Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: ОС или запасы, отчетность при смене собственника, расчет патента, выдача СИЗ

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Компания приобрела «Аккумуляторную батарею» для погрузчика, стоимостью 285 615,00, в т. ч. НДС (20%). Подскажите проводки при учёте в 2021, учитывая стоимость.

Ответ эксперта: Приобретенная для установки на электропогрузчик аккумуляторная батарея самостоятельно эксплуатироваться, до ее установки, не может. Следовательно, ее, независимо от стоимости и срока службы, нельзя признать объектом основных средств, а только запасной частью, то есть материалами. Таким образом, приобретение батареи необходимо учесть, на основании первичных учетных документов поставщика и счета-фактуры, как приобретение запасов. Записи будут... Читать далее>>>

Вопрос:

Сотрудник умер от COVID, остался несовершеннолетний ребенок. Есть намерение работодателя помогать ребенку умершего на постоянной основе, но и хотелось бы избежать лишнего бремени от уплаты налогов по данной выплате и иметь возможность включить в расходы по прибыли. Облагается ли НДФЛ и страховыми взносами сумма единовременной помощи ребенку в связи со смертью единственного кормильца, а также сумма ежемесячной выплаты до исполнения 18 лет по той же причине?

Ответ эксперта: Единовременная выплата в любом размере члену семьи умершего работника не облагается НДФЛ (п. 8 ст. 217). К сожалению, подходящего пункта для ежемесячной выплаты в статье 217 нет. Благотворительная помощь, которая указана в п. 8.2., не облагается НДФЛ только если она оказана благотворительной организацией. Поэтому НДФЛ придется удерживать. 4 тыс. рублей в год можно оформить как подарок (не будет облагаться НДФЛ), остальное попадает под налог... Читать далее>>>

Вопрос:

Встанет ли суд на мою сторону при доказательстве реальности поставки на основании выписки из книги покупок моего контрагента? Никакие д-ты не подписаны, могу лишь использовать свидетельские показания перевозчика, которого нанял мой контрагент, а также сверку в ЭДО СБИС по декларации НДС (я вижу, что контрагент принял нашу с/ф к учету с кодом 1).

Из подписанных ранее документов есть договор поставки, по которому было совершено несколько поставок, УПД по этим поставкам также подписаны частично. Оплата по заключенному договору проходила.

Ответ эксперта: Может, конечно, но суды воспринимают любые документы и свидетельские показания как доказательства. Судья очень редко отказывают в принятии каких-либо доказательств и не дают им оценок сразу, только в совещательной комнате оценивается вся совокупность факторов, доказательств, аргументов и выносится решение. Т. е. представляйте, что угодно, но помните о Вашей цели. Мы должны доказать факты, причем, не только с помощью доказательств, но и логики, хронологии событий, а также правовой аргументации, правовой логики... Читать далее>>>

Вопрос:

Один из участников ООО подает заявление о выходе из общества от 28.10.2021. Нам необходимо понять источник сведений о чистых активах общества в целях расчетов по выплате действительно стоимости доли вышедшему участнику.

Ранее действовала норма, при которой в таком случае составлялась бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее — БО) промежуточная, на последнее число предшествующего месяца и чистые активы считались на ее основании (п. 48 ПБУ 4/99).

Затем эта норма была отменена (Решением Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г. № АКПИ17-1010).

Получается, что сейчас чистые активы определяются на основании БО на последнюю «обязательную» отчетную дату.

У общества нет обязанности по формированию и предоставлению промежуточной БО.

Правильно ли я понимаю, что чистые активы в таком случае нужно считать на основании БО на отчетную дату 31.12.2020 года? Как в таком случае решается очевидная неувязка с разными финансовыми результатами на 31.12.2020 и 30.09.2021 года и, соответственно, разными цифрами вероятных выплат в пользу выходящего? Если мы по закону не составляем промежуточную БО, то можем ли «промежуточно» считать и начислять дивиденды? Или мы имеем право только раз в год начислять дивиденды и ссылаться при их распределении на сумму, вычисленную по итогам прошедшего года? Иными словами: могут ли у нас быть, к примеру, «дивиденды за 9 месяцев года» или они все строго «на 31-е декабря»?

Ответ эксперта: Верховный суд не запрещал составлять промежуточную отчетность. Он всего лишь отменил обязанность для всех без исключения организаций её составлять. В законе о бухгалтерском учете прямо написано: «4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления»... Читать далее>>>

Вопрос:

Помогите пожалуйста разобраться. У юридического лица сменился собственник, наименование, генеральный директор. Все изменения проведены за 1 раз. Какие отчеты и в какой срок необходимо сдать?

Получается, что необходимо сдать СЗВ-ТД на старого и на нового директора, но ЭЦП разумеется еще не готова. Можно ли отправить их почтой?

Ответ эксперта: Налоговая отчетность сдается в обычные сроки. Только СЗВ-ТД надо сдать на принятых/уволенных. Можно попробовать отправить на бумаге, если компания имеет право сдавать в бумажном виде. Отказать не имеют права... Читать далее>>>

Вопрос:

С 2022 году хочу ИП перевести на патент. ИП находится в Лен обл. Гатчина.

Вид предпринимательской деятельности: Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

Площадь зала 60 м. Потенциальный доход 30 000 руб. на 1кв. м. Верно ли просчитала все налоги?

Патент на год будет стоить 108 000 руб. 1% с выручки превышающей 300 000 руб. будет: (30 000 * 60 — 300 000) * 1% =15 000 руб. Взносы ИП за себя 43 211 руб. Патент уменьшаю на уплаченные взносы 15 000 43 211 = 58 211 руб. (будут уплачены). В итоге остаток к доплате за патент: 49 789 руб. Ничего не забыла учесть?

Ответ эксперта: В принципе все верно. Но если у ИП есть работники, то стоимость патента можно уменьшить не более, чем на 50%. Но я бы не торопилась принимать решение о покупке патента до 1 декабря. До этой даты региональные власти могут изменить закон. Проектов по ЛО вроде нет, но кто знает, что там зреет у чиновников... Читать далее>>>

Вопрос:

В 4 квартале ООО продает недвижимость с убытком, оставшийся СПИ 235 месяцев. Может ли ООО учесть полученный убыток единоразово в 4 квартале, если с нового года перейдет на УСН доходы?

Ответ эксперта: Так как п. 1 ст. 346.25 НК РФ об особенностях исчисления налоговой базы при переходе на УСН не содержит прямых указаний на этот счет, а также тот факт, что после перехода на УСН Доходы никакие расходы не будут влиять на налоговую базу, то убыток от продажи недвижимости следует учесть единоразово в составе внереализационных расходов в 4 квартале... Читать далее>>>

Вопрос:

Есть ли возможность учесть в расходах выдачу СИЗов в объемах сверх указанных в межотраслевых нормах? Раньше это можно было сделать, узаконив спецоценкой. На данный момент компания, которая провела у нас спецоценку рабочих мест, сказала, что по закону они этим не занимаются.

Ответ эксперта: Компания, проводящие СОУТ, действительно не разрабатывают такие нормы. Вы это делаете сами в локальных актах, на основании оценки рабочих мест. Т. е. если выявлены вредные факторы, то можно утвердить свои нормы. Об этом Минфин писал еще в 2012 году и с тех пор мнения не менял. Хотя тогда он и писал об аттестации рабочих мест... Читать далее>>>

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