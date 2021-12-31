Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: учредитель-иностранец, самозанятый на маркетплейсе, компенсация лечения от коронавируса

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Учредитель — иностранная организация ЗАО. Т. к. все решения или протоколы учредителей необходимо заверять нотариально, то, чтобы этого не делать, нужно внести изменения в устав, или изменить сам устав, или зарегистрировать решение(протокол), что заверять нотариально не надо. Если у нас учредитель иностранная компания, можно, если они у себя в стране сделают решение, заверят и пришлют нам. В РФ сделаем перевод и также заверим. Будет это приравниваться к тому, что решение нотариально заверено и согласно этому решению (у нас один учредитель) наша организация больше не будет заверять решения учредителей?

Ответ эксперта: Если участник (иностранный) единственный: свидетельствование подписи единственного участника на решении возможно как по российскому, так и по иностранному законодательству. В связи с этим, иностранный единственный участник сможет заверить свою подпись за границей, проставить апостиль и направить его в Россию для нотариального перевода... Читать далее>>>

Вопрос:

Я ФЛ на самозанятости, работаю с WB. По какой ставке платить налог? Какой датой признавать удержанный доход WB?

Ответ эксперта: Согласно договору, который вы заключили, Вайлдберриз продает товары от вашего имени и по вашему поручению физическим лицам. Поэтому ставка 4% - покупатели физлица... Читать далее>>>

Вопрос:

Фельдешер покинул рабочее место во время дежурства без объяснения причин. Не выходит на связь 4 дня. Какие наши действия, и можем ли уволить за прогул?

Ответ эксперта: Если работник покинул рабочее место, надо было составить акт об его отсутствии на работе. Его должны подписать не менее трех человек. Прежде чем поставить прогул, вы должны запросить объяснения (ч. 1 ст. 193 ТК РФ). Причем направить запрос работнику лучше в письменном виде, чтобы было подтверждение, что вы свою обязанность выполнили... Читать далее>>>

Вопрос:

В ноябре 2021 года мы превысили сумму дохода в размере 60 млн рублей, т. е. мы слетели с патента. С какого периода мы должны пересчитать налог?

С января 2021 года (патент выдан на год с января по декабрь 2021 года), либо мы можем с ноября пересчитать налог в соответствии со ст. 346.49 НК:

1. Налоговым периодом признается календарный год, если иное не установлено пунктами 1.1, 2 и 3 настоящей статьи.

1.1. В 2021 году налоговым периодом признается календарный месяц, если иное не предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.

2. Если на основании пункта 5 статьи 346.45 настоящего Кодекса патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.

Ответ эксперта: В п. 6 ст. 346.45 написано: «Налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной системы налогообложения и перешедшим на общий режим налогообложения (на упрощенную систему налогообложения, на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (в случае применения налогоплательщиком соответствующего режима налогообложения) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент». Налоговый период у вас — срок действия патента, в любом случае. Иначе теряется все логика патента как такового... Читать далее>>>

Вопрос:

Удерживать ли НДФЛ при выплате компенсации расходов на лечение от COVID сотрудникам?

Ответ эксперта: Обложение НДФЛ, как ни странно, зависит от системы налогообложения организации. Согласно п. 10 ст. 217, не подлежат обложению НДФЛ суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций... Читать далее>>>

Вопрос:

Согласно Уставу ООО — срок действия полномочий директора 5 лет (учредитель один —иностранное юрлицо, ЗАО). Согласно ТК — с директором заключается срочный трудовой договор. В декабре нужно продлить полномочия. Есть два варианта:

Можно сделать решение и приказ о продление полномочий директора, но тогда получается необходимо делать допсоглашение к трудовому договору. И срок уже больше чем 5 лет. В какой момент это может вызвать споры и с кем, и какие последствия для ООО?

Уволить директора. Принять директора. Тогда как это все прописать в решение? И нужно будет это все предоставлять в налоговую инспекцию? Необходимо регистрировать у нотариуса?

Ответ эксперта: Формулировки в решениях и приказах зависят от конкретных формулировок в уставе. Можно в дополнительном соглашении к трудовому договору написать, что в связи с избранием (назначением) директора на очередной 5-летний срок заключатся настоящее дополнительное соглашение. Трудовые договоры регулируются ТК РФ, и такая формулировка нормальная с точки зрения трудового законодательства. Переназначение регулируется ГК РФ и законом об ООО, там говорится лишь о том, что участники ООО принимают соответствующие решения (это их исключительная компетенция, либо совета директоров, если он создан), и что трудовой договор подписывает с директором председатель общего собрания участников ООО. Всё это в равной степени относится к дополнительным соглашениям... Читать далее>>>

Вопрос:

ИП на ООО, планируем переходить на УСН 6% или 15% (пока не ясно). По НДС остаются большие суммы, которые мы не зачли, так же есть большой убыток, т. к. вносились большие суммы на р/с для начала деятельности. Можно ли убытки зачесть в след. году в УСН?

Ответ эксперта: При переходе на УСН вы не сможете учесть убыток за периоды, когда применяете упрощенку. Это прямо запрещено Налоговым кодексом. Убыток, полученный налогоплательщиком при применении иных режимов налогообложения, не принимается при переходе на упрощенную систему налогообложения. Убыток, полученный налогоплательщиком при применении упрощенной системы налогообложения, не принимается при переходе на иные режимы налогообложения (п. 7 ст. 346.18 НК). Но если вы вернетесь на ОСНО, вы сможете учесть этот убыток, если он был указан в декларациях по налогу на прибыль... Читать далее>>>

Вопрос:

Решением суда переквалифицирована выплата пособия произведенного ФСС до 1,5 лет в иные доходы (в регионе пилотный проект-прямые выплаты). С сотрудника саму выплату удержать не сможем, а вот НДФЛ, как агент, вполне. В пределах какой суммы можно удержать, ранее не удержанный НДФЛ из текущих выплат?

Ответ эксперта: А вы вернули ФСС то, что получил сотрудник? Потому что пока вы не вернете, вы не источник дохода для работника. Деньги-то ФСС платил. Алгоритм удержания такой - сначала удерживаете НДФЛ с зарплаты как обычно, потом от остатка считаете 20% и в пределах этой суммы можете удерживать остальной НДФЛ. Посмотрите письмо ФНС по этому поводу... Читать далее>>>

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