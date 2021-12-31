Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: учредитель-адвокат, монитор и прослеживаемость, отстранение непривитых работников, слет с патента

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Единственный учредитель ООО является действующим адвокатом. Он хочет возложить на себя полномочия генерального директора. Но так как адвокат не имеет право вступать в трудовые отношения, он хочет делегировать все свои полномочия другому лицу, которое не является сотрудником организации. Можно ли будет считать, что в этом случае у генерального директора не возникнут трудовые отношения? В организации нет сотрудников.

Ответ эксперта: В настоящее время вопрос о необходимости и возможности заключения трудового договора с руководителем организации, являющимся единственным участником возглавляемого им общества, является спорным (письмо Минфина России от 20 ноября 2019 г. № 03-12-13/89698)... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, собираемся покупать монитор для собственных нужд. Я правильно понимаю, что никаких отдельных отчетов по прослеживаемому товару сдавать не нужно, данные о РНПТ будут указаны в счете-фактуре полученном от продавца товара, и эти данные будут мною отражены в Книге покупок, а вот если мы его соберемся продавать, то нужно будет сдавать отчет об операциях с прослеживаемым товаром.

Ответ эксперта: Если вы налогоплательщик НДС, то вам не надо сдавать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами, поскольку РНПТ будет показан в декларации НДС. И при реализации не надо будет сдавать отчет, потому что вы тоже отразите РНПТ счете-фактуре, который войдет в декларацию по НДС... Читать далее>>>

Вопрос:

Наняли электрогазосварщика на полуавтомате. Какие льготы и повышенные взносы положены? Спецоценка рабочего места не проведена.

Ответ эксперта: Прежде всего, необходимо провести спецоценку, это обязанность работодателя. По итогам спецоценки будет определен класс и подкласс условий труда. Он зависит не только от конкретной работы человека, но и от условий, в которых человек работает. И только после этого можно что-то говорить о льготах и повышенных взносах. Если условия будут признаны вредными или опасными, то будут уплачиваться соответствующие подклассу дополнительные взносы. Без этих взносов нельзя рассчитывать на досрочную пенсию... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, нет ли рисков по переквалификации договора ГПХ в трудовой с формулировкой: «обслуживание программного продукта», без дополнительной конкретики, с почасовой оплатой и сроком действия до 2023 г.

Ответ эксперта: Риск переквалификации при заключении договора с ИП минимален, это не самозанятый на НПД. А вот риск снятия с расходов выплат по такому договору есть. Потому что непонятно, что же именно человек делает. Да и сторонам договора как-то надо конкретизировать свои обязанности... Читать далее>>>

Вопрос:

Может ли работодатель отстранить сотрудников, отказывающихся от вакцинации, от работы без сохранения заработной платы, руководствуясь:

нарушением положений Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

частью третьей статьи 76 ТК РФ;

абзацем 8 части первой статьи 76 ТК РФ.

приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н (ред. от 03.02.2021), при условии, что организация относится к строительной отрасли, и не входит в перечень организаций, перечисленных в указе мэра Москвы от 16 июня 2021 года № 32-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ»?

И по каким еще основаниям работодатель вправе отстранить сотрудников, отказавшихся от вакцинации и не предъявивших документов о медицинских противопоказаниях, без сохранения заработной платы?

Ответ эксперта: Отстранить не получится таких работников. Отстранить работодатель может, при угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. Главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах РФ могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Это указано в подпункте 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Такие полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Минздрава № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, каким документом можно подтвердить списание материалов на ремонт станции у заказчика в рамках договора обслуживания. Наш договор не предполагает передачу ТМЦ. Но мы обязаны сохранить работоспособность станции. Списываем в договор оборудование под замену, но клиент не подписывает нам акты на замену, мотивируя тем, что мы подписываем ежемесячные акты на оказание услуг поддержки станции. Достаточно ли наших документов (требование накладная) на списание оборудования с целью подтверждения расходов?

Ответ эксперта: Кроме требования и накладной, необходимо будет составить, в произвольной форме, дефектную ведомость, подтверждающую выявленную неисправность и акт на установку нового оборудования (блока, детали) взамен неисправного. Этих документов будет вполне достаточно, чтобы списать на расходы стоимость полученного на складе блока (оборудования, детали), как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения... Читать далее>>>

Вопрос:

Сначала года взято 3 патента:

Объект 1: с 01.01.2021-31.03.2021, с 01.04.2021-31.12.2021;

с 01.01.2021-31.03.2021, с 01.04.2021-31.12.2021; Объект 2: с 01.01.2021-31.12.2021.

Превышение патента произошло в сентябре. С какой даты нужно пересчитать доходы по основной системе?