? Обычно остается транспортная накладная.

Ответ эксперта: Обычные документы — договор, транспортная накладная. Если у компании-перевозчика ОСНО, то счета-фактуры. Договор может заключаться путем направления перевозчику заказа (заявки). Если договором предусмотрено, то составляется и акт... Читать далее>>>

Вопрос:

Предприниматель прекратил деятельность в 2017 году (общепит, кафе). В 2021 году помещение было продано. В собственности имущество находилось 20 лет. Стоимость по договору 200 000,00 (двести тысяч рублей): 100 000,00 — имущество и 100 000,00 — земля. Кадастровая стоимость 614 015,00. Какой налог возникает при данной ситуации?