Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: увольнение и больничный, сложности патента, нерабочие дни и отчеты в Москве, налог на прибыль и настройка 1С

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Сотрудница написала заявление на увольнение 14.10.2021 по собственному желанию с отработкой в 14 дней. С 18.10.2021 открыла больничный лист по уходу за больным 10-ти летним ребенком. Увольнение прошло 28.10.2021 по истечении положенных для отработки 14 дней. Больничный сотрудница закрыла 29.10.2021. Оплачивается ли день 29.10.2021, когда женщина уже не является сотрудником организации, и больничный по уходу за ребенком, а не по заболеванию самой бывшей сотрудницы?

Ответ эксперта: Если больничный лист по уходу за ребенком был открыт до увольнения, то его обязаны оплатить. Даже если он открыт в день увольнения его обязаны оплатить... Читать далее>>>

Вопрос:

Прошла курс «Патентная система налогообложения», но не совсем поняла, где же все таки ИП открывать патент: по месту регистрации или по месту деятельности (работы) и на основании чего? ИП занимается грузоперевозками.

Ответ эксперта: Тут лучше на конкретной ситуации рассматривать ситуацию. Где зарегистрирован ИП и где собирается вести деятельность? И какую? Какие будут заключаться договоры... Читать далее>>>

Вопрос:

У ИП 2 патента по г. Москва. Суммарный потенциальный доход составляет 5 400 000. Превышение сверх 300 000 составляет 5 100 000. 1% ,обязательный к уплате составляет 51 000. Может ли ИП эти деньги (51 000) зачесть в уплату патента, оформленного на след. год?

Ответ эксперта: Уменьшается патент того года, в котором взносы уплачены. Т. е. чтобы уменьшить патент 2022 года, взносы надо уплатить в 2022 году... Читать далее>>>

Вопрос:

Подача сведений о режиме работы сотрудников в период повышенной готовности в Московской области с 28.10.2021. Когда первый раз подаются сведения? Какая ответственность если не подать вовремя? Как рассчитать 30%?

Ответ эксперта: Сведения подаются в период с 13 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года через портал https://uslugi.mosreg.ru/... Читать далее>>>

Вопрос:

Есть самозанятый гр. Казахстана. Он встал на учет как самозанятый в Казахстане, планируется дистанционная работа с ООО (РФ). Достаточно ли будет договора на оказание услуг и чека от самозанятого (чек будет «казахстанский», он не в РФ регистрировался как плательщик НПД)? Чтобы не было «длительности оказания услуги» (есть мнение, что это один из признаков трудового договора) допустимо ли по мнению экспертов делать договоры на 1 или на 3 месяца, и каждый период (месяц/3 месяца) делать новый договор?

Ответ эксперта: Самозанятость в Казахстане для нас роли не играет, для нас он — обычное физлицо. Заключаете договор ГПХ, НДФЛ не облагается (потому что доход от источника за пределами РФ), страховыми взносами тоже (поскольку он не застрахованное лицо). Со своими налогами человек будет сам разбираться... Читать далее>>>

Вопрос:

Организация на УСН приняла решение выплатить дивиденды своим учредителям — рос. юрлицу и физлицу-резиденту РФ. Дивиденды объявлены 30.09.2021, но выплачиваться будут в 4 квартале 2021 г. По физлицу все понятно — отражаем в 6-НДФЛ по моменту выплаты. По декларации по налогу на прибыль как налоговый агент — тоже: заполняем и предоставляем в ИФНС по выплате? Возникло сомнение, что строки 001, 010, 020, 022, 030, 090, 091 можно заполнить и по моменту объявления дивидендов, а не выплаты. Внятную информацию нигде найти не смогла. Должна ли организация на УСН представить декларацию по налогу на прибыль за 3 кв. 2021 г. в данном случае?

Ответ эксперта: Да. Потому что пока нет выплаты, нет и налогового агента... Читать далее>>>

Вопрос:

ООО ведет деятельность БПА — банковский платежный агент. Оказывает финансовое посредничество между Банком и физическими лицами. Подскажите, согласно указам Мэра г. Москва или Президента РФ, мы можем работать в выходные дни с 30.10 по 07.11.2021?

Ответ эксперта: Согласно указу Собянина от 21 октября, ограничения не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите пожалуйста, компания оплатила госпошлину за заявку на регистрацию товарного знака, сам товарный знак получим или нет-пока не ясно. Будет ли госпошлина отражаться в расходах по налоговому учету? Мы пока сделали проводки Дт 91/02 Кт 68/10 не принимаемые в НУ.

Ответ эксперта: Если товарный знак будет НМА, то госпошлина включается в его стоимость. Если не будет НМА, то включите в состав прочих расходов. Поэтому, если по всем параметрам товарный знак подходит под НМА, то проводка должна быть 08-76. 68 счет в данном случае не используется. На 08 счете собираются все расходы по приобретению (созданию) товарного знака... Читать далее>>>

Вопрос:

Сдаю отчетность по прибыли за 9 месяцев 2021 года. Нужно посчитать надо ли нам платить ежемесячные авансовые по прибыли. Беру 4 предшествующих квартала: 3 квартал 2020, 4 квартал 2020, 1 квартал 2021, 2 квартал 2021. За этот период лимит не превышен.

Если взять 4 квартал 2020, 1 квартал 2021, 2 квартал 2021, 3 квартал 2021, то за этот период лимит превышен. Насколько я помню в отчетность за 9 месяцев нужно включить ежемесячные авансовые по прибыли, которые платятся в 1 квартале 2022 года. И получается нужно брать период включая этот (3 квартал 2021 года). Я ошибаюсь и мы никакие ежемесячные платежи не показываем в декларации?

Ответ эксперта: Для решения вопроса о необходимости уплаты ежемесячных авансовых платежей в данном квартале следует брать показатели выручки за 4 последовательно идущих квартала, предшествующие данному (письмо Минфина России от 06.03.2020 № 03-03-07/16839), Постановление АС Поволжского округа от 27.03.2017 № Ф06-19193/2017)... Читать далее>>>

Вопрос:

Помогите пожалуйста настроить программу. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12). В декларации по налогу на прибыль, прил.1 к листу 02 Доходы от реализации. Стр. 012 Выручка от реализации покупных товаров:

1 кв. 2021 — 1 740 780.

6 мес. 2021 — 1 103 596 — уменьшилось. Почему?

9 мес. 2021 — 1 126 658.

Мы производим бетон (продукция) и продаем древесину (товар). Как странно продажи товара ведут себя в декларации. Мы не отменяли во втором квартале продажу товара, сумма должна увеличиваться. Весь прошлый год заполняла вручную.